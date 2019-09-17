حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

حل مشاكل شعرك في النشا.. جربي 6 وصفات سهلة

خليط النشا وماء الورد من أكثر الوصفات التي تفيد بشرتك إذا كانت مرهقة، وإذا كنتِ ترغبين في التفتيح، جربي الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر، وستلاحظين نتيجة مبهرة
تحرير:آية أشرف ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
فوائد النشا
فوائد النشا
جميع الفتيات يحلمن بشعر ناعم وقوي وخالٍ من القشرة والتساقط، ويصرفون الكثير من الأموال لتحقيق ذلك، بداية من شراء مستحضرات تجميل وكريمات تصفيف باهظة الثمن، إلى الذهاب للبيوتي سنتر ودفع مبالغ كبيرة في عمل جلسات بروتين أو كيراتين ومكواة واستشوار، لفرد الشعر، لكن كل هذه الوسائل تؤدي لنتائج مؤقتة وتؤثر بشكل سلبي على الشعر، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تنقذ شعرك وتساعد على تطويله وتغذيته دون صرف أي مبالغ، في السطور التالية نساعدك في التعرف على فوائد النشا للشعر.
النشا في الأساس مصنوعة من مياه الأرز، والأرز من الوصفات المفيدة لعلاج تساقط الشعر، لذلك تساعد النشا على تنشيط الدورة الدموية، وتمد الشعر بفيتامينات ومعادن مهمة تساعد على تقوية الشعر. تشابك الشعر تعمل النشا على حل مشكلة تشابك الشعر التي تتعرض لها الكثير من الفتيات نتيجة عدم الاهتمام بتسريح الشعر بمشط
اقرأ المزيد
منتجات-يجب-تجنب-استخدامها-للأطفال

للحفاظ على صحة طفلك.. توقف عن استخدام «المشاية»

عند إنجاب الطفل الأول، يشعر الآباء بالحيرة فيما يتعلق بالطعام الذي يجب أن يتناوله على حسب الفئة العمرية، إضافة إلى التطعيمات الخاصة به، وحتى الألعاب تكون بضوابط محددة، عند الذهاب للتسوق وشراء بعض الألعاب لطفلك، ستجد مرفق عليها جملة "صالحة حتى ثلاث سنوات" وهكذا، إضافة إلى ذلك ينصح بتجنب الجلوس المستمر أمام التليفزيون، وبالنسلبة للألعاب التي تحتوي بداخلها على بطاريات صغيرة، فيجب الانتباه جيدًا حتى لا يبتلعها الطفل، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
تنظيف المنزل بمنتجات طبيعية

لحديثي الولادة.. كيف تحافظين على نظافة منزلك؟

صحة الأطفال هي أهم ما يجب أن يضع نصب أعيننا دائمًا، لذا عند التفكير في إنجاب طفل، يجب الاهتمام الجيد بصحته، فالجهاز المناعي لدى الأطفال لا يستطيع مهاجمة كل شيء، نظرًا لإنه لم يحصل على النمو الكامل، إذ الأتربة العالقة في السرير أو المقعد أو الأسطح عند تطايرها، ستؤدي إلى إصابة طفلك، إذ عليك باتخاذ بعض من الاجراءات الهامة؛ للحفاظ على صحته، على سبيل المثال افتح النوافد، اترك حذائك بالخارج، حتى لا يستنشق طفلك الأجسام المتطايرة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
فوائد -التحدث -مع -النفس

للتحدث مع النفس فوائد.. ينشط الذاكرة

عند ظهور أعراض علينا مثل الصداع والتعب والإرهاق، أول ما نفعله أخذ القرار للذهاب إلى الطبيب، من أجل الاطمئنان على صحتنا على المدى البعيد، ولكن ما العمل إذا كانت الشكوى والعلة نفسية؟ مع ضغوط الحياة وزيادة المهام اليومية، نشعر بالقلق والضيق وعدم القدرة على التحمل، ولكن مع التطور أصبحت الأساليب العلاجية يسهل ممارستها في البيت. على سبيل المثال يمكنك كتابة الأفكار التي ترغب بها في ورقة بيضاء، للتخلص من التوتر، أو تتحدث مع نفسك أمام مرآة، نقلًا عن "lifehack".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org