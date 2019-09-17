حل مشاكل شعرك في النشا.. جربي 6 وصفات سهلة

خليط النشا وماء الورد من أكثر الوصفات التي تفيد بشرتك إذا كانت مرهقة، وإذا كنتِ ترغبين في التفتيح، جربي الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر، وستلاحظين نتيجة مبهرة

تحرير:آية أشرف ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

فوائد النشا

جميع الفتيات يحلمن بشعر ناعم وقوي وخالٍ من القشرة والتساقط، ويصرفون الكثير من الأموال لتحقيق ذلك، بداية من شراء مستحضرات تجميل وكريمات تصفيف باهظة الثمن، إلى الذهاب للبيوتي سنتر ودفع مبالغ كبيرة في عمل جلسات بروتين أو كيراتين ومكواة واستشوار، لفرد الشعر، لكن كل هذه الوسائل تؤدي لنتائج مؤقتة وتؤثر بشكل سلبي على الشعر، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تنقذ شعرك وتساعد على تطويله وتغذيته دون صرف أي مبالغ، في السطور التالية نساعدك في التعرف على فوائد النشا للشعر.

النشا في الأساس مصنوعة من مياه الأرز، والأرز من الوصفات المفيدة لعلاج تساقط الشعر، لذلك تساعد النشا على تنشيط الدورة الدموية، وتمد الشعر بفيتامينات ومعادن مهمة تساعد على تقوية الشعر. تشابك الشعر تعمل النشا على حل مشكلة تشابك الشعر التي تتعرض لها الكثير من الفتيات نتيجة عدم الاهتمام بتسريح الشعر بمشط