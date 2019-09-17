4 أشقاء يقتلون أخاهم «غير الشقيق» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

صورة أرشيفية

ألقت مديرية أمن كفر الشيخ، القبض على 4 أشقاء متهمين بقتل أخيهم غير الشقيق وإصابة الآخر، بعد ضربهما بالعصا والشوم، بسبب خلافات على الميراث، وأن المجنى عليهما حاولا زراعة قطعة الأرض، تحرر محضر رقم 4233 إداري مركز شرطة الرياض، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة. تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص من أسرة واحدة، بعزبة النجارية التابعة للوحدة المحلية بقرية أم سن في مركز الرياض، نتج عنها مصرع "محمد. س. ع"، 42 عاما، وهو أخ غير شقيق للمتهمين، كما أصيب آخر بجروح متفرقة بالجسد.

على الفور، كلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، الرائد ضياء راشد بالانتقال إلى مكان المشاجرة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الحادث 4 إخوة "غير أشقاء". وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات على الميراث، وأن المجنى عليهما حاولا زراعة قطعة الأرض، إلا أن الإخوة