رياضة

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تحرير:أحمد بركات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
جمال الغندور
جمال الغندور
تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
وينطلق الدوري الممتاز بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على استاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا، وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني فى ضوء موقف الأندية
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هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
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صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
جمال الغندور

مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
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جمال الغندور

الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.
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مواجهات صعبة في البداية.. مشوار الأهلي بالدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حامل اللقب في النسخة الماضية عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ المارد الأحمر مشواره في حملة الدفاع عن لقبه من خلال مواجهة سموحة بالأسبوع الأول ثم مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية، بعدها سيخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه بالأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة من خلال مواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
جمال الغندور

رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
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