قبل عرضه بالجونة|كواليس تصوير فيلم «الفارس والأميرة»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

فيلم الفارس والأميرة

«الفارس والأميرة» أحد الأفلام العربية المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، التي تنطلق بعد غد الخميس، ويعد هذا هو العرض العالمي الأول للفيلم الذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم محمد هنيدي، مدحت صالح، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، سعيد صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، غسان مطر، عثمان عبد المنعم، محمد الدفراوي، وفي دور الراوية جيهان الناصر، وقد أخذ أبطال الفيلم يروجون للعمل قبل عرضه فى «الجونة» بنشر كواليس التسجيل عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، وأيضا الصفحة الرسمية للفيلم.

«الفارس والأميرة» أول فيلم رسوم متحركة سينمائي مصري، ويتناول قصة الفارس العربي محمد بن القاسم الثقفي الذي حرر العديد من النساء والأطفال من أسر قراصنة المحيط الهندي، واشتهر بغزواته العسكرية لبلاد السند، ويلعب الفنان محمد هنيدي دور (بختوع) بينما يؤدي الفنان ماجد الكدواني دور (شمهورش الجبار).