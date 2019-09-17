مرتضى منصور: «الخطيب بلغ الأمن عن جمهوره»

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

محمود الخطيب

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك أن النادي وقع عقدا مع شركة تذكرتي لتولي بيع تذاكر مباريات الفريق في الموسم المقبل، منعا لحدوث أي أزمات، وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الساعات القادمة من أجل الإعلان عن كل التفاصيل. وتابع رئيس القلعة البيضاء: "كل جمهور الزمالك مرحب به ولكن الألتراس لن يكون له دور، خاصة أن جميع صور أعضاء هذا الجروب لدى الأمن، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي أبلغ الأمن عن جمهوره، بينما ألتراس الزمالك معروف من خلال القضايا وهناك قاعدة بيانات وتصوير للجمهور".

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن الأمن سيكون خارج الملعب بينما ستكون إحدى شركات الأمن المتخصصة هي المسؤولة عن الملعب من الداخل. وأكمل مرتضى منصور: "تقدمت الشركة باقتراح تخصيص 70% من التذاكر لصالح صاحب الأرض، ولكنه رفض هذا الأمر وطلب أن يكون الأمر بأسبقية الحجز، ومركز البيع سيكون في الزمالك وأرفض وجود أحد