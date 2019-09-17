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الجامعة الأمريكية تهدي متحف الحضارة 5 آلاف قطعة آثار

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
الجامعة الأمريكية - صورة أرشيفية
الجامعة الأمريكية - صورة أرشيفية
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 5 آلاف قطعة أثرية، أهدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لوزارة الآثار، والتي كانت قد حصلت عليها الجامعة في ستينات القرن الماضي، وفقا لقانون القسمة المعمول به في مصر في ذلك الوقت. وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن قانون القسمة كان يسمح لبعثات الحفر الأجنبية فى مصر بالحصول على 50% من نتاج الحفائر، وتلك القطع الأثرية كانت من نتاج حفائر البعثة المصرية الأمريكية بمنطقة الفسطاط برئاسة عالم الآثار جورج سكانلون.
وأضاف الشربيني أن القطع تضم لوحات حجرية وأوان فخارية وزجاجية، وأجزاء من تماثيل وتوابيت ترجع للعصور الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية.ومن جانبها، أشارت إيناس جعفر نائب المشرف العام للمتحف للشئون الآثرية، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديرى المخازن بالمتحف لاستلام تلك القطع وتصنيفها، تمهيدا
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الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

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الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

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استمرار الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

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