ضبط مشرف معماري تخصص في تزوير المحررات الرسمية

تحرير:محمد مجلي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط مشرف معمارى لممارسته نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير المالية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد قيام مشرف معمارى بممارسة نشاط إجرامي وتخصص فى تزوير المحررات الرسمية والحكومية.

بتقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان إقامته بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وسبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد". بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطه وبحوزته 12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة