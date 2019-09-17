رياضة

أرقام الدول القياسية في مجموعات دوري أبطال أوروبا

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
ليفربول
ليفربول
تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم من خلال انطلاق مباريات مرحلة دور المجموعات، وبالنظر إلى الأرقام القياسية الخاصة بالمباريات في تلك المرحلة، نجد أن أكثر مباراة شهدت تسجيل الأهداف كان فوز بروسيا دورتموند على ليجيا وارسو 8-4 بواقع 12 هدفًا يوم 22 نوفمبر عام 2016، أكبر انتصار فكان بفارق 8 أهداف، بفوز ليفربول على بشكتاش 8-0 يوم 6 نوفمبر 2007 وفوز ريال مدريد على مالمو بنفس النتيجة يوم 8 ديسمبر 2015، أما أكبر تعادل فكان بنتيجة 4-4 بين هامبورج ويوفنتوس يوم 13 سبتمبر 2000 وبين باير ليفركوزن وروما يوم 20 أكتوبر 2015.
وبالنسبة للأرقام القياسية الخاصة بالدول، نجد أن الأندية الإسبانية شاركت 91 مرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مقابل 88 مرة للأندية الإنجليزية و78 مرة للأندية الألمانية والإيطالية. أما أكثر الدول التي مثلتها أندية مختلفة في تلك المرحلة فهي ألمانيا وإسبانيا بـ13 نادي، وإنجترا وفرنسا وإيطاليا بـ10
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جمال الغندور

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
والدة-أول-أزهرية-في-رفع-الأثقال (2)

صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
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راموس‎

راموس يكشف دوره في إصابة صلاح بنهائي دوري الأبطال

علق الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسبانى، على الهجوم الحاد الذي تعرض له عقب تسببه فى إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، خلال المباراة التي جمعتهما فى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، مؤكدا أنه لم يكن يقصد إصابة صلاح، وأن الجماهير فى إنجلترا كونت عنه وجهة نظر خاطئة، وأضاف مدافع المرينجى في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "موقف صلاح، جعل الجماهير تعتقد اعتقادًا مختلفًا عني، خاصةً في إنجلترا".
نابولى

رئيس نابولي يرفع شعار التحدي أمام ليفربول

طالب رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لاعبي فريقه بمواجهة ليفربول بغضب شديد في أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصار، وذلك عندما يتواجه الفريقان يوم 17 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال دي لورينتيس، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "حين هزمنا ليفربول في مباراة ودية بنتيجة كبيرة (4-0)، لكنني لا أريد أن يمنحنا هذا راحة بال، علينا أن ندخل لأرض الملعب ونحن في حالة غضب كبيرة جدًا وتركيز شديد كما لو أننا نلعب مباراة الموسم، لأن كل مواجهة يجب أن تكون لقاء الموسم، وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق أهدافنا".
فان دايك

نجم ليفربول يدخل اهتمامات ريال مدريد

يرغب ريال مدريد في مواصلة تدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز الموسم الماضي، وقيادته للفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وبحسب صحيفة "إكسبريس"، سيبذل ريال مدريد قصارى جهده، من أجل إقناع فان دايك بحمل قميص "الأبيض الملكي" قريباً، رغم إدراك ريال مدريد لرغبة المدافع الهولندي في البقاء مع ليفربول، والفوز معه بكل الألقاب الممكنة.
كريستيانو-رونالدو (8)

رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".
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