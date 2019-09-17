تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام دورتموند

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة بروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، والمقرر إقامتها على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وتعد مباراة اليوم أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، ويشارك دورتموند في دور المجموعات للمرة الثامنة في آخر 9 مواسم، أما البرسا فيشارك للموسم الـ16 على التوالي في دور المجموعات، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى السوبر الأوروبي عام 1997 وفاز البرسا حينها 3-1 بمجموع المباراتين.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ليونيل ميسي انضم إلى بعثة البرسا المغادرة إلى ألمانيا خلال القائمة المكونة من 22 لاعبًا، ولكن من الصعب أن يبدأ أمام دورتموند، بسبب أنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم للإصابة. وأشارت إلى أن هناك مفاضلة في الهجوم يعقدها المدرب إرنستو فالفيردي بين الدفع بالمتألق

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ليونيل ميسي انضم إلى بعثة البرسا المغادرة إلى ألمانيا خلال القائمة المكونة من 22 لاعبًا، ولكن من الصعب أن يبدأ أمام دورتموند، بسبب أنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم للإصابة.



وأشارت إلى أن هناك مفاضلة في الهجوم يعقدها المدرب إرنستو فالفيردي بين الدفع بالمتألق أنسو فاتي منذ البداية أو الاعتماد على الشاب الآخر كارليس بيريز.



وفيما يلي تشكيل برشلونة المتوقع: "شتيجن – ألبا – لينجليه – بيكيه – سيميدو – آرثر – بوسكيتس – دي يونج – جريزمان – سواريز – فاتي".



وحقق برشلونة الانتصار في مباراتين من آخر 7 مباريات أمام الفرق الألمانية في ألمانيا، وتشهد مباراة اليوم مواجهة لاعبين لفرقهم السابقة، فمن صفوف برشلونة هناك عثمان ديمبلي ومن صفوف بروسيا دورتموند هناك باكو ألكاسير.

