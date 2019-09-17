أرقام الدول القياسية في مجموعات دوري أبطال أوروبا

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

ليفربول

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم من خلال انطلاق مباريات مرحلة دور المجموعات، وبالنظر إلى الأرقام القياسية الخاصة بالمباريات في تلك المرحلة، نجد أن أكثر مباراة شهدت تسجيل الأهداف كان فوز بروسيا دورتموند على ليجيا وارسو 8-4 بواقع 12 هدفًا يوم 22 نوفمبر عام 2016، أكبر انتصار فكان بفارق 8 أهداف، بفوز ليفربول على بشكتاش 8-0 يوم 6 نوفمبر 2007 وفوز ريال مدريد على مالمو بنفس النتيجة يوم 8 ديسمبر 2015، أما أكبر تعادل فكان بنتيجة 4-4 بين هامبورج ويوفنتوس يوم 13 سبتمبر 2000 وبين باير ليفركوزن وروما يوم 20 أكتوبر 2015.

وبالنسبة للأرقام القياسية الخاصة بالدول، نجد أن الأندية الإسبانية شاركت 91 مرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مقابل 88 مرة للأندية الإنجليزية و78 مرة للأندية الألمانية والإيطالية. أما أكثر الدول التي مثلتها أندية مختلفة في تلك المرحلة فهي ألمانيا وإسبانيا بـ13 نادي، وإنجترا وفرنسا وإيطاليا بـ10

وبالنسبة للأرقام القياسية الخاصة بالدول، نجد أن الأندية الإسبانية شاركت 91 مرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مقابل 88 مرة للأندية الإنجليزية و78 مرة للأندية الألمانية والإيطالية.



أما أكثر الدول التي مثلتها أندية مختلفة في تلك المرحلة فهي ألمانيا وإسبانيا بـ13 نادي، وإنجترا وفرنسا وإيطاليا بـ10 أندية.



وهناك 22 دولة لم يسبق وأن شاركت أنديتها في البطولة وهي: ألبانيا وأندورا وأرمينيا والبوسنة والهرسك وإستونيا وجزر فارو وجورجيا وجبل طارق وأيسلندا وكوسوفو ولاتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا ومولدوفا ومونتينجرو وأيرلندا الشمالية وشمال مقدونيا وجمهورية أيرلندا وسان مارينو وويلز.