مرتضى منصور: أراهن على الجماهير في لقاء السوبر

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

مرتضى منصور

يراهن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الجماهير في موقعة السوبر لموسم (2017-2018) أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإٍسكندرية. وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات تلفزيونية: "أثق في الجماهير وأراهن عليها بعد المشهد الجيد في نهائي كأس مصر، وسأبيع لها التذاكر الخاصة بمباراة القمة المقبلة بدلًا من أعضاء الجمعية العمومية من خلال منفذين بالقاهرة والإسكندرية، وسأجلس في المباراة في الكرسي رقم 14 في المدرج الأمامي وسط الجماهير كعادتي".

يشار إلى أن جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»،

يشار إلى أن جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.



وأوضح أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري، وأكمل: «الباب مفتوح أمام حكام أمريكا اللاتينية لإدارة مباراة السوبر، لكنها لن تشهد وجود تقنية الحكم الإضافي».



وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان.