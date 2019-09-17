ضبط مشرف معماري تخصص في تزوير المحررات الرسمية
تحرير:محمد مجلي
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
صورة أرشيفية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط مشرف معمارى لممارسته نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير المالية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد قيام مشرف معمارى بممارسة نشاط إجرامي وتخصص فى تزوير المحررات الرسمية والحكومية.
بتقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان إقامته بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وسبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد".
بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطه وبحوزته 12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة
بتقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان إقامته بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وسبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد".
بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطه وبحوزته 12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من شهادات الخبرة خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد.
كما تم ضبط مجموعة من طلبات التحويل و نماذج قيد ميلاد وعقود إيجار أملاك ونماذج قرار إجازة مرضية جميعها ومجموعة من الأوراق البيضاء خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد.
بمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى وحيازته للمضبوطات.
وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.