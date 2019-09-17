اتفاق بين الزمالك وتذكرتي استعدادًا للموسم الجديد

تحرير:أحمد محمد ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

حماهير الزمالك

يوقع مسئولو نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع مسئولي شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي على تطبيق نظام تذكرتي، من أجل بيع التذاكر للجماهير بالنظام الذي تم اتباعه في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، وحققت تجربة تذكرتي نجاحا كبيرا خلال بطولة أمم إفريقيا بعد أن تم بيع التذاكر إلكترونيا بعد تسجيل المشجع لبياناته على موقع تذكرتي يعقبها استخراج «FAN ID» يحصل من خلاله المشجع على تذاكر أي مباراة يرغب فى متابعتها بالاستاد.

ويعتبر هذا النظام هو المقرر استخدامه في الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) الذي سينطلق يوم السبت المقبل، لمنع انتشار الطوابير إلى جانب إنهاء ظاهرة السوق السوداء. ويعقد منتصر النبراوي جلسة مع مرتضى منصور من أجل التوقيع الرسمي لتطبيق نظام «تذكرتي» قبل انطلاق الموسم الكروي، بعد الاتفاق

ويعتبر هذا النظام هو المقرر استخدامه في الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) الذي سينطلق يوم السبت المقبل، لمنع انتشار الطوابير إلى جانب إنهاء ظاهرة السوق السوداء.



ويعقد منتصر النبراوي جلسة مع مرتضى منصور من أجل التوقيع الرسمي لتطبيق نظام «تذكرتي» قبل انطلاق الموسم الكروي، بعد الاتفاق الكامل على جميع البنود الخاصة بتطبيق نظام تذكرتي الذي لقي إشادة من جميع من شاركو في بطولة إفريقيا، وصلت إلى المطالبة بتطبيق هذا النظام في بلدانهم.



وأعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.



