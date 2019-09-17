«أميبا آكلة الدماغ» بحمام سباحة تنهي حياة طفلة

تحرير:إسراء سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

وفاة طفلة

تحدثنا مسبقًا عن أن حمامات السباحة تنقل العديد من الأمراض، فهي ليست آمنة بشكل كبير، مثلما يعتقد البعض، إذ يوجد كثير من الحالات التي تتسلل إليها البكتيريا، والبعض الآخر يُصاب بالإسهال وطفح جلدي، إضافة إلى عدوى الجهاز التنفسي، والتهاب المسالك البولية، وآخر الحالات المصابة بأمراض من حمام السباحة، فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 أعوام، توفيت في الحال بعد إصابتها بنوع من الأميبا النادرة التي تأكل الدماغ، وما زال العلماء يحاولون البحث عن سبب وجودها في هذا المكان، وذلك نقلًا عن "independent".

توفيت فتاة صغيرة تسمى ليلى ماي أفانت، تبلغ من العمر 10 أعوام بعد إصابتها بمرض نادر في المخ، نتج من اختراق نوع من الأميبا النادرة لدماغها، أثناء قيامها بالسباحة في نهر بولاية تكساس، تعرضت لهذه الإصابة بعدما كانت مع عائلتها في نهر بارزوس بالقرب من واكو، في ولاية تكساس، بعد ذلك بدأت الأعراض في الظهور متمثلة