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بدء حجز 2082 قطعة أرض في المدن الجديدة

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
أراضي وزارة الإسكان - صورة أرشيفية
أراضي وزارة الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الثلاثاء، بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزا بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com). وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، أن قطع الأراضي المتميزة موزعة كالتالي: 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة بدر، 528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان.
وأضاف عباس، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أن قطع الأراضي المتميزة موزعة كالتالي: 150 قطعة أرض بمدينة السادات، 100 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، 40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، 100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.وأشار إلى أن قطع
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سامح شكري-وزير-الخارجية-وجان-ايف-لودريان-وزير-خارجية-فرنسا

سامح شكري يلتقي نظيره الفرنسي لبحث تعميق العلاقات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، في قصر التحرير، وذلك لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق لتعميق التعاون بين مصر وفرنسا، وذلك حسبما ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة له عبر موقع "تويتر"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول اللقاء. وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى القاهرة، من أجل لقاء نظيره المصري سامح شكري.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالي سابق ووضعه على قوائم الترقب

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (هارب)، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21 ألفا و855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
الجامعة -الأمريكية (4)

الجامعة الأمريكية تهدي متحف الحضارة 5 آلاف قطعة آثار

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 5 آلاف قطعة أثرية، أهدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لوزارة الآثار، والتي كانت قد حصلت عليها الجامعة في ستينات القرن الماضي، وفقا لقانون القسمة المعمول به في مصر في ذلك الوقت. وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن قانون القسمة كان يسمح لبعثات الحفر الأجنبية فى مصر بالحصول على 50% من نتاج الحفائر، وتلك القطع الأثرية كانت من نتاج حفائر البعثة المصرية الأمريكية بمنطقة الفسطاط برئاسة عالم الآثار جورج سكانلون.
طقس-حار (7)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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اراضى الاسكان

الثلاثاء.. بدء حجز 2082 قطعة أرض بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزا بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com. وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطع الأراضي المتميزة، موزعة كالتالي: 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة بدر، 528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان.
مشروع-سكن-مصر

تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبر

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، موجها بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.
الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
الاسكان-الاجتماعى (3)

الإسكان توضح حقيقة طرح 93 ألف وحدة بمساحات 120 مترا

أكد هانى يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية: «حدائق أكتوبر–مدينة بدر–العاشر من رمضان –مدينة العبور الجديدة–المنتزه الجديدة بالإسكندرية –دمياط الجديدة –البحيرة –نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف –بورسعيد –الجيزة –الدقهلية –القليوبية –الفيوم –كفر الشيخ –مرسى مطروح –الوادي الجديد –السويس –أسوان –مدينة قنا الجديدة –مدينة الشروق –المنيا الجديدة –السادات».
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