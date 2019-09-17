بعد ارتفاع كبير.. تراجع أسعار النفط 5 دولارت للبرميل

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 5 دولارات للبرميل منذ بداية التداولات بعد الهجوم الإرهابى على أرامكو والتي تسببت في مكاسب واسعة لأسعار النفط على مدار يومين، وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر إلى 66.91 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر إلى 62.09 دولار للبرميل، وفي يوم السبت الماضي تعرضت شركة "أرامكو" السعودية إلى هجمات تسببت في حريق نشب في معامل الشركة، مما أدى إلى توقف نحو 50 % من الإنتاج.

وعقب الهجمة على أرامكو توقف إنتاج نحو 5.7 ملايين برميل يومياً من الخام، ما يعادل نحو نصف الإنتاج في المملكة وفق البيانات الرسمية، وقالت إنرجي أسبكتس إنه بجانب النفط، عطلت الهجمات 18 % من إنتاج الغاز الطبيعي و50 %من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز في المملكة.ولفتت إلى أن الاستئناف الكامل لإنتاج الخام السعودي