رياضة

مرتضى منصور: «الخطيب بلغ الأمن عن جمهوره»

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك أن النادي وقع عقدا مع شركة تذكرتي لتولي بيع تذاكر مباريات الفريق في الموسم المقبل، منعا لحدوث أي أزمات، وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الساعات القادمة من أجل الإعلان عن كل التفاصيل. وتابع رئيس القلعة البيضاء: "كل جمهور الزمالك مرحب به ولكن الألتراس لن يكون له دور، خاصة أن جميع صور أعضاء هذا الجروب لدى الأمن، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي أبلغ الأمن عن جمهوره، بينما ألتراس الزمالك معروف من خلال القضايا وهناك قاعدة بيانات وتصوير للجمهور".
وأكد رئيس القلعة البيضاء أن الأمن سيكون خارج الملعب بينما ستكون إحدى شركات الأمن المتخصصة هي المسؤولة عن الملعب من الداخل. وأكمل مرتضى منصور: "تقدمت الشركة باقتراح تخصيص 70% من التذاكر لصالح صاحب الأرض، ولكنه رفض هذا الأمر وطلب أن يكون الأمر بأسبقية الحجز، ومركز البيع سيكون في الزمالك وأرفض وجود أحد
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لاعبو-أسوان-يدعمون-مؤمن-زكريا-على-طريقته

لاعبو أسوان يدعمون مؤمن زكريا على طريقته

دعم مجموعة من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال مران الفريق الأسواني استعدادًا لانطلاق مباراته الأولى أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز، والمقرر لها الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، باستاد أسوان الرياضي. ووضع اللاعبون عبد العزيز إمام، بدارا سيلا، إسلام سليمان، محمود نعيم أيديهم على آذانهم -وهي الحركة الشهيرة التي يحتفل بها اللاعب مؤمن زكريا مع تسجيله للأهداف- وذلك دعمًا منهم للاعب والذي يمر بأزمة نفسية حادة سيعالج منها خلال رحلة علاج بألمانيا.
أحمد حمدي

جلسة بين مسؤولي الجونة والأهلي لاستعارة أحمد حمدي

يعقد نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير فريق الكرة بنادي الجونة جلسة الآن مع مسئولي النادي الأهلي من أجل حسم استعارة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر قبل إغلاق باب القيد المحلي، بعدما تألق اللاعب في صفوف الجونة خلال الموسم الماضي بعد استعارته من النادي الأهلي هو وعدد من اللاعبين. ووافق النادي الأهلي على طلب الجونة باستعارة اللاعب من النادي الأهلي، ولا يتبقى الآن إلا وضع الرتوش الأخيرة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع اللاعب فقط، خاصة أن مسؤولي النادي الأهلي اشترطوا في وقت سابق تمديد عقده الذي سينتهي بعد موسمين وهو ما رفضه حمدي.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال واستنساخ تجربة جمال بلماضي مع منتخب مصر

منذ بدأت تتسرب المعلومات عن اقتراب إيهاب جلال من تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى خلفا للمدير الفنى المكسيكى خافيير أجيرى والأسئلة لم تتوقف عن سر اختياره، ولماذا لم تفكر اللجنة المؤقتة فى باقى المرشحين خاصة أن القائمة كانت تضم نجومًا كبارا مثل حسن شحاتة وحسام البدرى وحسام حسن، وهل هو المدير الفنى الأنسب لقيادة المنتخب فى هذه المرحلة؟ وما الجديد الذى من الممكن أن يقدمه أو يضيفه جلال على أداء نجوم المنتخب الكبار محمد صلاح وأحمد حجازى وتريزيجيه وغيرهم من اللاعبين المؤثرين؟
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جمهور- الزمالك -في -مدرجات- برج- العرب‎ (3)

اتفاق بين الزمالك وتذكرتي استعدادًا للموسم الجديد

يوقع مسئولو نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع مسئولي شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي على تطبيق نظام تذكرتي، من أجل بيع التذاكر للجماهير بالنظام الذي تم اتباعه في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، وحققت تجربة تذكرتي نجاحا كبيرا خلال بطولة أمم إفريقيا بعد أن تم بيع التذاكر إلكترونيا بعد تسجيل المشجع لبياناته على موقع تذكرتي يعقبها استخراج «FAN ID» يحصل من خلاله المشجع على تذاكر أي مباراة يرغب فى متابعتها بالاستاد.
الزمالك والاتحاد ‎ (7)

مفاجآت في قائمة الزمالك لموقعة الاتحاد بالكأس

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ويبحث الفارس الأبيض عن مواصلة المشوار نحو خامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة المحلية، بينما يسعى زعيم الثغر لمواصلة المغامرة وتحقيق بطولة غابت عن خزائن النادي لسنوات طويلة. وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن، وكريم بامبو الوافد الجديد للفريق الأبيض.
استاد-القاهرة‎ (5)

تحديد موعد إقامة لقاءات الزمالك على استاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على استضافة استاد القاهرة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بعدما حظيت بشرف تنظيم بطولة كان 2019 والتي أقيمت ما بين بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب منتخب السنغال، بعدما حقق الفوز عليه في المواجهة النهائية بهدف نظيف، جاء عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يكشف مفاجأة جديدة عن قناة الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه سيتسلم، مساء الخميس، الاستوديو الخاص بقناته الجديدة، مشيرًا إلى أنه نفس الاستوديو الخاص بقناة «dmc sports»، بتقنية صورة عالية الجودة، ومواصفات رائعة تليق بجمهور نادي الزمالك. ووجه مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة «المحور»، الشكر لشركة «إعلام المصريين» على التعاون مع النادي، معلقا: «حلم الزمالكاوية في قناة خاصة بناديهم أصبح حقيقة».
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