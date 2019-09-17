بدء حجز 2082 قطعة أرض في المدن الجديدة

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

أراضي وزارة الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الثلاثاء، بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزا بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com). وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، أن قطع الأراضي المتميزة موزعة كالتالي: 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة بدر، 528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف عباس، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أن قطع الأراضي المتميزة موزعة كالتالي: 150 قطعة أرض بمدينة السادات، 100 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، 40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، 100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.وأشار إلى أن قطع