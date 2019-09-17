OPPO تستعرض CameraX خلال مؤتمر مطوري جوجل الصين 2019

أعلنت OPPO تعيين إيثان تشيوي رئيسا لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في أعقاب انتقال آندي شي، رئيس OPPO السابق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الصين
قالت شركة OPPO إنها ستكون ضمن قائمة شركات الهواتف الذكية التي تدعم تقنيات "CameraX" من جوجل وقد تم عرض أحدث تكنولوجيات التصوير التي تقدمها OPPO بالتعاون مع " CameraX" لأول مرة عبر هاتف Reno 10x Zoom، كجزء من فعاليات مؤتمر مطوري جوجل في الصين، الذي شهدته شنغهاي مؤخرا. وكشفت الشركتان خلال الحدث عن المجموعة الكاملة للهواتف الذكية التي ستطلقها OPPO والتي سوف تدعم التقنية الجديدة.
وتعتبر CameraX من جوجل أحد حلول الأندرويد التي تمكن المطورين من الارتقاء بتجارب التصوير ومميزاته باستخدام تطبيق التصوير الأصلي الموجود في الهاتف الذكي.
وستدعم هواتف OPPO الذكية هذه التكنولوجيا المميزة من جوجل بما في ذلك هاتف Reno 10x Zoom.
ومن خلال دمج CameraX فى هواتف OPPO الذكية؛ يمكن للمطورين الآن الاستفادة من تكنولوجيات OPPO في مجال التصوير، من خلال استخدام أسطر قليلة من التعليمات البرمجية لا تتعدى السطرين، وبدون الحاجة لتعليمات برمجية محددة للهاتف
وستدعم هواتف OPPO الذكية هذه التكنولوجيا المميزة من جوجل بما في ذلك هاتف Reno 10x Zoom.
ومن خلال دمج CameraX فى هواتف OPPO الذكية؛ يمكن للمطورين الآن الاستفادة من تكنولوجيات OPPO في مجال التصوير، من خلال استخدام أسطر قليلة من التعليمات البرمجية لا تتعدى السطرين، وبدون الحاجة لتعليمات برمجية محددة للهاتف الذكي. كذلك يستطيع المطورون الآن استخدام الإمكانيات المتطورة والحديثة للتصوير بالمدى الديناميكي عالي الجودة "HDR" وخاصية "Beauty" من OPPO لتحسين أداء تطبيق التصوير بهواتفهم.
وقال أندي وو، نائب رئيس قطاع هندسة البرمجيات فى OPPO: سعداء بالشراكة مع CameraX من جوجل، لتمكين المطورين من بناء نظام بيئي سليم، واكتشاف المزيد من الحلول في تكنولوجيات التصوير، ونتطلع للاستمرار في ريادة تطوير التطبيقات الأكثر ابتكارا في زمن يتسم بالاتصال الذكي".
OPPo تعيّن إيثان تشيوي رئيسا جديدا لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
ترقية آندي شي ليشغل منصب مدير أول لتسويق المنتجات العالمية في مقر OPPO الرئيسي
في سياق آخر أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية، تعيين إيثان تشيوي رئيسا لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في أعقاب انتقال آندي شي، رئيس OPPO السابق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الصين ليشغل منصب مدير أول لتسويق المنتجات العالمية في مقر OPPO الرئيسي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على كل خطوط الإنتاج في الشركة بما في ذلك الهواتف الذكية وإنترنت الأشياء على نطاق عالمي.
وبهذه المناسبة، قال آندي شي، رئيس OPPO السابق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يتمتع إيثان تشيوي بسجل حافل بالنجاحات وبخبرة قيادية متميزة تركز على العملاء، ليكون بذلك خيارا مثاليا لشغل هذا المنصب. ونحن على ثقة بأن خبرته وتجربته الواسعة ستدفعان باستراتيجية النمو التي تنتهجها العلامة التجارية قدما نحو ترسيخ حضورها في المنطقة".
وكان إيثان تشيوي قد انضم لفريق عمل OPPO عام 2012، حيث تعاون مع فرق العمل للإشراف على السوق المحلي في الصين، وتمت بعد ذلك ترقيته ليشغل منصب رئيس قسم التدريب في OPPO مباشرة قبل أن يتولى مسؤولية تسويق كامل لمنتجات OPPO في الصين حيث ساعدت جهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أفضل علامتين تجاريتين في الصين. ومن منصبه الجديد، سيتولى تشيوي مسؤولية الإشراف على منتجات الشركة وعمليات التسويق والمبيعات في جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى توجيه الاستراتيجيات ودفع عجلة عمليات التطوير والنمو المتواصلة لأعمال OPPO في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وكانت OPPO قد أسست في وقت سابق من هذا العام مقرها الإقليمي بدبي، حيث وقع اختيارها على الإمارة لإطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno الذكية الجديدة عالميا مباشرة بعد إطلاقها في الصين.
وتلتزم OPPO بالمساهمة بدور رئيسي في إرساء منظومة اتصالات الجيل الخامس المتطورة في المنطقة، فضلا عن المساعدة في استشراف الجيل المقبل من تقنيات الاتصالات عبر تسخير إمكاناتها في الأبحاث وتطوير البرمجيات والأجهزة وإلمامها الواسع باحتياجات المستهلكين. وفي هذا الإطار، أطلقت OPPO هاتفها الأول المزود بتقنية الجيل الخامس والجاهز للطرح التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع جهاز OPPO Reno 5G بين الجيل المقبل للاتصال بتقنية الجيل الخامس 5G والأداء الفائق الذي تتميز به سلسلة هواتف OPPO Reno.