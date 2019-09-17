العراق: لن نتسبب في أذى لأشقائنا.. والناتو يرحب

تحرير:وكالات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

رئيس الحكومة العراقية

نفى رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، خلال لقائه أمين عام الناتو اليوم الثلاثاء، أن يتسبب العراق في أي أذى لأشقائه وجيرانه، وذلك في ضوء استهداف محطات نفطية سعودية. وقال بيان لمكتب عبد المهدي: إن "الأخير أكد سير العراق بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارًا واضحًا"، معربًا عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال (تنظيم داعش الإرهابي) وهزيمته". وأضاف عبد المهدي أن الحكومة العراقية لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى أن سياسة العراق المتوازنة تخدم استقرار جميع دول المنطقة، ونحن نتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الإقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ولا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه. من جهته أشاد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بـ"التطور وتحسن الأوضاع والمظاهر المدنية، وعبر عن تأييده