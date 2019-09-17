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الدولار ينخفض في البنوك.. والمصرف المتحد أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد ليسجل 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
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قمة-التجارة-الالكترونية (3)

خبراء يكشفون مستقبل مصر في مجال التجارة الإلكترونية

افتتحت هالة الجوهري، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من نواب الوزراء، ومسئولين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا. وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت "الجوهري" إلى أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية نحو 1.8 مليار في عام 2018.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
طارق -فايد-رئيس -بنك -القاهرة

المركزي الأوغندي يقر استحواذ بنك القاهرة على كمبالا

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي الأوغندي وافق على رفع رأسمال بنك القاهرة كمبالا، واستحواذ بنك القاهرة على حصة بنكي مصر والأهلي في "القاهرة كمبالا" لتصل حصته إلى 100% من أسهم البنك خلال الشهر الجاري. وأكد فايد أن مصرفه حصل على موافقة المركزي الأوغندي لزيادة رأسمال القاهرة كمبالا إلى 5 ملايين دولار. وتأتي صفقة الاستحواذ ضمن خطط البنوك الحكومية للتوسع فى إفريقيا، حيث يستهدف بنك القاهرة التوسع خارج مصر والوجود فى دول كينيا وتنزانيا والصين وروسيا.
انخفاض-أسعار النفط

بعد ارتفاع كبير.. تراجع أسعار النفط 5 دولارت للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 5 دولارات للبرميل منذ بداية التداولات بعد الهجوم الإرهابى على أرامكو والتي تسببت في مكاسب واسعة لأسعار النفط على مدار يومين، وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر إلى 66.91 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر إلى 62.09 دولار للبرميل، وفي يوم السبت الماضي تعرضت شركة "أرامكو" السعودية إلى هجمات تسببت في حريق نشب في معامل الشركة، مما أدى إلى توقف نحو 50 % من الإنتاج.
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دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
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