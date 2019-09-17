ضبط مصنع «ترامادول طنطا».. والداخلية تكشف سر الخلطة

المتهمون هم صاحب محل كوافير«هارب»، ونجله «مندوب مبيعات، وعاطل.. وبتفتيش المصنع أسفرت عن ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة في تصنيع المخدرة

تحرير:التحرير ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

ترامادول

في ضربة أمنية ناجحة للأجهزة الأمنية، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مروجي المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط مصنع لتصنيع وتجهيز العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالغربية، وألقت القبض على متهمين اثنين من القائمين على المصنع، وضبطت بداخله كميات متنوعة من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع العقاقير المخدرة، فيما تلاحق أجهزة الأمن متهم ثالث.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عناصر إجرامية يقومون بالاتجار في العقاقير المخدرة «الترامادول» وقيامهم بإعداد مخزن ملحق بمسكن ملكهم في طنطا، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة وترويجه متخذين من محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع. وقالت