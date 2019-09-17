رياضة

اتفاق بين الزمالك وتذكرتي استعدادًا للموسم الجديد

تحرير:أحمد محمد ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
حماهير الزمالك
حماهير الزمالك
يوقع مسئولو نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع مسئولي شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي على تطبيق نظام تذكرتي، من أجل بيع التذاكر للجماهير بالنظام الذي تم اتباعه في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، وحققت تجربة تذكرتي نجاحا كبيرا خلال بطولة أمم إفريقيا بعد أن تم بيع التذاكر إلكترونيا بعد تسجيل المشجع لبياناته على موقع تذكرتي يعقبها استخراج «FAN ID» يحصل من خلاله المشجع على تذاكر أي مباراة يرغب فى متابعتها بالاستاد.
ويعتبر هذا النظام هو المقرر استخدامه في الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) الذي سينطلق يوم السبت المقبل، لمنع انتشار الطوابير إلى جانب إنهاء ظاهرة السوق السوداء. ويعقد منتصر النبراوي جلسة مع مرتضى منصور من أجل التوقيع الرسمي لتطبيق نظام «تذكرتي» قبل انطلاق الموسم الكروي، بعد الاتفاق
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جمال الغندور

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
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هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
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صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
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جمال الغندور

مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
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مرتضى منصور: أراهن على الجماهير في لقاء السوبر

يراهن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الجماهير في موقعة السوبر لموسم (2017-2018) أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإٍسكندرية. وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات تلفزيونية: "أثق في الجماهير وأراهن عليها بعد المشهد الجيد في نهائي كأس مصر، وسأبيع لها التذاكر الخاصة بمباراة القمة المقبلة بدلًا من أعضاء الجمعية العمومية من خلال منفذين بالقاهرة والإسكندرية، وسأجلس في المباراة في الكرسي رقم 14 في المدرج الأمامي وسط الجماهير كعادتي".
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تعليق صادم من مرتضى منصور على مدرب الفراعنة القادم

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ملف مدرب المنتخب الوطني القادم، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وعلمت "التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة.
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مرتضى: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من عودة لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا)، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، إلى الأهلي بعد هروبه من القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور، خلال برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إنه سيشتري فانلة للأهلي لكهربا إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر. وأضاف: "سأشتري القميص على حسابي وأعطيه له، فلديّ أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيله".
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