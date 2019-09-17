رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
جمال الغندور
جمال الغندور
فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
يشار إلى أن رئيس لجنة التحكيم، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه
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جمال الغندور

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
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هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
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صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
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مرتضى منصور: أراهن على الجماهير في لقاء السوبر

يراهن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الجماهير في موقعة السوبر لموسم (2017-2018) أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإٍسكندرية. وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات تلفزيونية: "أثق في الجماهير وأراهن عليها بعد المشهد الجيد في نهائي كأس مصر، وسأبيع لها التذاكر الخاصة بمباراة القمة المقبلة بدلًا من أعضاء الجمعية العمومية من خلال منفذين بالقاهرة والإسكندرية، وسأجلس في المباراة في الكرسي رقم 14 في المدرج الأمامي وسط الجماهير كعادتي".
جمال الغندور

الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.
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الجبلاية تستبعد حكام سويسرا وصربيا من السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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نكشف حقيقة تعيين طاقم تحكيم «نسائي» لإدارة السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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