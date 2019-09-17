أغلبية غير مضمونة.. انتخابات إسرائيل على صفيح ساخن

يبدو أنه سيكون للعرب دور مهم وكبير في انتخابات اليوم، وذلك بسبب رفضهم الواضح لنتنياهو، الذي دائما ما يلجأ إلى الترويج للخوف منهم لحشد أصوات قاعدته اليهودية اليمينية

تحرير:أحمد سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

اليوم، يتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جديدة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق على منصب رئيس الوزراء المقبل لإسرائيل سينحصر بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وبيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق. الانتخابات هي جولة إعادة في أعقاب انتخابات أبريل الماضي التي فشل بعدها نتنياهو في تشكيل ائتلاف مستقر، ومرة أخرى، تظهر استطلاعات الرأي تنافسا شديدا. حيث تشير استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات، إلى أن كلا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وائتلاف "أزرق وأبيض" الذي يرأسه جانتس، سيحصل كل منهما على 32 مقعدا.

ومع حتمية الحصول على 61 مقعدا لتأمين الأغلبية في الكنيست وتشكيل الحكومة، سيكون بناء التحالف أمرا بالغ الأهمية، وحينها ستدخل الأمور في منحنى خطير. وتقول صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، إنه في البداية، ليس من الواضح على الإطلاق أن نتنياهو سيكون قادرا على تشكيل حكومة أغلبية، حتى لو كان قد حصل على العدد

ومع حتمية الحصول على 61 مقعدا لتأمين الأغلبية في الكنيست وتشكيل الحكومة، سيكون بناء التحالف أمرا بالغ الأهمية، وحينها ستدخل الأمور في منحنى خطير.

وتقول صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، إنه في البداية، ليس من الواضح على الإطلاق أن نتنياهو سيكون قادرا على تشكيل حكومة أغلبية، حتى لو كان قد حصل على العدد الأعلى من الأصوات، ولكن للفوز سيحتاج نتنياهو إلى دعم تحالف "يمينا" اليميني المتطرف، الذي من المتوقع أن يفوز بـ 8 إلى 9 مقاعد، وحزب "شاس" الديني المتشدد، الذي قد يحصد من 6 إلى 7 مقاعد، وتحالف يهودية التوراة المتحدة المتوقع فوزه بـ7 إلى 8 مقاعد.

وحتى لو كانت هذه التوقعات صحيحة، فإن هذه الأحزاب ستمنح نتنياهو من 21 إلى 24 مقعدا إضافيا، في أحسن الأحوال، سيكون ذلك أقل بنحو 6 مقاعد من الأغلبية، فماذا سيكون أمام نتنياهو بعد ذلك؟

من الناحية المثالية، سيلجأ نتنياهو إلى التحالف مع حزب "القوة اليهودية"، والمتوقع فوزه بأربعة مقاعد، لكن سيكون هناك مشكلتان: الأولى، هي أن نتنياهو سيحصل آنذاك على 60 مقعدا فقط، ثانيا، يعد حزب "القوة اليهودية" قلعة للعنصرية ضد العرب، بمن فيهم العرب الإسرائيليون.

نتنياهو كان قد انضم بالفعل إلى أحزاب متطرفة في السابق، لكن "القوة اليهودية" سيكون أكثر الأحزاب العنصرية التي يتحالف معها نتنياهو، وقد يؤثر ذلك على موقفه بين الناخبين الليبراليين.

ويبدو أن نتنياهو يعرف ذلك وظهر يائسا بشدة، وبدأ في توجيه الاتهامات التي لا دليل عليها ضد منافسيه، حتى إنه أيد نظرية المؤامرة التي تقول إن ائتلاف "أزرق وأبيض" متورط في الكشف عن عملية "الموساد" في التجسس على البيت الأبيض.

هذا ما يتعلق بنتنياهو، ماذا عن تحالف "الأزرق والأبيض"؟

تقول الصحيفة الأمريكية إنه يبدو أن تحالف جانتس ليس أفضل حالا من حزب نتنياهو، على افتراض أنه حصل على 32 مقعدا، فإن تحالف "أزرق وأبيض" يأمل في تشكيل ائتلاف مع حزب الاتحاد الديمقراطي الذي قد يفوز بـ 5 إلى 6 مقاعد، وحزب العمال الذي من المتوقع أن يفوز بنحو 4 إلى 5 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" الذي قد يحصد 8 إلى 9 مقاعد.

