صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تحرير:أحمد بركات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

جمال الغندور

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.

وينطلق الدوري الممتاز بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على استاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا، وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني فى ضوء موقف الأندية

وينطلق الدوري الممتاز بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على استاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا، وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني فى ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.



وكشف زناتي أن الأسبوع الـ8 هو الوحيد الذي اكتفى فيه بتحديد إقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، انتظارا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية لمرحلة المجموعات ومواعيد مبارياتها.