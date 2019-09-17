حل مشاكل شعرك في النشا.. جربي 6 وصفات سهلة

خليط النشا وماء الورد من أكثر الوصفات التي تفيد بشرتك إذا كانت مرهقة، وإذا كنتِ ترغبين في التفتيح، جربي الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر، وستلاحظين نتيجة مبهرة
جميع الفتيات يحلمن بشعر ناعم وقوي وخالٍ من القشرة والتساقط، ويصرفون الكثير من الأموال لتحقيق ذلك، بداية من شراء مستحضرات تجميل وكريمات تصفيف باهظة الثمن، إلى الذهاب للبيوتي سنتر ودفع مبالغ كبيرة في عمل جلسات بروتين أو كيراتين ومكواة واستشوار، لفرد الشعر، لكن كل هذه الوسائل تؤدي لنتائج مؤقتة وتؤثر بشكل سلبي على الشعر، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تنقذ شعرك وتساعد على تطويله وتغذيته دون صرف أي مبالغ، في السطور التالية نساعدك في التعرف على فوائد النشا للشعر.
النشا في الأساس مصنوعة من مياه الأرز، والأرز من الوصفات المفيدة لعلاج تساقط الشعر، لذلك تساعد النشا على تنشيط الدورة الدموية، وتمد الشعر بفيتامينات ومعادن مهمة تساعد على تقوية الشعر.
تشابك الشعر
تعمل النشا على حل مشكلة تشابك الشعر التي تتعرض لها الكثير من الفتيات نتيجة عدم الاهتمام بتسريح الشعر بمشط
النشا في الأساس مصنوعة من مياه الأرز، والأرز من الوصفات المفيدة لعلاج تساقط الشعر، لذلك تساعد النشا على تنشيط الدورة الدموية، وتمد الشعر بفيتامينات ومعادن مهمة تساعد على تقوية الشعر.
تشابك الشعر
تعمل النشا على حل مشكلة تشابك الشعر التي تتعرض لها الكثير من الفتيات نتيجة عدم الاهتمام بتسريح الشعر بمشط مناسب يخلصك من التشابك بسرعة، أو ترك الشعر دون تمشيط أكثر من يوم؛ مما يؤدي لتشابكه بشكل كبير.
احرصي على اختيار مشط واسع، ويفضل أن يكون خشبيا وليس بلاستيكيا للتخلص من أي تشابك في شعرك بسهولة.
زيادة كثافة الشعر
تساقط الشعر من أكبر المشكلات التي تواجه أغلب الفتيات، وتكون بسبب قلة تناول شرب المياه، حيث يجب شرب من 7 لـ 8 أكواب مياه بشكل يومي، أو عدم الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، أو عدم النوم لفترات طويلة؛ مما يتسبب في تلف الشعر.
جربي النشا التي تحتوي على مجموعة هائلة من الأحماض والفيتامينات والمعادن، والتي تعمل على تقوية جذور الشعر، كل ما عليكِ هو غسل شعرك بماء الأرز الذي يحتوي على النشا، واتركيه على شعرك دقائق، ثم اشطفي شعرك بالشامبو المفضل لكِ، وستلاحظين النتيجة بعد استخدام الوصفة 3 مرات في الأسبوع.
قشرة الشعر
القشرة من الأمور المحرجة التي يتعرض لها الكثير من الفتيات، وليس الحل في الشامبوهات وكريمات التصفيف، لأنها لا تؤدي لنتيجة سريعة وتحتاج تكاليف كبيرة، جربي النشا في التخلص من قشرة الشعر بسهولة، كل ما عليكِ هو غسل شعرك مرتين في الأسبوع بالنشا المذاب في الماء، أو استخدام مياه الأرز.
كما تعمل النشا على التخلص من حشرات الرأس بسهولة، حيث إنها تساعد في التقليل من تكاثر القمل وحشرات الرأس بشكل عام.
تفتيح البشرة
استخدمي النشا في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس، اخلطي 2 ملعقة من النشا مع قطرات من عصير الليمون، وملعقة من الكركم، وملعقة بيكنج صودا والعسل الأبيض، اخلطي كل المكونات جيدًا ثم ضعيها على بشرتك واتركيها ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وكرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.
أو اخلطي الزبادي مع قطرات من عصير الليمون وملعقة من النشا، وضعي الخليط على الوجه والرقبة واليدين أيضًا، ثم اشطفي بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتئجة إيجابية.
التجاعيد
علامات الشيخوخة المبكرة من الأمور المزعجة لكل منا وتظهر نتيجة التقدم في العمر أو عدم تناول المياه بكميات كافية مع عدم اتباع نظام غذائي صحي، اخلطي 3 ملاعق من النشا مع بياض بيضة وعصير البرتقال وملعقة من العسل، اخلطي كل المكونات جيدًا، ثم وزعيها على البشرة واتركيها 10 دقائق، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع لحمايتك من التجاعيد المبكرة.
البقع والتصبغات
اخلطي فنجان من ماء الورد مع ملعقة من النشا، بعد خلط المكونات جيدًا ضعيها على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة.