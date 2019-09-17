مصر تمتلك أعلى نسبة مشاركة للوزيرات مقارنة بأمريكا

تحرير:رنا عبدالصادق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على الأمية، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها. جاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثاني للمنتدى العربي الدولي للمرأة رفيع المستوى، والمنعقد خلال الفترة بين 16 إلى 18 من سبتمبر 2019 بالجامعة الأمريكية.

وتابعت السعيد أننا شهدنا تقدمًا تحوليًّا فيما يخص المجال السياسي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة على جميع المستويات من أجل تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتة إلى خطوات الحكومة غير المسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو عبر المجتمع