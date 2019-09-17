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أفضل السيارات للاستخدام داخل المدن والمناطق الضيقة

تتميز هذه المجموعة من السـيارات بأنها تمتلك قدرات جيدة على مستوى السير في المدينة والمناطق محدودة الاتساع.. وذلك بفضل سماتها الفنية والشكلية
تحرير:محمود نبيل ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فولكس فاجن جولف
فولكس فاجن جولف
بات من الواضح أن هناك اهتماما عالميا بما يمكن وصفها بسيارات المدن، والتي بالفعل تمتلك شعبية كبيرة على مستوى العديد من الأسواق العالمية في الوقت الحالي، خاصة مع الازدحام الشديد الذي يسيطر على شوارع العديد من البلدان في العالم. وخلال السنوات الماضية، برزت مجموعة من السيارات على أنها الأفضل لهذا النمط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسير في المناطق الضيقة والتي لا يمكن السير فيها بشكل يسمح لقائدي السيارات بالأريحية أو تفادي التصادم مع المركبات الأخرى في الشوارع.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تتناسب مع السير في المدن أو الشوارع الضيقة. فولكس فاجن بيتل خلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت شركة فولكس فاجن إنتاج نسخة أكثر تطورًا من السيارة الشهيرة، وراعت العديد من الأمور
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زوتي-زد 300 (2)

سبتمبر يغير الخريطة.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا رصدنا أرخص 10 سيارات، تجميع محلي ومستورد من الخارج، وفي التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، وجلوري 330 أس».
هيونداي-توسان

في يوليو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

كشفت آخر بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أكثر السيارات الكروس أوفر الرياضية مبيعًا خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يعكس الصراع المحتدم لشركات السيارات بالسوق المصرية من أجل الحصول على حصص أكبر في 2019. ونرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانيات أكثر 5 سيارات كروس أوفر رياضية خدمية متعددة الاستخدامات مبيعًا في السوق، وهي «هيونداي توسان، كيا سبورتاج، جيلي إمجراند X7، شيري تيجو 3، نيسان قشقاي»، لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منها واضحة، عبر المقارنة بينها.
2019 HONDA ODYSSEY

لهواة الاتساع.. أفضل السيارات ذات الحجم الكبير

خلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت مجموعة من السيارات السيدان كبيرة الحجم أن تصنع لنفسها شعبية واسعة مجددًا في الأسواق العالمية المختلفة، خاصة بعد أن اتجهت العديد من الفئات الجماهيرية للموديلات صغيرة الحجم، والتي بالفعل تلقى قبولا واسعًا في الأسواق المختلفة، إلا أن في الوقت الحالي بات هناك إقبال واضح على السيارات كبيرة الحجم، وبطبيعة الحال كانت الموديلات السيدان كبيرة الحجم من أهم الطرز التي استطاعت تأكيد تلك الشعبية الواسعة في الأسواق العالمية المختلفة.
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