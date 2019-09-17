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«أميبا آكلة الدماغ» بحمام سباحة تنهي حياة طفلة

تحرير:إسراء سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
وفاة طفلة
وفاة طفلة
تحدثنا مسبقًا عن أن حمامات السباحة تنقل العديد من الأمراض، فهي ليست آمنة بشكل كبير، مثلما يعتقد البعض، إذ يوجد كثير من الحالات التي تتسلل إليها البكتيريا، والبعض الآخر يُصاب بالإسهال وطفح جلدي، إضافة إلى عدوى الجهاز التنفسي، والتهاب المسالك البولية، وآخر الحالات المصابة بأمراض من حمام السباحة، فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 أعوام، توفيت في الحال بعد إصابتها بنوع من الأميبا النادرة التي تأكل الدماغ، وما زال العلماء يحاولون البحث عن سبب وجودها في هذا المكان، وذلك نقلًا عن "independent".
توفيت فتاة صغيرة تسمى ليلى ماي أفانت، تبلغ من العمر 10 أعوام بعد إصابتها بمرض نادر في المخ، نتج من اختراق نوع من الأميبا النادرة لدماغها، أثناء قيامها بالسباحة في نهر بولاية تكساس، تعرضت لهذه الإصابة بعدما كانت مع عائلتها في نهر بارزوس بالقرب من واكو، في ولاية تكساس، بعد ذلك بدأت الأعراض في الظهور متمثلة
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فوائد -التحدث -مع -النفس

للتحدث مع النفس فوائد.. ينشط الذاكرة

عند ظهور أعراض علينا مثل الصداع والتعب والإرهاق، أول ما نفعله أخذ القرار للذهاب إلى الطبيب، من أجل الاطمئنان على صحتنا على المدى البعيد، ولكن ما العمل إذا كانت الشكوى والعلة نفسية؟ مع ضغوط الحياة وزيادة المهام اليومية، نشعر بالقلق والضيق وعدم القدرة على التحمل، ولكن مع التطور أصبحت الأساليب العلاجية يسهل ممارستها في البيت. على سبيل المثال يمكنك كتابة الأفكار التي ترغب بها في ورقة بيضاء، للتخلص من التوتر، أو تتحدث مع نفسك أمام مرآة، نقلًا عن "lifehack".
الثلاجة

أطعمة في ثلاجتك قد تكون مميتة.. احفظيها جيدا

هناك الكثير من الأشياء الموجودة داخل الثلاجة، بعضها صلاحيتها على وشك الانتهاء وأخرى انتهت بالفعل لكنك لا تعلمين أنها غير صالحة للاستخدام. ولأن ربة المنزل في حاجة إلى ترتيب ثلاجتها من وقت لآخر، فمن المهم النظر إلى تاريخ صلاحية جميع الأطعمة المعلبة وفحص الخضروات والفاكهة قبل الاستخدام لعل بعضها أصابته الرطوبة أو أصبح غير صالح للاستخدام. عليكِ سيدتي معرفة ان هناك الكثير من الأطعمة المخبئة في ثلاجتك ولا تستخدمينها كثيرا وبالتالي قد تكون مميتة في حالة استخدامها بعد فترة، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Stay Fit, Stay Active.
توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. وُقِّعت اتفاقية كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1978: التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1917: ولد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وفي عام 2010: إسرائيل تغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم. وفي عام 1961: إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.
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تنظيف البيت من أجل طفلك

لتشجيع طفلك على تناول الطعام.. اتبع 3 نصائح

يحب الأطفال دائمًا تناول الشيبسي والبسكويت، فمثل هذه الأطعمة تجذبهم دائمًا، ومن هنا تبدأ المشكلة، إذ يمتنع الأطفال عن تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، فتحاول الأم تجربة كل السبل، من أجل إرضاء طفلها، وفي نفس الوقت تغذيته بالأطعمة متعددة الفوائد، ولكن الحل يتمثل في بعض الخطوات، من بينها القضاء على توتر وقلق الطفل، وتقسيم الوجبات طوال اليوم، بحيث تحتوي كل وجبة على المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
التخلص-من-متلازمة-وضع-صابع-الطفل-في-الفم

تقديم مكافأة..8 طرق لفطم طفلك عن مص الإبهام

توجد بعض العادات التي يقوم بها طفلك كل يوم، وقد تكون غير مبررة ولكنها تسبب له بعض من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، يقوم جميع الأطفال بوضع الإبهام في الفم أثناء النوم، يُقال إنها تسبب لهم الشعور بالأمان، أو يجدوا ما يشغلون به أنفسهم للمساعدة في النوم، ولكن قد تنقل لهم العدوى والجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث إلتهابات بالغة، إذ يجب التعامل مع الطفل بحرص شديد، ليتوقف عن مثل هذه العادات من خلال مكافئته، أو اخباره قصة لطيفة قبل النوم، حتى ينصرف عن ممارستها، نقلًا عن "stylecraze".
تعليم -الأطفال -النظافة

استعدي للمدارس.. علمي ابنك النظافة وربيه على الأمانة

"التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"، سافرت هذه العبارة معنا من زمان لآخر، ولم نتوقف عن ترديدها، فطفلك عبارة عن ورقة بيضاء لا يعلم شيئًا عن الحياة، سوى ما تقومين أنت بتعليمه له، على سبيل المثال إذا قلت لطفلك إن هذه العادة غير محببة ولا تقم بعملها مرة أخرى، سيفهم في هذه الحالة أنه تلقى تنبيها من مصدر الأمان بالنسبة إليه، ولن يكررها ثانية، من هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء تعليم أطفالهم كل ما يجعلهم يميلون إلى الإنسانية كالنظافة والأمانة، وذلك نقلًا عن "jpinternational".
نصائح-قبل-الإنجاب

قبل قرار الحمل.. عليك اتباع 3 نصائح صحية

تشتمل حياتنا على العديد من القرارات الحاسمة بدايةً من اختيار شريك الحياة إلى إنجاب طفل، ومن ثم عليكِ أن تعي جيدًا لأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من أجل حياة أفضل، إذ ينصح دائما بعدم الإنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، إذ يجب أن يفهم الشريكان بعض المفاهيم الأساسية في ما يتعلق بالحفاظ على صحة الطفل، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، وبعض الآليات الأخرى المتعلقة باختيار ملابس الأطفال بحسب الموسم الصيفي أو الشتوي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
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