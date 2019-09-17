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النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالي سابق ووضعه على قوائم الترقب

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (هارب)، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21 ألفا و855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
وكانت جمهورية مصر العربية استردت القطع الأثرية جميعا أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء،
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الجامعة -الأمريكية (4)

الجامعة الأمريكية تهدي متحف الحضارة 5 آلاف قطعة آثار

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 5 آلاف قطعة أثرية، أهدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لوزارة الآثار، والتي كانت قد حصلت عليها الجامعة في ستينات القرن الماضي، وفقا لقانون القسمة المعمول به في مصر في ذلك الوقت. وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن قانون القسمة كان يسمح لبعثات الحفر الأجنبية فى مصر بالحصول على 50% من نتاج الحفائر، وتلك القطع الأثرية كانت من نتاج حفائر البعثة المصرية الأمريكية بمنطقة الفسطاط برئاسة عالم الآثار جورج سكانلون.
طقس-حار (7)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
إطلاق قمر صناعي

مصر تطلق قمرها الصناعي الثاني.. وتشارك بالقمر العربي

أعلن رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمد زهران، إطلاق مصر قمرها الصناعي الثاني (نارسكيوب-1) من نوع (كيوب سات) من اليابان لمحطة الفضاء الدولية، ومن المقرر وضع القمر في مداره أول نوفمبر المقبل، وهذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100 %، قائلا إنه تم إطلاق القمر بهدف تعزيز قدرات البرنامج الفضائي الوطني، وامتلاك تقنيات متقدمة، تتيح لمصر تنفيذ مهام فضائية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقمر الصناعي من الأنواع الصغيرة، وزنه واحد كيلوجرام وعمره الزمني في الفضاء عام.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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السيسي (1)

السيسي يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد. ورحب السيسي بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. والسفراء الجدد هم: إيفهين ميكيتينكو سفير جمهورية أوكرانيا، وينفريد ني أوكاي هاموند سفير جمهورية غانا، تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية، سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرئيس-السيسى

السيسي يشهد أداء رئيس مجلس الدولة والنائب العام اليمين الدستورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أداء اليمين للمستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبا عاما. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن السيسي اجتمع عقب أداء اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، إذ تمنى لهما التوفيق في أداء مسئولياتهما، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون.
زاهى-حواس-خبير-اثار

زاهي حواس: الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون بإيطاليا

قال عالم الآثارالمصرية الدكتور زاهي حواس، الموجود حاليا في إيطاليا، إنه تم الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني". وأشار حواس في مؤتمر صحفي عقده فى مدينة فينيسيا الإيطالية لهذه المناسبة اليوم إلى أن الأوبرا ستعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهايه عام 2020؛ وبعد ذلك تعرض في 4 نوفمبر 2022 في وادي الملوك احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
جوزيبي-كونتي

تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

أعلنت حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي، التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يحل محل حكومة الحركة مع حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني. وأعلن زعيم حركة خمس نجوم "المناهضة للمؤسسات"، لويجي دي مايو، أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما سيشكل ضمانة لحركته، منتقدا حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني لتسببه في 8 أغسطس بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهرا. ويعتبر جوزيبي كونتي مقربًا من حركة خمسة نجوم، ولكنه يقدم نفسه كمرشح مستقل.
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