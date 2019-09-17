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الملك سلمان يتوعد برد عنيف على استهداف «أرامكو»

تحرير:أمير الشعار ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
الملك سلمان
الملك سلمان
أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة من استهداف منشأتين نفطيتين على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد الملك سلمان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشيرا إلى قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، وفقا لـ"واس" السعودية". ودعا مجلس الوزراء، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، معتبرًا أن الاعتدا على "أرامكو" يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو موجه لإمدادات النفط العالمية.
كانت السعودية، تعرضت السبت الماضي، إلى هجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية. وأعلنت مصر والإمارات والكويت والبحرين والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا، إدانتهم للهجوم الذي شنته ميليشيات
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طائرات الجيش الليبي

الجيش الليبي يقصف مواقع لقوات السراج بقاعدة معيتيقة

شن الجيش الليبي، صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية، استهدف خلالها مواقع لقوات حكومة الوفاق داخل قاعدة معيتيقة الجوية، وفقا لـ"أخبار ليبيا". كانت قوات الوفاق، اتهمت قوات الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، بشن غارات جوية استهدفت مواقع قواتها في مدينة سرت 450 كلم شرق طرابلس نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 18 آخرين. وأكدت حكومة الوفاق، تعرض مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة "طرابلس" إلى قصف جوي، موجهة اتهامها إلى طيران الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن استهدافه.
عادل عبدالمهدي

العراق: لن نتسبب في أذى لأشقائنا.. والناتو يرحب

نفى رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، خلال لقائه أمين عام الناتو اليوم الثلاثاء، أن يتسبب العراق في أي أذى لأشقائه وجيرانه، وذلك في ضوء استهداف محطات نفطية سعودية. وقال بيان لمكتب عبد المهدي: إن "الأخير أكد سير العراق بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارًا واضحًا"، معربًا عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال (تنظيم داعش الإرهابي) وهزيمته". وأضاف عبد المهدي أن الحكومة العراقية لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
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طائرات مجهولة تقصف مواقع إيرانية في سوريا

شنت طائرات مجهولة ضربات على مواقع ومراكز إيرانية في ريف البوكمال، عند الحدود السورية العراقية، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين والميليشيات الموالية في البوكمال، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن ميليشيات مدعومة من إيران تعرضت لضربات جوية أمس الإثنين، على الحدود بين العراق وسوريا. كان مصدر أمني في حكومة الأنبار المحلية، أكد أمس، وقوع انفجارات عنيفة هزت منطقة البو كمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق غربي الأنبار.
الملك-سلمان

أسلحة إيرانية وخبراء دوليين.. بيان جديد من السعودية عن هجوم أرامكو

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن "تعرض منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة، لهجوم "غير مسبوق" أمس الأول السبت، نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة السعودية، مضيفة أن التحقيقات الأولية أفادت بأنه تم استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات، معلنة أن "المملكة بصدد دعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها"، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.
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حادث أرامكو كشف عيوب سياسة ترامب في الشرق الأوسط

بدا من الواضح أن حالة التردد والازدواجية السياسية، لا تزال تسيطر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد تجاه التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بدوره يرسم معالم التخبط في الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف سياسي مزدوج الأفكار والرؤية بشأن إيران، بدا من الصعب الخروج منه، وهو الأمر الذي وصفه بعض الخبراء بأنه مأزق يصبح أكثر صعوبة مع كل جولة من التصعيد مع طهران، بما ينذر بخطر شديد في المنطقة.
دونالد ترامب

ترامب عن تورط إيران في هجمات «أرامكو»: جاهزون للحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن ما يبدو في الوقت الحالي، هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت المنشآت النفطية بالسعودية وتحديدا شركة "أرامكو"، مضيفا قبل لقائه مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن "لا نريد حربا مع إيران، لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا ينظر في الوقت الحالي في أي خيارات، مشددًا على أن بلاده لا تزال ترغب في التأكد من هُوية مرتكبي الهجمات الأخيرة، وأكد أن واشنطن ستقدم المساعدة "بكل تأكيد" إلى المملكة العربية السعودية، إزاء هذه التوترات المتصاعدة.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
دونالد ترامب

ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
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