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جمعت 80 مليون دولار.. سويفل المصرية تنطلق للعالمية

شركة سويفل المتخصصة في نقل الركاب عبر سيارات نقل جماعي من خلال التطبيقات الذكية تحقق نمو 50% شهريًا، واستطاعت جمع تمويل نحو 80 مليون دولار منذ تأسيسيها بأيدي شباب مصري
تحرير:أحمد البرماوي ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
سويفل
سويفل
قال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، إن الشركة تخطط لطرح أسهمها في البورصة خلال فترة بين 5 و10 سنوات، دون أن يحدد أي بورصة تعتزم الشركة تنفيذ هذا الطرح فيها، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركة للتوسع والحصول على استثمارات جديدة، خاصة أن عمر الشركة لم يتجاوز 3 سنوات، وعن المنافسة في سوق النقل الذكي بمصر، ذكر قنديل أن التنافس صحي لتحسين الخدمة، كما أن السوق المصري كبير ويستوعب مزيدا من المنافسين، فالقاهرة وحدها بها 25 مليون شخص.
وأضاف قنديل قنديل خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الاثنين، أن شركته تعمل حاليا على إطلاق خدمة جديدة بتكلفة أقل تتناسب مع الشرائح الاجتماعية المتوسطة، خاصة أنها الشريحة المستهدفة بخدمة النقل الجماعي. وأوضح أن الشركة ستتيح خلال شهر خدمة الاشتراك الشهري للرحلات ما يسهل الدفع على مستخدمي "سويفل" في
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