رياضة

صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
رفع الأثقال
رفع الأثقال
أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
ولم تكشف اللجنة عن مدة العقوبة والتي قد تصل إلى عامين، وبالتالي تهدد فرص مصر في المشاركة بأوليمبياد طوكيو 2020. ومن المنتظر أن يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن القرار الكامل بخصوص مصر ومشاركتها في المنافسات الدولية خلال العامين القادمين في اجتماع يقام على هامش بطولة العالم في تايلاند. وتعود
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جمال الغندور

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
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مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
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ناشئات مصر لكرة الطائرة‎

ناشئات الكرة الطائرة تهزمن بلغاريا في المونديال

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو، على نظيره البلغاري بنتيجة 3-1 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع تركيا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى العاشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3-0 في دور الـ16 الثلاثاء الماضي، بعدما نجح في الفوز على منتخبي بورتريكو والكاميرون 3-1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
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مركز التسوية والتحكيم يقرر إلغاء الهبوط في الدوري

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019. وأقامت أندية النجوم وبتروجيت والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب)، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة اليوم قبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز.
محمد-النني‎

بوردو الفرنسي يستهدف التعاقد مع محمد النني

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي بوردو الفرنسي يسعى لضم الدولي المصري محمد النني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن بوردو الذي فشل في ضم المغربي يوسف آيت بن ناصر، اتجه لضم النني على سبيل الإعارة، وأن أيام الدولي المصري في أرسنال باتت معدودة، خاصة بعد تصريحات أوناي إيمري المدير الفني للفريق، عن النني. ويحتل فريق بوردو الفرنسي حاليا المركز التاسع في الدوري الفرنسي، إذ كان قد أنهى بطولة الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة الفرنسية.
طارق حامد

الزمالك يستعيد طارق حامد أمام مصر المقاصة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط المدافع فى مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى والمنتخب الوطني، مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.
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