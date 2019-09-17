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مصر تمتلك أعلى نسبة مشاركة للوزيرات مقارنة بأمريكا

تحرير:رنا عبدالصادق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على الأمية، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها. جاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثاني للمنتدى العربي الدولي للمرأة رفيع المستوى، والمنعقد خلال الفترة بين 16 إلى 18 من سبتمبر 2019 بالجامعة الأمريكية.
وتابعت السعيد أننا شهدنا تقدمًا تحوليًّا فيما يخص المجال السياسي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة على جميع المستويات من أجل تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتة إلى خطوات الحكومة غير المسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو عبر المجتمع
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بترول (1)

طفرة بترولية جديدة.. ارتفاع إنتاج «عجيبة» إلى 44 ألف برميل يوميا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة "عجيبة" للبترول، نجحت في رفع متوسط إنتاجها من الزيت الخام ليصل إلى حوالي 44 ألف برميل يوميًا وحوالي 18.4 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، جاء ذلك في تقرير نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2018 - 2019، والذي قدمه رئيس الشركة المهندس عصام القفاص، لوزير البترول المهندس طارق الملا، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول اليوم الثلاثاء، إذ أوضح التقرير، أن "زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لبدء إنتاج حقل جنوب غرب مليحة في يونيو الماضي، بمتوسط إنتاج 2000 برميل زيت خام يوميًا من البئر الأول، ثم ارتفع الإنتاج إلى 4500 برميل زيت خام يوميًا بعد وضع البئر الثاني على الإنتاج".
قمة-التجارة-الالكترونية (3)

خبراء يكشفون مستقبل مصر في مجال التجارة الإلكترونية

افتتحت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من نواب الوزراء، ومسئولين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا. وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الجوهري إلى أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية نحو 1.8 مليار في عام 2018.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
طارق -فايد-رئيس -بنك -القاهرة

المركزي الأوغندي يقر استحواذ بنك القاهرة على كمبالا

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي الأوغندي وافق على رفع رأسمال بنك القاهرة كمبالا، واستحواذ بنك القاهرة على حصة بنكي مصر والأهلي في "القاهرة كمبالا" لتصل حصته إلى 100% من أسهم البنك خلال الشهر الجاري. وأكد فايد أن مصرفه حصل على موافقة المركزي الأوغندي لزيادة رأسمال القاهرة كمبالا إلى 5 ملايين دولار. وتأتي صفقة الاستحواذ ضمن خطط البنوك الحكومية للتوسع فى إفريقيا، حيث يستهدف بنك القاهرة التوسع خارج مصر والوجود فى دول كينيا وتنزانيا والصين وروسيا.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

721 مليار جنيه حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الطاقة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تضاعف قيمة الاستثمارات المنفذة بشكل كبير لتصل إلى 721 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، مقارنة بنحو 246 مليار جنيه فقط خلال العام المالى 2011/2012. وتابعت "السعيد" بأن مصر تتبع استراتيجية واضحة تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الطاقة (2018-2030) تعتمد على عدد من المحاور الأساسية تتمثل في ضمان أمن الطاقة، إلى جانب تحرير الأسواق المحلية للطاقة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

مصر تحتل المركز الثالث عالميا في ارتفاع معدل النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: رصد 6.3 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اهتمام الوزارة بالمشروعات المعنية بخدمة المواطنين في المقام الأول، خاصة ما يقدم منها خدمات صحية وتعليمية، مشيرة إلى استعدادات الوزارة بتوفير الدعم اللازم لاحتياجات المستشفيات حرصًا على تقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر، موضحة أن هذا يعد المحور الرئيسى القائمة عليه مبادرة «حياة كريمة» التي دعا إليها رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال زيارتها لمستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: محو الأمية أهم محاور ضبط النمو السكاني

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جهود الدولة في تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنها التحدي الرئيسى للتنمية، وذلك لتأثيرها بشكل مباشر فى معدلات النمو، موضحة أن الخطة تضمنت محاور العمل الأساسية لتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال. وتستهدف خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، برامج لضبط النمو السكاني، تتضمن الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال.
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