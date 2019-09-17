مصر تمتلك أعلى نسبة مشاركة للوزيرات مقارنة بأمريكا
تحرير:رنا عبدالصادق
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على الأمية، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
جاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثاني للمنتدى العربي الدولي للمرأة رفيع المستوى، والمنعقد خلال الفترة بين 16 إلى 18 من سبتمبر 2019 بالجامعة الأمريكية.
وتابعت السعيد أننا شهدنا تقدمًا تحوليًّا فيما يخص المجال السياسي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة على جميع المستويات من أجل تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتة إلى خطوات الحكومة غير المسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو عبر المجتمع
وتابعت السعيد أننا شهدنا تقدمًا تحوليًّا فيما يخص المجال السياسي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة على جميع المستويات من أجل تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتة إلى خطوات الحكومة غير المسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو عبر المجتمع ككل تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة زيادة عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية.
وأضافت السعيد، أنه على المستويات القيادية العليا فإن أحدث تعديل وزاري في مجلس الوزراء ضم زيادة عدد الوزيرات إلى ثمانٍ بما يمثل ربع مجلس الوزراء، موضحة أن مصر تمتلك الآن أعلى نسبة مشاركة من الوزيرات مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة والبرتغال وبولندا وبلجيكا وأستراليا، لافتة إلى زيادة حصة تمثيل المرأة في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%.