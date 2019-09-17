جريمة

ضبط مصنع «ترامادول طنطا».. والداخلية تكشف سر الخلطة

المتهمون هم صاحب محل كوافير«هارب»، ونجله «مندوب مبيعات، وعاطل.. وبتفتيش المصنع أسفرت عن ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة في تصنيع المخدرة
تحرير:التحرير ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
ترامادول
ترامادول
في ضربة أمنية ناجحة للأجهزة الأمنية، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مروجي المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط مصنع لتصنيع وتجهيز العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالغربية، وألقت القبض على متهمين اثنين من القائمين على المصنع، وضبطت بداخله كميات متنوعة من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع العقاقير المخدرة، فيما تلاحق أجهزة الأمن متهم ثالث.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عناصر إجرامية يقومون بالاتجار في العقاقير المخدرة «الترامادول» وقيامهم بإعداد مخزن ملحق بمسكن ملكهم في طنطا، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة وترويجه متخذين من محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع. وقالت
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

4 أشقاء يقتلون أخاهم «غير الشقيق» في كفر الشيخ

ألقت مديرية أمن كفر الشيخ، القبض على 4 أشقاء متهمين بقتل أخيهم غير الشقيق وإصابة الآخر، بعد ضربهما بالعصا والشوم، بسبب خلافات على الميراث، وأن المجنى عليهما حاولا زراعة قطعة الأرض، تحرر محضر رقم 4233 إداري مركز شرطة الرياض، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة. تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص من أسرة واحدة، بعزبة النجارية التابعة للوحدة المحلية بقرية أم سن في مركز الرياض، نتج عنها مصرع "محمد. س. ع"، 42 عاما، وهو أخ غير شقيق للمتهمين، كما أصيب آخر بجروح متفرقة بالجسد.
متحرش

بعد تنازل الأهل.. تحقيق عاجل في تحرش مدرس بطفلة

أصدر رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قرارا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة المتهم فيها مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات الموجودة بالمجاورة السادسة والثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي» داخل منزله في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر، بعدما حضرت الطفلة لتلقي الدرس عند زوجته، مدرسة هي الأخرى، فيما أمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإخلاء سبيل المتهم بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (7)

«مسجد الفتح وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، وتنظرها دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.
اختناق- من -الغاز

ليس تسرب غاز.. سر اختناق عمال مصنع ملابس بالفيوم

أعلنت قوات الحماية المدنية، اليوم الإ|ثنين، أنها قامت بفحص مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم، على خلفية الإبلاغ بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بالمصنعين، مشيرة إلى أنه تبين من الفحص عدم حدوث تسرب للغاز، وأن حالات الاختناق المبلغ عنها كانت نتيجة رش مبيدات حشرية. وكان قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم قد تلقى بلاغا اليوم، بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.
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قوات-الشرطة (3)

4 دقائق تكشف رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 7 أيام

7 أيام من العمل الجاد المتواصل، ترجم خلاله رجال الشؤطة توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية من خلال تنفيذ مداهمات لبؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
ورشة-سلاح

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
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القبض على بطل فيديو ضرب سيدة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعرض سيدة للضرب على يد أحد الأشخاص في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ رصدت قوات الأمن انتشار الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين كل من مهندس زراعي "58 سنة" وطبيب بشري "53 سنة" مقيمين ببندر أولاد صقر؛ بسبب خلافات الجيرة (قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب) وحال تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثاني لفض المشاجرة بينهما، اعتدى عليها الأول بالسب والضرب كما جاء في مقطع الفيديو.
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