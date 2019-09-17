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أغلبية غير مضمونة.. انتخابات إسرائيل على صفيح ساخن

يبدو أنه سيكون للعرب دور مهم وكبير في انتخابات اليوم، وذلك بسبب رفضهم الواضح لنتنياهو، الذي دائما ما يلجأ إلى الترويج للخوف منهم لحشد أصوات قاعدته اليهودية اليمينية
تحرير:أحمد سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
الانتخابات الإسرائيلية
الانتخابات الإسرائيلية
اليوم، يتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جديدة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق على منصب رئيس الوزراء المقبل لإسرائيل سينحصر بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وبيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق. الانتخابات هي جولة إعادة في أعقاب انتخابات أبريل الماضي التي فشل بعدها نتنياهو في تشكيل ائتلاف مستقر، ومرة أخرى، تظهر استطلاعات الرأي تنافسا شديدا. حيث تشير استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات، إلى أن كلا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وائتلاف "أزرق وأبيض" الذي يرأسه جانتس، سيحصل كل منهما على 32 مقعدا.
ومع حتمية الحصول على 61 مقعدا لتأمين الأغلبية في الكنيست وتشكيل الحكومة، سيكون بناء التحالف أمرا بالغ الأهمية، وحينها ستدخل الأمور في منحنى خطير. وتقول صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، إنه في البداية، ليس من الواضح على الإطلاق أن نتنياهو سيكون قادرا على تشكيل حكومة أغلبية، حتى لو كان قد حصل على العدد
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تفجير-في-أفغانستان (1)

تفجير انتحاري يستهدف موقعا قرب سفارة واشنطن بكابول

وقع تفجير انتحاري، اليوم الثلاثاء، العاصمة الأفغانية كابول، في مكان قريب من السفارة الأمريكية وأحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع: إن "انتحاريا فجر نفسه قرب ميدان مسعود، الذي يقع إلى جانب مبنى السفارة الأمريكية في كابول"، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية. وأوضح المصدر أن التفجير وقع بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع في العاصمة، من دون أن يتضح على الفور حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عنه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
ميركل

ألمانيا تعلن رفضها قرار نتنياهو ضم غور الأردن

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، موقف بلادها من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم غور الأردن لأراضيه. وأكدت ميركل في تصريحات صحفية، أن برلين لا توافق على إعلان نتنياهو، إضافة إلى رفض تقنين مستوطنة ميفوت يريحو، وفقا لـ"روسيا اليوم". كان نتنياهو قد أعلن اعتزامه إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وتم تأجيل إعلان "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
الملكة إليزابيث

هل تجبر أكاذيب جونسون الملكة على العودة للسياسة؟

دخلت بريطانيا التي كانت ذات يوم منارة للاستقرار السياسي والدبلوماسي في العالم، في حالة من الفوضى منذ تصويتها على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016. حيث فتح هذا الاستفتاء فجوة تبدو غير قابلة للإصلاح، أدت إلى مأزق سياسي، ويبدو أنها استنفدت كل الحلول في دستور بريطانيا غير المكتوب الشهير. إلا أن المحكمة العليا في البلاد، ستحاول اختيار طريق لحل أزمة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن في نهاية المطاف، قد يعود الأمر إلى الملكة إليزابيث الثانية لتحديد موقفها، وهو أمر ستسعى الملكة لتجنبه بشتى الطرق.
الشرطة-الإيرانية

إيران تعتقل 3 أجانب بتهم مختلفة بينها التجسس

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 أشخاص من ذوي الجنسية الأسترالية بتهم مختلفة بينها التجسس، وفقا لـ"سبوتنيك". وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي: إن "ما أشيع عن اعتقال ثلاثة أشخاص من الجنسية الأسترالية في إيران صحيح"، متابعًا: "هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم وفتح قضايا ضدهم بتهم مختلفة". وأوضح إسماعيلي أن واحدا من الملفات القضائية المفتوحة ضدهم اتهام بتصوير مناطق عسكرية ممنوع التصوير فيها، وفي ملف آخر لأحدهم هناك عمليات تجسس ضد الدولة الإيرانية، وسوف يبت القضاء في هذه القضايا.
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محمود-عباس (2)

فلسطين: وعد نتنياهو بفرض السيادة على الخليل دعوة للفوضى

قالت وزارة الخارجية والمغترين الفلسطينية، إن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاستعماري، بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة، موضحة في بيان اليوم، أنه في ظل السباق الانتخابي، يواصل نتنياهو، توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، بعد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدي بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية.
لماذا-تراجع-نتنياهو عن-نشر-وثائق-حول-نووي-إيران؟

نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل لضرب غزة وإسقاط حماس

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تجهيز بلاده خطة عسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقال نتنياهو في حوار للموقع الإلكتروني العبري "واللا": "إن هذه العملية العسكرية المرتقبة لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة على غزة"، وفقا لـ"سبوتنيك". يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن قام بثلاث عمليات عسكرية على القطاع، الأولى في عام 2008- 2009، وسميت بـ"الرصاص المصبوب"، والثانية في عام 2012، وسميت بـ"عمود السحاب"، والثالثة في عام 2014، وسميت بـ"الجرف الصامد".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.
نتنياهو (1)

نتنياهو: إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس في قطاع غزة، وذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة، وردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب قائلا: «نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات»، بحسب سبوتنيك.
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