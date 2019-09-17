المركزي الأوغندي يقر استحواذ بنك القاهرة على كمبالا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

طارق فايد رئيس بنك القاهرة

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي الأوغندي وافق على رفع رأسمال بنك القاهرة كمبالا، واستحواذ بنك القاهرة على حصة بنكي مصر والأهلي في "القاهرة كمبالا" لتصل حصته إلى 100% من أسهم البنك خلال الشهر الجاري. وأكد فايد أن مصرفه حصل على موافقة المركزي الأوغندي لزيادة رأسمال القاهرة كمبالا إلى 5 ملايين دولار. وتأتي صفقة الاستحواذ ضمن خطط البنوك الحكومية للتوسع فى إفريقيا، حيث يستهدف بنك القاهرة التوسع خارج مصر والوجود فى دول كينيا وتنزانيا والصين وروسيا.

وفي عام 2017، قامت البنوك الحكومية الثلاثة والمتمثلة فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، برفع مساهماتها فى بنك القاهرة كمبالا، من خلال القيام بضخ ما يقرب من نحو 1.5 مليون دولار فى رأس مال البنك خلال نفس العام، وذلك تنفيذا لقرار البنك المركزي الأوغندى بهذا الشأن. وكانت تتوزع حصص البنوك الثلاثة