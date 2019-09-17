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OPPO تستعرض CameraX خلال مؤتمر مطوري جوجل الصين 2019

أعلنت OPPO تعيين إيثان تشيوي رئيسا لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في أعقاب انتقال آندي شي، رئيس OPPO السابق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الصين
تحرير:أحمد البرماوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
أوبو
أوبو
قالت شركة OPPO إنها ستكون ضمن قائمة شركات الهواتف الذكية التي تدعم تقنيات "CameraX" من جوجل وقد تم عرض أحدث تكنولوجيات التصوير التي تقدمها OPPO بالتعاون مع " CameraX" لأول مرة عبر هاتف Reno 10x Zoom، كجزء من فعاليات مؤتمر مطوري جوجل في الصين، الذي شهدته شنغهاي مؤخرا. وكشفت الشركتان خلال الحدث عن المجموعة الكاملة للهواتف الذكية التي ستطلقها OPPO والتي سوف تدعم التقنية الجديدة. وتعتبر CameraX من جوجل أحد حلول الأندرويد التي تمكن المطورين من الارتقاء بتجارب التصوير ومميزاته باستخدام تطبيق التصوير الأصلي الموجود في الهاتف الذكي.
وستدعم هواتف OPPO الذكية هذه التكنولوجيا المميزة من جوجل بما في ذلك هاتف Reno 10x Zoom. ومن خلال دمج CameraX فى هواتف OPPO الذكية؛ يمكن للمطورين الآن الاستفادة من تكنولوجيات OPPO في مجال التصوير، من خلال استخدام أسطر قليلة من التعليمات البرمجية لا تتعدى السطرين، وبدون الحاجة لتعليمات برمجية محددة للهاتف
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هواوي

هواوي تحصل على أكثر من 20 جائزة بمعرض IFA

فازت شركة هواوي بأكثر من 20 جائزة في معرض IFA لعام 2019 الذي أقيم ببرلين، ألمانيا، وذلك تعزيزًا منها لتقوية سمعتها كرائدة الصناعة بأكملها في تصميم المنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى حصولها على عدد كبير من الجوائز. نالت هواوي الإشادة والإعجاب من قبل المستهلكين ووسائل الإعلام المتخصصة في مجال التكنولوجيا بالمعرض، نظرًا لما تقدمه من تجربة استخدام متصلة دائمًا عبر كل سيناريوهات الاستخدام، وأشاد كل من مجلة وموقع Popular Mechanics وموقع Android Central ومجلة وموقع Stuff بالمنتجات التي قدمتها هواوي بمعرض IFA لعام 2019.
ترامب-هواوي (1)

هواوي تسقط دعوى قضائية ضد أمريكا بعد تصالح الطرفين

أسقطت شركة Huawei Technologies USA Inc فرع هواوي في الولايات المتحدة، دعوى قضائية في 9 سبتمبر ضد وزارة التجارة الأمريكية والعديد من الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، التي رفعتها في يونيو على خلفية واقعة الاستيلاء على معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية الخاصة بهواوي، والتي تم الاستيلاء عليها دون مبرر من قبَل المسؤولين الأمريكيين في سبتمبر 2017، وبعد مصادرة طويلة وغير مبررة، قررت هواوي إسقاط القضية بعد أن أعادت الحكومة الأمريكية المعدات، وهو ما تعدّه هواوي بمنزلة اعتراف ضمني بأن الاستيلاء نفسه كان غير قانوني وتعسفيا.
mwc 2019 و honor view 20 يفوز بجوائز النقاد (3)

بعد الهواتف.. HONOR تتجه للأجهزة القابلة للارتداء

أعلنت شركة HONOR، استراتيجيتها لتقنيات المنزل الذكي المدعمة بإنترنت الأشياء بهدف توفير تجربة سلسة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية، كما كشفت الشركة عن تطبيق PocketVision المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد من يعانون من مشكلات في البصر على قراءة المستندات وغيرها من المواد النصية بسهولة، وقال كريس سان بايجونج، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمتاز HONOR بكونها علامة التقنيات المحبوبة لدى الشباب في جميع أنحاء العالم، ونطمح إلى أن نبقى العلامة التجارية الرائدة والأولى في ذهن الشباب التي تدعمهم وتمكنهم من ممارسة شغفهم وتحقيق طموحاتهم.
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