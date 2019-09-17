رياضة

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام دورتموند

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
برشلونة
برشلونة
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة بروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، والمقرر إقامتها على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وتعد مباراة اليوم أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، ويشارك دورتموند في دور المجموعات للمرة الثامنة في آخر 9 مواسم، أما البرسا فيشارك للموسم الـ16 على التوالي في دور المجموعات، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى السوبر الأوروبي عام 1997 وفاز البرسا حينها 3-1 بمجموع المباراتين.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ليونيل ميسي انضم إلى بعثة البرسا المغادرة إلى ألمانيا خلال القائمة المكونة من 22 لاعبًا، ولكن من الصعب أن يبدأ أمام دورتموند، بسبب أنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم للإصابة. وأشارت إلى أن هناك مفاضلة في الهجوم يعقدها المدرب إرنستو فالفيردي بين الدفع بالمتألق
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لاعبو أسوان يدعمون مؤمن زكريا على طريقته

دعم مجموعة من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال مران الفريق الأسواني استعدادًا لانطلاق مباراته الأولى أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز، والمقرر لها الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، باستاد أسوان الرياضي. ووضع اللاعبون عبد العزيز إمام، بدارا سيلا، إسلام سليمان، محمود نعيم أيديهم على آذانهم -وهي الحركة الشهيرة التي يحتفل بها اللاعب مؤمن زكريا مع تسجيله للأهداف- وذلك دعمًا منهم للاعب والذي يمر بأزمة نفسية حادة سيعالج منها خلال رحلة علاج بألمانيا.
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جلسة بين مسؤولي الجونة والأهلي لاستعارة أحمد حمدي

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إيهاب جلال واستنساخ تجربة جمال بلماضي مع منتخب مصر

منذ بدأت تتسرب المعلومات عن اقتراب إيهاب جلال من تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى خلفا للمدير الفنى المكسيكى خافيير أجيرى والأسئلة لم تتوقف عن سر اختياره، ولماذا لم تفكر اللجنة المؤقتة فى باقى المرشحين خاصة أن القائمة كانت تضم نجومًا كبارا مثل حسن شحاتة وحسام البدرى وحسام حسن، وهل هو المدير الفنى الأنسب لقيادة المنتخب فى هذه المرحلة؟ وما الجديد الذى من الممكن أن يقدمه أو يضيفه جلال على أداء نجوم المنتخب الكبار محمد صلاح وأحمد حجازى وتريزيجيه وغيرهم من اللاعبين المؤثرين؟
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الأرقام القياسية للأندية في مجموعات دوري الأبطال

ينتظر عشاق كرة القدم بشغف انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، وبالنظر إلى الأرقام القياسية للأندية في مرحلة المجموعات، نجد أن أكثر من شارك في تلك المرحلة هما ريال مدريد وبرشلونة بواقع 24 مرة، ويعد ريال مدريد الأكثر جمعًا للنقاط بواقع 297 نقطة، كما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي للأكثر تسجيلًا بواقع 333 هدفًا، وهو أيضًا أكثر من تأهل من تلك المرحلة بواقع 23 مرة، والأكثر تأهلًا بصورة متتالية بواقع 22 مرة بداية من موسم 1997- 1998، أما برشلونة فهو أكثر من تصدر مجموعته بواقع 17 مرة، والأكثر تصدرًا على التوالي بواقع 12 مرة بداية من موسم 2007- 2008.
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عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
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برشلونة يتطلع لقهر دورتموند بذكريات السوبر الأوروبي

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات لموسم 2019- 2020، ويحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل بروسيا دورتموند الألماني نظيره برشلونة الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساء، في أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، ويشارك دورتموند في دور المجموعات للمرة الثامنة في آخر 9 مواسم، أما البرسا فيشارك للموسم الـ16 على التوالي في دور المجموعات، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى السوبر الأوروبي عام 1997 وفاز البرسا حينها 3-1 بمجموع المباراتين.
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