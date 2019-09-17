هل تجبر أكاذيب جونسون الملكة على العودة للسياسة؟

في الوقت الذي سيكون فيه هذا الخيار محرجا لرئيس الوزراء، سيكون أمرا غير مريح للملكة أيضا، حيث تبذل الملكة كل ما في وسعها لتجنب الدخول في العملية السياسية
دخلت بريطانيا التي كانت ذات يوم منارة للاستقرار السياسي والدبلوماسي في العالم، في حالة من الفوضى منذ تصويتها على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
حيث فتح هذا الاستفتاء فجوة تبدو غير قابلة للإصلاح، أدت إلى مأزق سياسي، ويبدو أنها استنفدت كل الحلول في دستور بريطانيا غير المكتوب الشهير.
إلا أن المحكمة العليا في البلاد، ستحاول اختيار طريق لحل أزمة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن في نهاية المطاف، قد يعود الأمر إلى الملكة إليزابيث الثانية لتحديد موقفها، وهو أمر ستسعى الملكة لتجنبه بشتى الطرق.
وترى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن قضية المحكمة تتوقف على ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد ضلل الملكة عندما نصحها بتعليق عمل البرلمان أو إنهاء جلسته الجارية.
وقال جونسون إن تعليق عمل البرلمان، أمر ضروري لبدء جلسة برلمانية جديدة وإعطاء وقت كاف للأحزاب لعقد مؤتمراتها السنوية، لكن أعلى محكمة في
وترى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن قضية المحكمة تتوقف على ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد ضلل الملكة عندما نصحها بتعليق عمل البرلمان أو إنهاء جلسته الجارية.
وقال جونسون إن تعليق عمل البرلمان، أمر ضروري لبدء جلسة برلمانية جديدة وإعطاء وقت كاف للأحزاب لعقد مؤتمراتها السنوية، لكن أعلى محكمة في أسكتلندا أعلنت الأسبوع الماضي أن السبب الحقيقي هو الضغط على البرلمان عن طريق تقليص الوقت المتاح له لمناقشة خيارات البريكست.
وعندما سئل عما إذا كان قد كذب على الملكة بهذا الخصوص، أجاب جونسون: "بالتأكيد لا"، وقال "في الواقع، كما قلت، فإن المحكمة العليا في إنجلترا تتفق معنا بوضوح"، في إشارة إلى حكم سابق في قضية منفصلة أصدرها قضاة في لندن.
المشكلة الوحيدة هي أن المحكمة الإنجليزية لم تتفق معه، حيث قالت إنها ليس لديها سلطة الحكم في هذه القضية، ولهذا السبب تم إحالتها أيضًا إلى المحكمة العليا.
وتقول الشبكة الأمريكية، إنه لم يجد المؤرخون بعد، أي مثال سابق في تاريخ البلاد، على قيام أي رئيس وزراء تمت إدانته بتضليل الملك.
حيث صرح فيرنون بوجدانور، الأستاذ والباحث في كلية "كينجز" في لندن بأنه "يجب على الحكومة أن تطبق القانون"، وأضاف: "إذا كان القانون ينص على أنه لا يمكن تعليق عمل البرلمان، فيجب إعادة استدعائه مرة أخرى، وإلغاء نصيحة الملكة، وإذا خرق رئيس الوزراء القانون، فسوف تتم محاكمته ومثوله أمام المحاكم مثل أي مواطن آخر".
إن الحكم ضد الحكومة سيترك لجونسون خيارًا غير مستساغ يتمثل في الاستقالة أمام قاض، أو العودة إلى الملكة والطلب منها التراجع عن نصيحته السابقة.
وفي الوقت الذي سيكون فيه هذا الخيار محرجا لرئيس الوزراء، سيكون أمرا غير مريح للملكة أيضا، حيث تبذل الملكة كل ما في وسعها لتجنب الدخول في العملية السياسية، بما يتجاوز واجباتها الاحتفالية.
ويعتقد بوجدانور أن نتيجة القضية من المرجح أن تتوقف على طول فترة تعليق عمل البرلمان، حيث يقول إنه "من المحتمل أن لا تحكم المحكمة بعدم تعليق عمل البرلمان على الإطلاق، لأن الجلسة البرلمانية استمرت بالفعل لمدة عامين، وهي فترة طويلة وفقا لمعاييرنا"، مضيفًا أن المحكمة قد تقول إن التعليق "يجب أن يكون أقصر من ذلك".
وتحتفظ الملكة باستقلالها السياسي من خلال التمسك الصارم بالاتفاقية الراسخة المتمثلة في إصدار قرارات فقط بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، لذا، عندما طُلب منها الموافقة على تعليق البرلمان، فعلت ذلك دون التشكيك فيه.
وربما لن تكشف الملكة عن مشاعرها الشخصية، لكن مثل هذا الحكم سيؤثر على علاقة جونسون مع الملكة، فبالنسبة لها، فإن السيناريو الأسوأ لها هو أن توضع في موقف تحتاج فيه إلى اتخاذ قرار سياسي.
ولكن ماذا لو حكمت المحكمة العليا ضد حكومة جونسون وأمرت باستدعاء البرلمان، لكنه رفض القيام بذلك؟
سيكون هناك حالة من الفوضى، وسوف تتجه كل الأنظار إلى القصر، ويبقى السؤال هنا، هل تجلس الملكة وتنتظر جونسون، أو تخالف القانون وتتصرف بناء على حكم المحكمة؟
وترى "سي إن إن" أن خياراتها ستكون موضوع نقاش عام مكثف، من شأنه أن يذهب إلى صميم السبب وراء وجود الملكية، كما أنه سيشكل سابقة لخلفائها.
ففي تلك اللحظة، سيكون تفكير الملكة في أن من واجباتها الأساسية أن تترك المنصب الملكي في وضع أقوى مما كانت عليه عند توليها إياه.
وتم اختبار الملكة من قبل في عهدها الطويل وخرجت أقوى، لكنها تأمل بالتأكيد ألا يتم اختبارها مرة أخرى في قضية هذا الأسبوع.