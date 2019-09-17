دينا الشربيني عضوة لجنة تحكيم بمهرجان «سلا للمرأة»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

دينا الشربيني

نشرت الصفحة الرسمية للنجمة دينا الشربيني على "فيسبوك"، صورا لها من افتتاح مهرجان سلا لأفلام المرأة بالمغرب، وكانت إدارة مهرجان سلا لأفلام المرأة قد اختارت الفنانة المصرية لعضوية لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ 13 من المهرجان التي تُقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب. من جانب آخر، دينا الشربيني قد تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبد العزيز، ويشاركهما فى بطولة العمل كل من: غادة عادل ونيللي كريم وماجد الكدواني وبيومي فؤاد.

وتقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة. كان آخر عمل