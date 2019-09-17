إرهاب

طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابول

تحرير:وكالات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
طالبان
طالبان
أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا. ووقع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان، وأوضحت الشرطة أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في أفغانستان صديق صديقي: إن "الحكومة المقبلة ستعمل على إعداد خريطة للسلام". وأكد صديقي "نحن نلتزم بعملية السلام، وحركة طالبان كانت هي السبب الرئيسي وراء توقف عملية السلام"، منوها بأن إقامة الانتخابات تعد أولوية حاليا بالنسبة للحكومة الأفغانية. وتعاني أفغانستان صدامات
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هجوم في كابول - أرشيفية

24 قتيلا في انفجار استهدف تجمعا انتخابيا بكابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وذلك وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان. وأوضحت الشرطة، أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في 28 سبتمبر الجاري.
طالبان (2)

مقتل 22 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية بأفغانستان

قال مسئولون عسكريون أفغانيون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية شنت عدة غارات جوية على إقليم جازني، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المسئولين قولهم إن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 3 مسلحين خلال الغارات ذاتها ودمرت مخابئ للأسلحة تابعة للحركة. وشنت القوات الخاصة الأفغانية، أمس الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة.
طالبان

مقتل 14 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة أنار داره في إقليم فراه غرب أفغانستان، مضيفا أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلي طالبان خلال عملية في منطقة جورزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.
حركة-طالبان

حركة طالبان تلغي حظرا على عمل الصليب الأحمر

ألغت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان: "الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، وتأمر كل المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة، وأن يضعوا أمن موظفي ومعدات تلك اللجنة في الاعتبار". وتشير طالبان لنفسها باسم إمارة أفغانستان الإسلامية. ولم يأتِ المتحدث على ذكر منظمة الصحة العالمية في بيانه.
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هجوم في كابول - أرشيفية

24 قتيلا في انفجار استهدف تجمعا انتخابيا بكابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وذلك وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان. وأوضحت الشرطة، أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في 28 سبتمبر الجاري.
طالبان (2)

مقتل 22 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية بأفغانستان

قال مسئولون عسكريون أفغانيون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية شنت عدة غارات جوية على إقليم جازني، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المسئولين قولهم إن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 3 مسلحين خلال الغارات ذاتها ودمرت مخابئ للأسلحة تابعة للحركة. وشنت القوات الخاصة الأفغانية، أمس الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة.
طالبان

مقتل 14 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة أنار داره في إقليم فراه غرب أفغانستان، مضيفا أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلي طالبان خلال عملية في منطقة جورزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.
تفجير-في-أفغانستان (2)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
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