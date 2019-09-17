الجيش الليبي يقصف مواقع لقوات السراج بقاعدة معيتيقة

تحرير:أمير الشعار ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

مقاتلة ليبية

شن الجيش الليبي، صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية، استهدف خلالها مواقع لقوات حكومة الوفاق داخل قاعدة معيتيقة الجوية، وفقا لـ"أخبار ليبيا". كانت قوات الوفاق، اتهمت قوات الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، بشن غارات جوية استهدفت مواقع قواتها في مدينة سرت 450 كلم شرق طرابلس نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 18 آخرين. وأكدت حكومة الوفاق، تعرض مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة "طرابلس" إلى قصف جوي، موجهة اتهامها إلى طيران الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن استهدافه.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري: إن "قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيّرة داخل الكلية الجوية بمصراتة"، مؤكدا أن المعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لـ"العربية". ومطار معيتيقة الدولي بالعاصمة مغلق منذ أسبوعين، وذلك منذ