طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابول

تحرير:وكالات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

طالبان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا. ووقع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان، وأوضحت الشرطة أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في أفغانستان صديق صديقي: إن "الحكومة المقبلة ستعمل على إعداد خريطة للسلام". وأكد صديقي "نحن نلتزم بعملية السلام، وحركة طالبان كانت هي السبب الرئيسي وراء توقف عملية السلام"، منوها بأن إقامة الانتخابات تعد أولوية حاليا بالنسبة للحكومة الأفغانية. وتعاني أفغانستان صدامات