سامح شكري يلتقي نظيره الفرنسي لبحث تعميق العلاقات

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، في قصر التحرير، وذلك لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق لتعميق التعاون بين مصر وفرنسا، وذلك حسبما ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة له عبر موقع "تويتر"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول اللقاء. وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى القاهرة، من أجل لقاء نظيره المصري سامح شكري.

من ناحية أخرى، أكدت سفارة فرنسا بالقاهرة أن مصر تعد شريكا لا غنى عنه بالنسبة لباريس في المنطقة، جاء ذلك في تدوينة نشرتها السفارة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع (تويتر)، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان إلى القاهرة. وكتبت السفارة: "يجرى وزير أوروبا والشئون الخارجية جون