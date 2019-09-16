جمعت 80 مليون دولار.. سويفل المصرية تنطلق للعالمية
شركة سويفل المتخصصة في نقل الركاب عبر سيارات نقل جماعي من خلال التطبيقات الذكية تحقق نمو 50% شهريًا، واستطاعت جمع تمويل نحو 80 مليون دولار منذ تأسيسيها بأيدي شباب مصري
تحرير:أحمد البرماوي
١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
سويفل
قال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، إن الشركة تخطط لطرح أسهمها في البورصة خلال فترة بين 5 و10 سنوات، دون أن يحدد أي بورصة تعتزم الشركة تنفيذ هذا الطرح فيها، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركة للتوسع والحصول على استثمارات جديدة، خاصة أن عمر الشركة لم يتجاوز 3 سنوات، وعن المنافسة في سوق النقل الذكي بمصر، ذكر قنديل أن التنافس صحي لتحسين الخدمة، كما أن السوق المصري كبير ويستوعب مزيدا من المنافسين، فالقاهرة وحدها بها 25 مليون شخص.
وأضاف قنديل قنديل خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الاثنين، أن شركته تعمل حاليا على إطلاق خدمة جديدة بتكلفة أقل تتناسب مع الشرائح الاجتماعية المتوسطة، خاصة أنها الشريحة المستهدفة بخدمة النقل الجماعي.
وأوضح أن الشركة ستتيح خلال شهر خدمة الاشتراك الشهري للرحلات ما يسهل الدفع على مستخدمي "سويفل" في
وأضاف قنديل قنديل خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الاثنين، أن شركته تعمل حاليا على إطلاق خدمة جديدة بتكلفة أقل تتناسب مع الشرائح الاجتماعية المتوسطة، خاصة أنها الشريحة المستهدفة بخدمة النقل الجماعي.
وأوضح أن الشركة ستتيح خلال شهر خدمة الاشتراك الشهري للرحلات ما يسهل الدفع على مستخدمي "سويفل" في الخطوط المنتظمة.
وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش المؤتمر "الخدمة الجديدة ستكون تكلفتها أقل بنسبة 50% لخدمة العملاء في مناطق مختلفة..وممكن تكون الأتوبيسات غير مكيفة".
تأسست سويفل، في أبريل 2017، وهي خدمة للنقل الجماعي بالحافلات يمكن فيها للركاب الحجز وسداد الأجرة عبر تطبيق الشركة على الهاتف المحمول.
ويملك قنديل وشريكاه، الشابان محمود نوح وأحمد صباح، أكثر من 30% من سويفل، في حين تعود النسبة الباقية لنحو 17 صندوق استثمار منها أوتوتك في الولايات المتحدة، وفي.سي فوستوك فنتشرز بالسويد، والصندوق السيادي العماني، وبيكو كابيتال في دبي، وإم.إس.إيه في الصين.
وقال مصطفى قنديل، إن شركته تمكنت من جذب استثمارات بقيمة 80 مليون دولار خلال عامين ونصف، وهو ما جعلها ثاني أكبر شركة حصولا على الاستثمارات في الشرق الأوسط.
وتابع: "نستهدف أن نكون أكبر شركة جذبا للاستثمارات في الشرق الأوسط في العام المقبل.. الشركة تتوسع حاليا في عدد من المدن الجديدة في بعض الدول الأفريقية وباكستان".
وعن نقل المقر الرئيسي للشركة من القاهرة لدبي، قال قنديل إن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل سفر الإدارة بين الدول التي تقدم فيها الشركة خدماتها لتتمكن من إدارة العمليات في الأسواق المختلفة، ولكنها شركة مصرية وستكون أول شركة مصرية تكنولوجية تصل إلى العالمية.
وأوضح قنديل أن الشركة تؤمن بأهمية التعليم وهو ما تم من خلال تخصيص جزء من آخر استثمار حصلت عليه لإنشاء صندوق لدعم تمويل كباتن الشركة حتى المرحلة الجامعية وذلك قيمة مليون جنيه.
وقال قنديل إن أغلب موظفي "سويفل" يمتلكون أسهما في الشركة "لأننا نرى أن الموظفين شركاء في الشركة".
وقال قنديل إن سويفل تنمو بنحو 40 إلى 50 % بشكل شهري وتقوم بملايين الرحلات شهريا، وتستهدف الوصول بعدد الرحلات في مصر إلى مليون رحلة يوميا خلال الخمس سنوات المقبلة، لافتا إلى أن سويفل ستدخل مدينة لاجوس قبل نهاية العام وتضع في خططها تقديم الخدمة في دار السلام وأبيدجان، مشيرًا إلى مخطط دخول مدن في جنوب شرق آسيا العام المقبل وذلك من خلال شركات جديدة".
يستخدم تطبيق سويفل موقع الراكب والجهة المقصودة لتحديد أقل وقت ممكن للرحلة استنادا إلى أقرب محطة للحافلات التي تتحرك في مسارات محددة.
وأضاف قنديل الذي يعمل بشركته نحو 450 موظفا يملكون أسهما بالشركة "هذا العام دخلنا نحو سبع مدن جديدة ونستهدف العام المقبل دخول بين عشر مدن و20 مدينة كبيرة جديدة... المدن التي نستهدفها لا يقل عدد سكانها عن ستة إلى سبعة ملايين نسمة".
وحول ما إذا كانت تخطط الشركة لتقديم خدمة النقل عبر السيارات الملاكي، أكد قنديل ان كل الخيارات مطروحة أمام الشركة، والوقت المناسب هو المحدد الوحيد لتقديم أي خدمة جديدة".