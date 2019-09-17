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الجيش الليبي يقصف مواقع لقوات السراج بقاعدة معيتيقة

تحرير:أمير الشعار ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
مقاتلة ليبية
مقاتلة ليبية
شن الجيش الليبي، صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية، استهدف خلالها مواقع لقوات حكومة الوفاق داخل قاعدة معيتيقة الجوية، وفقا لـ"أخبار ليبيا". كانت قوات الوفاق، اتهمت قوات الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، بشن غارات جوية استهدفت مواقع قواتها في مدينة سرت 450 كلم شرق طرابلس نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 18 آخرين. وأكدت حكومة الوفاق، تعرض مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة "طرابلس" إلى قصف جوي، موجهة اتهامها إلى طيران الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن استهدافه.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري: إن "قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيّرة داخل الكلية الجوية بمصراتة"، مؤكدا أن المعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لـ"العربية". ومطار معيتيقة الدولي بالعاصمة مغلق منذ أسبوعين، وذلك منذ
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان يتوعد برد عنيف على استهداف «أرامكو»

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة من استهداف منشأتين نفطيتين على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد الملك سلمان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشيرا إلى قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، وفقا لـ"واس" السعودية". ودعا مجلس الوزراء، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، معتبرًا أن الاعتدا على "أرامكو" يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو موجه لإمدادات النفط العالمية.
عادل عبدالمهدي

العراق: لن نتسبب في أذى لأشقائنا.. والناتو يرحب

نفى رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، خلال لقائه أمين عام الناتو اليوم الثلاثاء، أن يتسبب العراق في أي أذى لأشقائه وجيرانه، وذلك في ضوء استهداف محطات نفطية سعودية. وقال بيان لمكتب عبد المهدي: إن "الأخير أكد سير العراق بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارًا واضحًا"، معربًا عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال (تنظيم داعش الإرهابي) وهزيمته". وأضاف عبد المهدي أن الحكومة العراقية لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
انفجار-طائرات-صورة -ارشيفية (1)

طائرات مجهولة تقصف مواقع إيرانية في سوريا

شنت طائرات مجهولة ضربات على مواقع ومراكز إيرانية في ريف البوكمال، عند الحدود السورية العراقية، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين والميليشيات الموالية في البوكمال، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن ميليشيات مدعومة من إيران تعرضت لضربات جوية أمس الإثنين، على الحدود بين العراق وسوريا. كان مصدر أمني في حكومة الأنبار المحلية، أكد أمس، وقوع انفجارات عنيفة هزت منطقة البو كمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق غربي الأنبار.
الملك-سلمان

أسلحة إيرانية وخبراء دوليين.. بيان جديد من السعودية عن هجوم أرامكو

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن "تعرض منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة، لهجوم "غير مسبوق" أمس الأول السبت، نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة السعودية، مضيفة أن التحقيقات الأولية أفادت بأنه تم استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات، معلنة أن "المملكة بصدد دعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها"، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يدخل غربان ويستعد لإعلان سيطرته الكاملة

تمكن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، من دخول مدينة غريان، وأكد أنه سيعلن السيطرة الكاملة عليها في وقت لاحق، وفقا لما صرح به العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة. وأضاف المحجوب أن الميليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان. وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب الميليشيات، وتدمير بعض الآليات لها.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".
فايز-السراج

إخوان ليبيا تنقلب على فايز السراج: «ليِّن ومرتعش»

في خطوة مفاجئة قد تغير موازين القوى في الأراضي الليبية، هاجمت القنوات الإعلامية، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ليبيا، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، موجهة له انتقادات، واصفة إياه بأنه ليّن في مواجهة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني. وما عزز من هجوم الإخوان على السراج، ما قاله عبد الله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية: بأن الأيادي المرتعشة لا تستطيع أن تقود حربا، وأن حكومتنا لا تسعى للانتصار، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". وتساءل: "حكومة السراج عاجزة عن شراء منظومات دفاع جوي لتحصين مطاراتها وحماية مواطنيها، هل تستحق هذا اللقب؟".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس

تمكن الجيش الليبي، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم ملحوظ في محاور القتال بطرابلس، والتقدم في محور السبيعة بعد انهيار الميليشيات المسلحة وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. وقال الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان: إن "القوات المسلحة الليبية تمكنت من تدمير 9 آليات عسكرية للميليشيات المسلحة والقضاء على 10 مسلحين في معارك القتال بضواحي طرابلس". وأكد البيان استهداف 4 مواقع للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، موضحا أن كل من يؤوي الميليشيات المسلحة أينما كان سيكون هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الليبي.
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