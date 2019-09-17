أفضل السيارات للاستخدام داخل المدن والمناطق الضيقة

تتميز هذه المجموعة من السـيارات بأنها تمتلك قدرات جيدة على مستوى السير في المدينة والمناطق محدودة الاتساع.. وذلك بفضل سماتها الفنية والشكلية

تحرير:محمود نبيل ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

بات من الواضح أن هناك اهتماما عالميا بما يمكن وصفها بسيارات المدن، والتي بالفعل تمتلك شعبية كبيرة على مستوى العديد من الأسواق العالمية في الوقت الحالي، خاصة مع الازدحام الشديد الذي يسيطر على شوارع العديد من البلدان في العالم. وخلال السنوات الماضية، برزت مجموعة من السيارات على أنها الأفضل لهذا النمط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسير في المناطق الضيقة والتي لا يمكن السير فيها بشكل يسمح لقائدي السيارات بالأريحية أو تفادي التصادم مع المركبات الأخرى في الشوارع.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تتناسب مع السير في المدن أو الشوارع الضيقة. فولكس فاجن بيتل خلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت شركة فولكس فاجن إنتاج نسخة أكثر تطورًا من السيارة الشهيرة، وراعت العديد من الأمور

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تتناسب مع السير في المدن أو الشوارع الضيقة.

فولكس فاجن بيتل

خلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت شركة فولكس فاجن إنتاج نسخة أكثر تطورًا من السيارة الشهيرة، وراعت العديد من الأمور الخاصة بالمساحة الداخلية، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل السيارات للركاب الباحثين عن المساحات الداخلية المريحة في الجلوس، إلا أن ذلك كان أيضًا بالتوازي مع مراعاة أبعاد خارجية جيدة على مستوى الشكل، وهو الأمر الذي منحها قدرات فائقة على الوفاء بميول جمهور السيارات في الأسواق العالمية المختلفة.

سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور

ميني كوبر

لا شك أن ميني كوبر واحدة من أهم السيارات اللطيفة والقوية في آن واحد، حيث يتم تشغيلها بواسطة ثلاثة خيارات مختلفة للمحرك، ويعد الأساس بثلاث أسطوانات.

«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر

وعلى مستوى الشكل الخارجي، والذي حرصت شركة BMW الألمانية العملاقة على إبقائه دون تعديلات ضخمة تغير من الملامح التاريخية للسيارة الشهيرة، فإن ميني كوبر لديها القدرة على أن تتناسب مع الراغبين في الحصول على سيارات تتناسب مع الاستخدام في المدن والشوارع الصغيرة.

فيات 500

على مدى السنوات القليلة الماضية، تمت ترقية هذه السيارة الصغيرة لتصبح رائعة في طرازها لعام 2019، وربما يكون التوصيف الحديث لسيارة فيات 500 هي موديل ركاب لطيفة وفعالة ورخيصة، حتى إن لديها مساحة أكبر مما يتوقع معظم السائقين على مستوى الأسواق العالمية.

أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018

تعد من بين أفضل السيارات الخاصة بالمدن، وهي أيضًا تعد من الموديلات ذات الأسعار المعقولة، قياسًا بالعشرات من الإصدارات المدمجة والتي تتنوع في أحجامها ما بين الصغير والوسط.

تويوتا كورولا

كانت الشهرة الأساسية لكورولا من خلال النسخة السيدان، والتي كانت من بين أكثر الموديلات مبيعًا على مختلفة كل الأسواق العالمية منذ إنتاجها، إلا أن سعة التخزين الخلفية للنسخة الهاتشباك من كورولا، وضعتها في مصاف الإصدارات المتطورة من حيث هذه الميزة التي يبحث عنها الجمهور بقوة، حيث تتسع إلى ما مساحته 2396 لترًا في سعة التخزين الخلفية بالسيارة، كما أن الشكل الخارجي كان من أهم الأمور التي تم الرهان عليها بشكل رئيس.

فولكس فاجن جولف

بطبيعة الحال واحدة من السيارات التي تتمتع بتقنيات عالية سواء على مستوى الأداء أو حتى الشكل الخارجي، الأمر الذي يجعلها جاذبة لفتح السرعات بشكل يفوق أقرانها من الموديلات الأخرى في العديد من الأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى الأسعار، فإن السيارة تتمتع أيضًا بالعديد من الإمكانات الفنية التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق العالمية المعنية بشراء الموديلات الكهربائية، وهو الأمر الذي جعلها دومًا على رأس الخيارات التي يفضلها جمهور السيارات في الأسواق العالمية.