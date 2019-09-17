مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.

يشار إلى أن رئيس لجنة التحكيم، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه

يشار إلى أن رئيس لجنة التحكيم، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.



وأوضح أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري، وأكمل: «الباب مفتوح أمام حكام أمريكا اللاتينية لإدارة مباراة السوبر، لكنها لن تشهد وجود تقنية الحكم الإضافي».



وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، قبل أسابيع قليلة، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان.