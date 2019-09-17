الأرقام القياسية للأندية في مجموعات دوري الأبطال

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

ريال مدريد

ينتظر عشاق كرة القدم بشغف انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، وبالنظر إلى الأرقام القياسية للأندية في مرحلة المجموعات، نجد أن أكثر من شارك في تلك المرحلة هما ريال مدريد وبرشلونة بواقع 24 مرة، ويعد ريال مدريد الأكثر جمعًا للنقاط بواقع 297 نقطة، كما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي للأكثر تسجيلًا بواقع 333 هدفًا، وهو أيضًا أكثر من تأهل من تلك المرحلة بواقع 23 مرة، والأكثر تأهلًا بصورة متتالية بواقع 22 مرة بداية من موسم 1997- 1998، أما برشلونة فهو أكثر من تصدر مجموعته بواقع 17 مرة، والأكثر تصدرًا على التوالي بواقع 12 مرة بداية من موسم 2007- 2008.

أما الفرق التي فازت من قبل بكل المباريات في موسم واحد هي: ميلان (1992- 1993)، باريس سان جيرمان (1994- 1995)، سبارتاك موسكو (1995- 1996)، برشلونة (2002- 2003)، ريال مدريد (2011- 2012/ 2014- 2015). وأكثر الفرق تعادلًا في موسم واحد أيك أثينا في موسم 2002- 2003، أما أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد

أما الفرق التي فازت من قبل بكل المباريات في موسم واحد هي: ميلان (1992- 1993)، باريس سان جيرمان (1994- 1995)، سبارتاك موسكو (1995- 1996)، برشلونة (2002- 2003)، ريال مدريد (2011- 2012/ 2014- 2015).



وأكثر الفرق تعادلًا في موسم واحد أيك أثينا في موسم 2002- 2003، أما أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد هو باريس سان جيرمان بواقع 25 هدفًا في موسم 2017- 2018.



أما أكثر الفرق التي اهتزت بشباكها بأهداف في موسم واحد هو باتي بوريسوف بواقع 24 هدفًا في موسم 2014- 2015 وليجيا وارسو في موسم 2016- 2017.



أكثر الفرق جمعًا للنقاط دون التأهل لدور الـ16 هي سان جيرمان (1997- 1998) ونابولي (2013- 2014) بواقع 12 نقطة، أما أقل الفرق جمعًا للنقاط وتأهلت للدور التالي هي زينيت سان بطرسبرج بواقع 6 نقاط في موسم 2013- 2014.

