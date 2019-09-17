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دينا الشربيني عضوة لجنة تحكيم بمهرجان «سلا للمرأة»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
نشرت الصفحة الرسمية للنجمة دينا الشربيني على "فيسبوك"، صورا لها من افتتاح مهرجان سلا لأفلام المرأة بالمغرب، وكانت إدارة مهرجان سلا لأفلام المرأة قد اختارت الفنانة المصرية لعضوية لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ 13 من المهرجان التي تُقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب. من جانب آخر، دينا الشربيني قد تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبد العزيز، ويشاركهما فى بطولة العمل كل من: غادة عادل ونيللي كريم وماجد الكدواني وبيومي فؤاد.
وتقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة. كان آخر عمل
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رانيا يوسف

رانيا يوسف تواصل تصوير «الآنسة فرح» في الغردقة

تواصل الفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «الآنسة فرج» بالمدينة الغردقة، ويستمر التصوير حتى يوم الخميس المقبل، ومن ثم العودة إلى القاهرة لاستئناف التصوير داخل الديكور الخاص بالمسلسل، و«الآنسة فرح» هو فورمات أجنبي عن مسلسل Jane the virgin الذي عُرض قبل 5 سنوات على قناة CW، وقُدم على 5 أجزاء، وهو مسلسل درامي كوميدي رومانسي، ويشارك فى بطولة النسخة العربية كل من؛ أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، وغيرهم.
محمد إمام ونوران طلعت

مفاجأة زوجة محمد إمام له في عيد ميلاده (صور)

نشر الفنان محمد إمام صورا من حفل عيد ميلاده الذى فاجأته زوجته (نوران طلعت) به، حيث أعدته فى سرية تامة، ليلة أمس، ودعت كل أصدقائه المقربين منه داخل الوسط الفني، للحضور والاحتفال معه بعيد ميلاده الـ35، ومن بين النجوم الحاضرين "شريف منير، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، أحمد رزق، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، رامي رضوان، سليمان عيد، محمود البزاوي، دنيا سمير غانم، الشيف علاء الشربيني والمخرج أحمد خالد موسي"، بالإضافة إلى أصدقائه من خارج الوسط الفني، وعلق «إمام» على الصورة قائلا: «مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللى بحبهم من قلبي».
مسرحية-المتفائل (3)

مد «المتفائل» لسامح حسين 15 يوما للمرة الثانية

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد العرض المسرحى "المتفائل" 15 ليلة للمرة الثانية على التوالي نظرا للإقبال الجماهيرى الشديد ليبدأ العرض موسمه الثالث من غد الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة. "المتفائل" يرفع لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه يوليو الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا بالعرض المسرحي ونجاح كل عناصره المسرحية. "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، وإخراج إسلام إمام.
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دينا-الشربينى

3بطلات مع كريم عبد العزيز فى «البعض لا يذهب للمأذون»

بعد تعاقد الفنان دينا الشربيني رسميًا على المشاركة فى فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، أصبح هناك 3 نجمات صف أول من المقرر أن يقفن أمام النجم كريم عبد العزيز، بطل الفيلم، وهم؛ غادة عادل ونيللي كريم ودينا الشربيني، حيث تقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليًا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة.
نرمين-الفقي

نرمين الفقي بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني (صور)

تواجدت الفنانة نرمين الفقي في حفل عيد ميلاد الشاعر الغنائي تامر حسين، مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. ونشرت نرمين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من الحفل جمعتها بالميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، داعية الله بأن يحفظهما. كما نشرت صورة أخرى من الحفل ظهرت فيها إلى جانب الفنانة بشرى ودينا الشربيني. وصورة ثالثة وهي مع دينا الشربيني بمفردها. وكان قد انتشر مقطعًا من نفس الحفل للهضبة مع دينا الشربيني وهما يرقصان على أغنيته الجديدة "يوم تلات".
عمرو دياب ودينا الشربيني 1

الهضبة ودينا الشربيني يرقصان على «يوم تلات» (فيديو)

فى أحدث ظهور للهضبة، ظهر الفنان عمرو دياب، فى مقطع فيديو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة «يوم تلات»، وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى. ونشر الشاعر الغنائى تامر حسين، كاتب الأغنية، مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وكتب عليه: «الهضبة مولعها.. يوم تلات». ويظهر الهضبة فى الفيديو وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى، يرقصان ومن حولهما مجموعة من أصدقائهما على أنغان أغنية الهضبة الجديدة «يوم تلات». وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم الشديد بالأغنية وكلماتها.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«يوم تلات» بعد تسريبها

أطلق الفنان عمرو دياب عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنية "أنا غير"، من ألبومه الغنائي الجديد بنفس العنوان، وكان لافتا إطلاق نسختين من الأغنية في نفس الوقت إحداهما "ريمكس". أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مسربا لأغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، المقرر طرحها رسميا اليوم الثلاثاء على موقع "يوتيوب"، لتصبح ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركته "NAY FOR MEDIA".
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