ضبط مصنع «ترامادول طنطا».. والداخلية تكشف سر الخلطة
المتهمون هم صاحب محل كوافير«هارب»، ونجله «مندوب مبيعات، وعاطل.. وبتفتيش المصنع أسفرت عن ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة في تصنيع المخدرة
تحرير:التحرير
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
ترامادول
في ضربة أمنية ناجحة للأجهزة الأمنية، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مروجي المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط مصنع لتصنيع وتجهيز العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالغربية، وألقت القبض على متهمين اثنين من القائمين على المصنع، وضبطت بداخله كميات متنوعة من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع العقاقير المخدرة، فيما تلاحق أجهزة الأمن متهم ثالث.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عناصر إجرامية يقومون بالاتجار في العقاقير المخدرة «الترامادول» وقيامهم بإعداد مخزن ملحق بمسكن ملكهم في طنطا، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة وترويجه متخذين من محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وقالت
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عناصر إجرامية يقومون بالاتجار في العقاقير المخدرة «الترامادول» وقيامهم بإعداد مخزن ملحق بمسكن ملكهم في طنطا، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة وترويجه متخذين من محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المتهمين هم صاحب محل كوافير«هارب»، ونجله «مندوب مبيعات، وعاطل، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الثانى بالمصنع وضبط الثالث حال تواجده بطنطا وبحوزته 100 قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وأسفرت عمليات تفتيش المصنع عن ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة في تصنيع المخدرة 93850 قرصا لعقار «الترامادل» المخدر، و3 براميل لمادة «ثيوفيللين» وهو عقار لعلاج قصور الجهاز التنفسى وزنت 44.400 كيلو جرام، وبرميل لمادة «إسيتامينوفين» وهي عقار مسكن وخافض للحرارة وزنت 20 كيلو جرام، و3 برميل لمادة «بولى فاينيل بيرليدون PVP» مسحوق يستخدم في ربط مكونات المركبات الكيميائية وزنت 66 كيلو جرام، وشيكارات لمادة «سيلورولوز» والتي تستخدم لتماسك العجين، وزنت 81،650 كيلو جرام، وشيكارة لمادة «سيليكا»، والتي تستخدم لتماسك العجين وزنت 6,450 كيلو جرام، وبرميل لعقار «باراسيتامول» مسكن وخافض للحرارة وزنت 40 كيلو جرام، وشيكارة عقار «كولد فرى» لعلاج نزلات البرد وزنت 17,450 كيلو جرام، وشيكارة ماغنسيوم وزنت 12,900 كيلو جرام، وكميات من مسحوق أبيض اللون «مجهول» وزنت 64,350 كيلو جرام، و8 ماكينات تستخدم في التصنيع «تعبئة وتغليف – الفلترة – تجهيز – خلط – تغليف الرولات – سرفلة)، وجهاز طرد مركزى وخلط صبغة».
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بقيامهما بتجهيز وإعداد المواد الكيميائية والخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع، وترويج مخدر «الترامادول» والعقاقير الطبية بالاشتراك مع المتهم الأول الهارب، الجاري تكثيف الجهود لضبطه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.