ألمانيا تعلن رفضها قرار نتنياهو ضم غور الأردن

تحرير:أمير الشعار ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

أنجيلا ميركل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، موقف بلادها من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم غور الأردن لأراضيه. وأكدت ميركل في تصريحات صحفية، أن برلين لا توافق على إعلان نتنياهو، إضافة إلى رفض تقنين مستوطنة ميفوت يريحو، وفقا لـ"روسيا اليوم". كان نتنياهو قد أعلن اعتزامه إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وتم تأجيل إعلان "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

يأتي تعهد نتنياهو بينما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف واشنطن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، التي قال وزير الخارجية مايك بومبيو أخيرًا إنها قد تعلن في غضون أسابيع، وتم تأجيل إعلان الخطة المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. وعرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت