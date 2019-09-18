6 عوامل أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

واصلت أسعار العملة الخضراء تراجعها أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، ليفقد الدولار ما يقرب من 7% من قيمته، وأرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى عدة أسباب

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، لتنخفض العملة الخضراء بما يقارب 13 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وارتفعت العملة المحلية بواقع 155 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك بنحو 16.40 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.

وبحسب المحللين والخبراء فإن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى تراجع سعر الدولار، وتشمل: تحويلات المصريين في الخارج قال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية يرجع بالأساس إلى زيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج، لافتا إلى أنها تعد أحد أهم الأسباب القوية