صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

رفع الأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.

ولم تكشف اللجنة عن مدة العقوبة والتي قد تصل إلى عامين، وبالتالي تهدد فرص مصر في المشاركة بأوليمبياد طوكيو 2020. ومن المنتظر أن يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن القرار الكامل بخصوص مصر ومشاركتها في المنافسات الدولية خلال العامين القادمين في اجتماع يقام على هامش بطولة العالم في تايلاند. وتعود

ولم تكشف اللجنة عن مدة العقوبة والتي قد تصل إلى عامين، وبالتالي تهدد فرص مصر في المشاركة بأوليمبياد طوكيو 2020.



ومن المنتظر أن يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن القرار الكامل بخصوص مصر ومشاركتها في المنافسات الدولية خلال العامين القادمين في اجتماع يقام على هامش بطولة العالم في تايلاند.



وتعود الأزمة إلى بطولة إفريقيا للناشئين التي أقيمت في شهر ديسمبر 2016 في مصر، وأجرت الوكالة المصرية للمنشطات تحليلا أثبت تعاطي 7 رباعين ناشئين من بينهم فتاتان للمنشطات، وهو ما تم الإعلان عنه في شهر يونيو 2017، وتم فتح تحقيق موسع لدى لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي للتأكد من حقيقة الأمر.

