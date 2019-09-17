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ألمانيا تعلن رفضها قرار نتنياهو ضم غور الأردن

تحرير:أمير الشعار ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، موقف بلادها من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم غور الأردن لأراضيه. وأكدت ميركل في تصريحات صحفية، أن برلين لا توافق على إعلان نتنياهو، إضافة إلى رفض تقنين مستوطنة ميفوت يريحو، وفقا لـ"روسيا اليوم". كان نتنياهو قد أعلن اعتزامه إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وتم تأجيل إعلان "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
يأتي تعهد نتنياهو بينما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف واشنطن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، التي قال وزير الخارجية مايك بومبيو أخيرًا إنها قد تعلن في غضون أسابيع، وتم تأجيل إعلان الخطة المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. وعرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت
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تفجير-في-أفغانستان (1)

تفجير انتحاري يستهدف موقعا قرب سفارة واشنطن بكابول

وقع تفجير انتحاري، اليوم الثلاثاء، العاصمة الأفغانية كابول، في مكان قريب من السفارة الأمريكية وأحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع: إن "انتحاريا فجر نفسه قرب ميدان مسعود، الذي يقع إلى جانب مبنى السفارة الأمريكية في كابول"، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية. وأوضح المصدر أن التفجير وقع بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع في العاصمة، من دون أن يتضح على الفور حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عنه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
الشرطة-الإيرانية

إيران تعتقل 3 أجانب بتهم مختلفة بينها التجسس

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 أشخاص من ذوي الجنسية الأسترالية بتهم مختلفة بينها التجسس، وفقا لـ"سبوتنيك". وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي: إن "ما أشيع عن اعتقال ثلاثة أشخاص من الجنسية الأسترالية في إيران صحيح"، متابعًا: "هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم وفتح قضايا ضدهم بتهم مختلفة". وأوضح إسماعيلي أن واحدا من الملفات القضائية المفتوحة ضدهم اتهام بتصوير مناطق عسكرية ممنوع التصوير فيها، وفي ملف آخر لأحدهم هناك عمليات تجسس ضد الدولة الإيرانية، وسوف يبت القضاء في هذه القضايا.
انتخابات-اسرائيل

انتخابات الكنيست.. فتح صناديق الاقتراع في إسرائيل

فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء، وفق ما ذكرت وكالة "فرنس برس". ويواجه نتنياهو تحديًا قويًا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض، حسب توقعات استطلاعات الرأي. ووفقًا للوكالة، فإن هذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي الإسرائيلي، التي تُجرى فيها انتخابات ثانية في العام نفسه، وذلك بعدما تلقى نتنياهو خسارة هي الأكبر في مسيرته السياسية عندما فشل في تشكيل ائتلاف.
بوتين (3)

بوتين يستعين بآية من القرآن للتعليق على أزمة اليمن

لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الاستعانة بالقرآن الكريم، خلال حديثه باللغة الروسية، عن الأزمة اليمنية، مشددا على أهمية وضرورة تنظيم حوارا بين الأطراف المتنازعة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، واصفا ما يحدث في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" وأن الوضع الحالي متأزم ولن يحل إلا بالحوار، مطالبا أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ منصة أستانا، نموذجا يحتذى به لجمعهم حول مائدة واحدة، بحسب روسيا اليوم.
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محمود-عباس (2)

فلسطين: وعد نتنياهو بفرض السيادة على الخليل دعوة للفوضى

قالت وزارة الخارجية والمغترين الفلسطينية، إن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاستعماري، بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة، موضحة في بيان اليوم، أنه في ظل السباق الانتخابي، يواصل نتنياهو، توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، بعد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدي بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية.
الجيش-الإسرائيلي

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تفرض حظرا على فلسطين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقف حركة الطيران المدني فوق كل المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدًا الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تقرر وقف حركة الطيران المدني بكل أشكاله على طول المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم حتى فجر يوم الأربعاء، لحين انتهاء الانتخابات".
وزير-الخارجية-السعودي-الدكتور-إبراهيم-بن-عبد-العزيز-العساف

السعودية عن تصريحات نتنياهو: باطلة ومرفوضة

استنكر وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الأحد، الإجراءات وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم غور الأردن والضفة الغربية، واعتبر العساف خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة، أن تلك الإجراءات باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض. وتابع: "ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي"، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن نيته، إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وغور الأردن.
نتنياهو 3

لماذا يطمع نتنياهو في السيطرة على «سلة غذاء فلسطين»؟

في خطوة ربما تقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية حول القضية الفلسطينية، جاء تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات التي تنطلق في 17 الجاري. نتنياهو أعلن عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إذا فاز في الانتخابات ، مضيفا "سنضم كل المستوطنات في الضفة الغربية، ومناطق استراتيجية أخرى بالضفة الغربية". ? وأكد أن السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق ستكون إلى الأبد .
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