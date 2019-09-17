هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

إيدين هازارد

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".

وأضاف هازارد: "في وقتي بتشيلسي، تعرضنا للهزائم، كنا نشعر بالإحباط مثل الجماهير، ولكني لم أشعر بأن الأمر كارثي". وتابع: "أما في ريال مدريد، فعلى الرغم من أن هذا هو عامي الأول، عند الحيث مع الجماهير، فهم يتوقعون فوزك بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا سبب اعتقادي بأن هناك الكثير من التوقعات بشأن تلك المسابقة،

وأضاف هازارد: "في وقتي بتشيلسي، تعرضنا للهزائم، كنا نشعر بالإحباط مثل الجماهير، ولكني لم أشعر بأن الأمر كارثي".



وتابع: "أما في ريال مدريد، فعلى الرغم من أن هذا هو عامي الأول، عند الحيث مع الجماهير، فهم يتوقعون فوزك بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا سبب اعتقادي بأن هناك الكثير من التوقعات بشأن تلك المسابقة، وهذا السبب وراء فوز ريال مدريد بلقبها أكثر من أي فريق آخر".



وواصل: "عندما كنت في تشيلسي، كنت أعرف بأن حلمي هو اللعب في ريال مدريد يومًا ما، لم أتوقع تمثيل تشيلسي لمدة 7 أعوام، ولكن في النهاية سارت الأمور بصورة جيدة للغاية، وكان لدي الفرصة للفوز بلقب ما كل موسم، وهذا سبب استمراري هناك لفترة طويلة".