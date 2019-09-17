رياضة

هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
وأضاف هازارد: "في وقتي بتشيلسي، تعرضنا للهزائم، كنا نشعر بالإحباط مثل الجماهير، ولكني لم أشعر بأن الأمر كارثي". وتابع: "أما في ريال مدريد، فعلى الرغم من أن هذا هو عامي الأول، عند الحيث مع الجماهير، فهم يتوقعون فوزك بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا سبب اعتقادي بأن هناك الكثير من التوقعات بشأن تلك المسابقة،
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صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

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شيفلد يونايتد يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف التعادل

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ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

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هازارد-ريال-مدريد

إيدين هازارد يعود للتدريبات بعد الإصابة

كشفت الصحافة الإسبانية عن مشاركة الدولى البلجيكي إيدين هازارد مهاجم فريق ريال مدريد فى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، ووفقا لتقرير لصحيفة "الماركا" الإسبانية فإن هازارد شارك لأول مرة فى التدريبات الجماعية فى الملعب، وذلك منذ إصابته الأخيرة قبل انطلاق الدورى. وكان البلجيكي يتدرب منفردا فى صالة الألعاب الرياضية، ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، وتضرب لعنة الإصابات المرينجي حيث يغيب كل من خاميس ويوفيتش وهازارد ومارون دياز وإيسكو للإصابة.
إدين هازارد

هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب المسابقة رفقة تشيلسي بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في باكو على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، وقدم هازارد مستويات مميزة في تلك البطولة، إذ سجل هدفًا في المباراة النهائية من علامة الجزاء، كما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز البلوز في نصف النهائي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليتوج تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه باللقب في موسم 2012- 2013.
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