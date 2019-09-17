جريمة

4 أشقاء يقتلون أخاهم «غير الشقيق» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت مديرية أمن كفر الشيخ، القبض على 4 أشقاء متهمين بقتل أخيهم غير الشقيق وإصابة الآخر، بعد ضربهما بالعصا والشوم، بسبب خلافات على الميراث، وأن المجنى عليهما حاولا زراعة قطعة الأرض، تحرر محضر رقم 4233 إداري مركز شرطة الرياض، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة. تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص من أسرة واحدة، بعزبة النجارية التابعة للوحدة المحلية بقرية أم سن في مركز الرياض، نتج عنها مصرع "محمد. س. ع"، 42 عاما، وهو أخ غير شقيق للمتهمين، كما أصيب آخر بجروح متفرقة بالجسد.
على الفور، كلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، الرائد ضياء راشد بالانتقال إلى مكان المشاجرة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الحادث 4 إخوة "غير أشقاء". وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات على الميراث، وأن المجنى عليهما حاولا زراعة قطعة الأرض، إلا أن الإخوة
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ترامادول

ضبط مصنع «ترامادول طنطا».. والداخلية تكشف سر الخلطة

في ضربة أمنية ناجحة للأجهزة الأمنية، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مروجي المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط مصنع لتصنيع وتجهيز العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالغربية، وألقت القبض على متهمين اثنين من القائمين على المصنع، وضبطت بداخله كميات متنوعة من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع العقاقير المخدرة، فيما تلاحق أجهزة الأمن متهم ثالث.
متحرش

بعد تنازل الأهل.. تحقيق عاجل في تحرش مدرس بطفلة

أصدر رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قرارا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة المتهم فيها مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات الموجودة بالمجاورة السادسة والثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي» داخل منزله في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر، بعدما حضرت الطفلة لتلقي الدرس عند زوجته، مدرسة هي الأخرى، فيما أمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإخلاء سبيل المتهم بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام.
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«مسجد الفتح وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، وتنظرها دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.
اختناق- من -الغاز

ليس تسرب غاز.. سر اختناق عمال مصنع ملابس بالفيوم

أعلنت قوات الحماية المدنية، اليوم الإ|ثنين، أنها قامت بفحص مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم، على خلفية الإبلاغ بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بالمصنعين، مشيرة إلى أنه تبين من الفحص عدم حدوث تسرب للغاز، وأن حالات الاختناق المبلغ عنها كانت نتيجة رش مبيدات حشرية. وكان قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم قد تلقى بلاغا اليوم، بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.
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طعن

حبس امرأة قتلت زوجها بعد شهرين زواج في الشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا وطعنته بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
جثة (3)

انتحار تاجر شنقًا بسبب تراكم الديون في كفر الشيخ

أقدم تاجر فاكهة على الانتحار بعد تعرضه لأزمة نفسية عنيفة نتيجة تراكم الديون عليه في مجال عمله ببيع الخضراوات والفاكهة ولم يستطع السداد، حيث قام بشنق نفسه بغرفة نومه، وتبين أن زوجته وابنيه اكتشفوا الواقعة، في أثناء دخولهم لإيقاظه، حيث وجدوه معلقا بشال بباب الغرفة، فقاموا بإنزاله على أمل إنقاذه ولكن تبين أنه توفي، ليتحرر بذلك محضر بقسم شرطة سيدى سالم، ويتم نقله إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم، ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة وبيان سبب الوفاة.
جثة

طعنة في القلب.. امرأة تقتل زوجها بعد شهرين زواج بالشرقية

أقدمت ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، على التخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، إذ دبت الخلافات بينهما لتستل سكينًا وتطعنه بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بقرية «الشبانات» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما جرى ضبط المتهمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة-طفل-مقتول-قتل

جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما عبد النعيم وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
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