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العراق: لن نتسبب في أذى لأشقائنا.. والناتو يرحب

تحرير:وكالات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
رئيس الحكومة العراقية
رئيس الحكومة العراقية
نفى رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، خلال لقائه أمين عام الناتو اليوم الثلاثاء، أن يتسبب العراق في أي أذى لأشقائه وجيرانه، وذلك في ضوء استهداف محطات نفطية سعودية. وقال بيان لمكتب عبد المهدي: إن "الأخير أكد سير العراق بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارًا واضحًا"، معربًا عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال (تنظيم داعش الإرهابي) وهزيمته". وأضاف عبد المهدي أن الحكومة العراقية لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن سياسة العراق المتوازنة تخدم استقرار جميع دول المنطقة، ونحن نتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الإقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ولا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه. من جهته أشاد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بـ"التطور وتحسن الأوضاع والمظاهر المدنية، وعبر عن تأييده
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انفجار-طائرات-صورة -ارشيفية (1)

طائرات مجهولة تقصف مواقع إيرانية في سوريا

شنت طائرات مجهولة ضربات على مواقع ومراكز إيرانية في ريف البوكمال، عند الحدود السورية العراقية، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين والميليشيات الموالية في البوكمال، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن ميليشيات مدعومة من إيران تعرضت لضربات جوية أمس الإثنين، على الحدود بين العراق وسوريا. كان مصدر أمني في حكومة الأنبار المحلية، أكد أمس، وقوع انفجارات عنيفة هزت منطقة البو كمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق غربي الأنبار.
الملك-سلمان

أسلحة إيرانية وخبراء دوليين.. بيان جديد من السعودية عن هجوم أرامكو

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن "تعرض منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة، لهجوم "غير مسبوق" أمس الأول السبت، نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة السعودية، مضيفة أن التحقيقات الأولية أفادت بأنه تم استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات، معلنة أن "المملكة بصدد دعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها"، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
قيس سعيد

فرز 66% من الأصوات.. قيس سعيد يواصل صدارة انتخابات تونس

واصل المرشح التونسي قيس سعيد، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 66% من الأصوات، إذ أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر اليوم الإثنين، بأن قيس سعيد حصل على 18.9 % من أصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.5% من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 12.9% ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ10.1%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 7.4% من الأصوات.
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عادل-عبدالمهدي

العراق يعلق على استخدام أراضيه لضرب منشآت سعودية

علق مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على التصريحات المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية السعودية. وقال مكتب عبد المهدي، في بيان: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول انتهاك الدستور والقانون".
قصف الجزيرة الموبوءة بداعش

بـ36 ألف كيلو قنابل.. قصف جزيرة موبوءة بداعش (فيديو)

ألقت مقاتلات أمريكية أكثر 80 ألف رطل، أو ما يعادل 36 ألف كيلوجرام من القنابل الموجهة بأشعة الليزر على «جزيرة موبوءة» بمسلحين لتنظيم داعش الإرهابي شمالي العراق، وفقا لما أعلنته التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبحسب قناة «الحرة»، قال التحالف إن جزيرة كنعوص، التي تقع على نهر دجلة، جنوبي مدينة الموصل العراقية، محطة انتقال مهمة لمسلحين داعش الإرهابي في الدخول والخروج من وإلى سوريا. ?وقال ميجور جنرال إيريك هيل، قائد المهمات الخاصة في القوات المشتركة: «نحن نحرم داعش من إمكانية الاختباء في جزيرة كنعوص».
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية: قطعنا العلاقات مع قطر لحماية الأمن الوطني

صرحت المملكة العربية السعودية بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، قائلة إنها اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا، إذ أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان" وتنظيمي "داعش والقاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
زوجات-مقاتلي-داعش

معسكر الهول.. كيف أصبح مخيم للاجئين أمل داعش للعودة؟

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دومًا عن انتهاء تنظيم داعش الإرهابي في أوكاره بسوريا والعراق، فإنه لا تزال هناك تهديدات مختلفة حول إمكانية استعادة داعش لتوازنها من جديد عبر مخيمات اللاجئين في الأراضي السورية. ويعد مخيم الهول أحد أكثر المعسكرات التي تخشى الولايات المتحدة من تحولها إلى وكر جديد يمكن لداعش من خلاله استعادة نشاطه الإرهابي في الأراضي السورية والعراقية، خاصة أنه يضم العناصر الفارة من التنظيم، الأمر الذي يمكن استغلاله من أجل إعادة بناء قاعدتها الأيديولوجية في عقولهم.
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