الملك سلمان يتوعد برد عنيف على استهداف «أرامكو»

تحرير:أمير الشعار ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

الملك سلمان

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة من استهداف منشأتين نفطيتين على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد الملك سلمان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشيرا إلى قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، وفقا لـ"واس" السعودية". ودعا مجلس الوزراء، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، معتبرًا أن الاعتدا على "أرامكو" يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو موجه لإمدادات النفط العالمية.

كانت السعودية، تعرضت السبت الماضي، إلى هجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية. وأعلنت مصر والإمارات والكويت والبحرين والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا، إدانتهم للهجوم الذي شنته ميليشيات