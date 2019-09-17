جريمة

ضبط مشرف معماري تخصص في تزوير المحررات الرسمية

تحرير:محمد مجلي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط مشرف معمارى لممارسته نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير المالية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد قيام مشرف معمارى بممارسة نشاط إجرامي وتخصص فى تزوير المحررات الرسمية والحكومية.
بتقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان إقامته بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وسبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد". بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطه وبحوزته 12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة
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القبض-على-متهم

ضبط طبيب وسائق بحوزتهما 1200 قرص مخدر بأسوان

تمكنت قوة من الكمين الأمني بمنطقة كورنيش النيل الجديد شمال مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط طبيب مقيم بمدينة أسوان وسائق أثناء محاولتهما تخطى الكمين الأمنى عبر سيارة يمتلكها الطبيب. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ومستحضرات ومواد تخدير محظور تداولها، شملت 1200 قرص مخدر وعدد كبير من عبوات مستحضر المورفين المحظورة، وتم التحفظ على المضبوطات والطبيب والسائق قيد التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ترامادول

ضبط مصنع «ترامادول طنطا».. والداخلية تكشف سر الخلطة

في ضربة أمنية ناجحة للأجهزة الأمنية، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مروجي المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط مصنع لتصنيع وتجهيز العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالغربية، وألقت القبض على متهمين اثنين من القائمين على المصنع، وضبطت بداخله كميات متنوعة من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع العقاقير المخدرة، فيما تلاحق أجهزة الأمن متهم ثالث.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

4 أشقاء يقتلون أخاهم «غير الشقيق» في كفر الشيخ

ألقت مديرية أمن كفر الشيخ، القبض على 4 أشقاء متهمين بقتل أخيهم غير الشقيق وإصابة الآخر، بعد ضربهما بالعصا والشوم، بسبب خلافات على الميراث، وأن المجنى عليهما حاولا زراعة قطعة الأرض، تحرر محضر رقم 4233 إداري مركز شرطة الرياض، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة. تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص من أسرة واحدة، بعزبة النجارية التابعة للوحدة المحلية بقرية أم سن في مركز الرياض، نتج عنها مصرع "محمد. س. ع"، 42 عاما، وهو أخ غير شقيق للمتهمين، كما أصيب آخر بجروح متفرقة بالجسد.
متحرش

بعد تنازل الأهل.. تحقيق عاجل في تحرش مدرس بطفلة

أصدر رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قرارا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة المتهم فيها مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات الموجودة بالمجاورة السادسة والثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي» داخل منزله في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر، بعدما حضرت الطفلة لتلقي الدرس عند زوجته، مدرسة هي الأخرى، فيما أمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإخلاء سبيل المتهم بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام.
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حشيش

ضبط وإحباط ترويج 18 كيلو ونصف حشيش بالإسكندرية

حققت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، نشاطا موسعا ومكثفا فى ضبط العناصر الإجرامية من تجار المخدرات، حيث تم ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، بأماكن متفرقة أحدها مع تاجر كبير بمنطقة العامرية، بحوزته 15 كيلوجراما بمفرده، وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد اعتزام ترويج نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على العملاء بشرق وغرب المحافظة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
سجن

ضبط عاطلين يشعلان النار في السيارات لبيعها خردة

قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإشعال النيران عمدا بقطعة أرض مشون بها هياكل سيارات قديمة لاستخلاص الحديد وسرقتها وبيعها لتجار الخردة. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم "مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات و إخماده دون إصابات، واحتراق ثلاث هياكل "كبائن سيارات نقل قديمة.
سجن

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".
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