OPPO تستعرض CameraX خلال مؤتمر مطوري جوجل الصين 2019

أعلنت OPPO تعيين إيثان تشيوي رئيسا لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في أعقاب انتقال آندي شي، رئيس OPPO السابق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الصين

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

أوبو

قالت شركة OPPO إنها ستكون ضمن قائمة شركات الهواتف الذكية التي تدعم تقنيات "CameraX" من جوجل وقد تم عرض أحدث تكنولوجيات التصوير التي تقدمها OPPO بالتعاون مع " CameraX" لأول مرة عبر هاتف Reno 10x Zoom، كجزء من فعاليات مؤتمر مطوري جوجل في الصين، الذي شهدته شنغهاي مؤخرا. وكشفت الشركتان خلال الحدث عن المجموعة الكاملة للهواتف الذكية التي ستطلقها OPPO والتي سوف تدعم التقنية الجديدة. وتعتبر CameraX من جوجل أحد حلول الأندرويد التي تمكن المطورين من الارتقاء بتجارب التصوير ومميزاته باستخدام تطبيق التصوير الأصلي الموجود في الهاتف الذكي.

وستدعم هواتف OPPO الذكية هذه التكنولوجيا المميزة من جوجل بما في ذلك هاتف Reno 10x Zoom. ومن خلال دمج CameraX فى هواتف OPPO الذكية؛ يمكن للمطورين الآن الاستفادة من تكنولوجيات OPPO في مجال التصوير، من خلال استخدام أسطر قليلة من التعليمات البرمجية لا تتعدى السطرين، وبدون الحاجة لتعليمات برمجية محددة للهاتف