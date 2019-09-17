الدولار ينخفض في البنوك.. والمصرف المتحد أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد ليسجل 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني