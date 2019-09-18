6 عوامل أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

واصلت أسعار العملة الخضراء تراجعها أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، ليفقد الدولار ما يقرب من 7% من قيمته، وأرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى عدة أسباب
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، لتنخفض العملة الخضراء بما يقارب 13 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وارتفعت العملة المحلية بواقع 155 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك بنحو 16.40 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
وبحسب المحللين والخبراء فإن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى تراجع سعر الدولار، وتشمل:
تحويلات المصريين في الخارج
قال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية يرجع بالأساس إلى زيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج، لافتا إلى أنها تعد أحد أهم الأسباب القوية
وبحسب المحللين والخبراء فإن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى تراجع سعر الدولار، وتشمل:
تحويلات المصريين في الخارج
قال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية يرجع بالأساس إلى زيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج، لافتا إلى أنها تعد أحد أهم الأسباب القوية التي دفعت العملة المحلية إلى الصعود أمام باقي العملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف خضير، أن هذه التحويلات تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، وبالتالي فصعودها المستمر يؤثر بشكل كبير على قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.
شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لترتفع بنحو 3 مليارات دولار خلال شهر مايو الماضي بزيادة 894.7 مليون دولار عن أبريل الذي سجلت خلاله مستوى 2.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وارتفع حجم تحويلات المصريين المغتربين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار فى 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%، بحسب تقرير صادر من البنك الدولي.
كما أعلن البنك أن مصر تأتى فى الترتيب الخامس عالميًّا فى تحويلات المغتربين، مؤكدًا أن تحويلات المصريين بالخارج قادت نمو التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط العام الماضى بنسبة 9.1% على أساس سنوي.
السياحة وقناة السويس
قال عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل أثرت في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها عائدات السياحة بالإضافة إلى دخل قناة السويس، وغيرها من مصادر العملة الصعبة للبلاد.
وتوقع السيد، أن يشهد العام الجاري انخفاضات أخرى للدولار أمام الجنيه المصري، نظرا لتوافره في البنوك بشكل كبير وانخفاض الطلب عليه وزيادة المعروض منه.
وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة بلغت نحو 29.5% خلال التسعة الأشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017- 2018، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
كما سجلت إيرادات السياحة نحو 9.4 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2018- 2019، في مقابل نحو 7.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2017- 2018.
فيما حققت قناة السويس إيرادات بلغت نحو 5.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، وهي الأعلى في تاريخ القناة التي تعد أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، وذلك بحسب بيانات هيئة قناة السويس.
وارتفعت ايرادات القناة بنحو 300 مليون دولار خلال العام المالي 2018- 2019 مقارنة بالعام المالي السابق 2017- 2018، بنسبة 5.4%.
التدفقات النقدية واستثمارات الأجانب
توقع الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستوى 16 جنيها في البنوك.
وأوضح النحاس أن تراجع سعر الدولار يرجع إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية، وخاصة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية اقتربت حاليا من نحو 20 مليار دولار.
فيما كشفت بيانات البنك المركزي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية استقرت خلال يوليو الماضي عند 16.5 مليار دولار بعد ارتفاع متتال استمر لمدة 6 أشهر، بنحو 54.2% بالنصف الأول من العام الجاري 2019.
كما سجل حجم تدفقات النقد الأجنبى التى تلقاها البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 وحتى الآن نحو 150 مليار دولار، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي.
من ناحية أخرى أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس»، في مذكرة بحثية، تصنيف العملة الأجنبية طويلة المدى والعملة المحلية طويلة المدى لمصر عند «+B» مع توقعات مستقرة، فيما تم تأكيد التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية قصيرة الأجل والعملة المحلية قصيرة الأجل عند «B».
ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 16.31 جنيه، ونحو 16.41 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
الصادرات المصرية
ارتفعت حصيلة الصادرات المصرية لتصل إلى مستوى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بنحو 22 مليار دولار خلال عام 2015، بحسب وكالة بلومبرج.
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن زيادة حجم الصادرات المصرية تعد أهم عوامل انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وخاصة أنها تساهم في ارتفاع التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للبلاد، وزيادة المعروض الدولاري في البنوك.
وبلغ حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا 1.520 مليار دولار خلال العام الماضي 2018، في مقابل نحو 1.130 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2017، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.5%، بحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.