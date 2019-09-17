النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالي سابق ووضعه على قوائم الترقب

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (هارب)، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21 ألفا و855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

وكانت جمهورية مصر العربية استردت القطع الأثرية جميعا أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء،