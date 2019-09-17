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بعد ارتفاع كبير.. تراجع أسعار النفط 5 دولارت للبرميل

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
النفط
النفط
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 5 دولارات للبرميل منذ بداية التداولات بعد الهجوم الإرهابى على أرامكو والتي تسببت في مكاسب واسعة لأسعار النفط على مدار يومين، وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر إلى 66.91 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر إلى 62.09 دولار للبرميل، وفي يوم السبت الماضي تعرضت شركة "أرامكو" السعودية إلى هجمات تسببت في حريق نشب في معامل الشركة، مما أدى إلى توقف نحو 50 % من الإنتاج.
وعقب الهجمة على أرامكو توقف إنتاج نحو 5.7 ملايين برميل يومياً من الخام، ما يعادل نحو نصف الإنتاج في المملكة وفق البيانات الرسمية، وقالت إنرجي أسبكتس إنه بجانب النفط، عطلت الهجمات 18 % من إنتاج الغاز الطبيعي و50 %من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز في المملكة.ولفتت إلى أن الاستئناف الكامل لإنتاج الخام السعودي
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قمة-التجارة-الالكترونية (3)

خبراء يكشفون مستقبل مصر في مجال التجارة الإلكترونية

افتتحت هالة الجوهري، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من نواب الوزراء، ومسئولين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا. وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت "الجوهري" إلى أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية نحو 1.8 مليار في عام 2018.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
طارق -فايد-رئيس -بنك -القاهرة

المركزي الأوغندي يقر استحواذ بنك القاهرة على كمبالا

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي الأوغندي وافق على رفع رأسمال بنك القاهرة كمبالا، واستحواذ بنك القاهرة على حصة بنكي مصر والأهلي في "القاهرة كمبالا" لتصل حصته إلى 100% من أسهم البنك خلال الشهر الجاري. وأكد فايد أن مصرفه حصل على موافقة المركزي الأوغندي لزيادة رأسمال القاهرة كمبالا إلى 5 ملايين دولار. وتأتي صفقة الاستحواذ ضمن خطط البنوك الحكومية للتوسع فى إفريقيا، حيث يستهدف بنك القاهرة التوسع خارج مصر والوجود فى دول كينيا وتنزانيا والصين وروسيا.
دولار

الدولار ينخفض في البنوك.. والمصرف المتحد أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد ليسجل 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء.
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