وتعيد هذه النتائج نفس الأزمة التي تواجه نتنياهو وحزبه، حيث سيحصد التحالف آنذاك على ما بين 49 إلى 52 مقعدا فقط، وحينها سيكون أمام تحالف "أزرق وأبيض" خيار واحد خارج الصندوق، وهو التحالف مع القائمة العربية المشتركة، والتي من المتوقع أن تفوز بنحو 10 إلى 12 مقعدا.

وفي حالة حصول ذلك، قد يتمكن جانتس من الحصول على الأغلبية، إلا أنه سيثير قلقا شعبيا بشأن ضم بعض من تصفهم "واشنطن إكزامينر" بأنهم معادون للصهيونية، إلى الحكومة.

انتخابات الكنيست.. فتح صناديق الاقتراع في إسرائيل





ويبقى حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، ففي الوقت الذي كان فيه ليبرمان يمينيا وأقرب إيديولوجيا إلى "الليكود" من تحالف "أزرق وأبيض"، فقد حوّل ليبرمان دعمه نحو الأخير، تعبيرا لرفضه تعاون نتنياهو مع الأحزاب المتطرفة.

ومع ذلك، إذا كان أداء ليبرمان جيدا بما فيه الكفاية، فقد يكون قادرا على إقناع نتنياهو بالتخلي عن الأحزاب المتطرفة، مقابل الحصول على دعمه لتشكيل حكومة جديدة.

دور مهم للعرب

ويبدو أنه سيكون للعرب دور مهم وكبير في انتخابات اليوم، وذلك بسبب رفضهم الواضح لنتنياهو، الذي دائما ما يلجأ إلى الترويج للخوف منهم لحشد أصوات قاعدته اليهودية اليمينية.

ففي السابق عندما أتيحت الفرصة للناخبين العرب لطرد نتنياهو من مكتبه، لم يستغلوها، حيث شارك في الانتخابات الأخيرة أقل من نصف المواطنين العرب المتاح لهم التصويت، وهو انخفاض قياسي غير مسبوق.

والآن، مع إعادة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، فإن لديهم فرصة ثانية، حيث يقول قادة الأحزاب العربية في إسرائيل، إنهم لديهم خطة مختلفة هذه المرة.

حيث سيكون تصويت الناخبين العرب، الذي يتم تجاهله في كثير من الأحيان إحدى أهم النقاط الفرعية في هذه الانتخابات، ويمكنه تحديد مصير نتنياهو.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن زيادة إقبال الناخبين العرب على التصويت يمكن أن يحرم نتنياهو من الأغلبية في البرلمان التي يحتاجها لضمان فترة ولاية أخرى.

وتعد المشاركة في الانتخابات قضية شائكة للمواطنين العرب الإسرائيليين، الذين يمثلون سدس الناخبين، حيث يقاطع البعض الانتخابات الإسرائيلية، اعتراضا على عقدها.

إلا أنه في أبريل الماضي، قال الكثير من العرب إنهم لن يصوتوا في هذه الانتخابات بسبب انقسام الأحزاب العربية، مما أدى إلى تبديد قوتهم السياسية، حيث فازوا بعشرة مقاعد فقط من أصل 120 مقعدا في البرلمان، بانخفاض عن 15 مقعدا.

ويبدو أن الساسة العرب أصبحوا أكثر وعيا، حيث وضعوا خلافاتهم جانبا وقرروا خوض هذه الانتخابات تحت قائمة عربية واحدة، والآن تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يريدون منهم أن يفعلوا أكثر من مجرد الحديث على هامش الكنيست، أو انتقاد معاملة إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وطرحوا لأول مرة فكرة الانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية.

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وللمرة الأولى، طرح أيمن عودة زعيم القائمة العربية المشتركة، الشهر الماضي، فكرة الانضمام إلى ائتلاف يسار الوسط إذا تم تشكيل تحالف يرأسه بيني جانتس، المنافس الرئيسي لنتنياهو في هذه الانتخابات.

وقوبل اقتراح عودة بترحيب من الناخبين العرب، للمشاركة في التصويت بكثافة، اليوم الثلاثاء، قائلين إنه إذا صوت مليون مواطن فسيترجم ذلك إلى 28 مقعدا في الكنيست.

ومع إدراكه للمخاطر، لم يخف نتنياهو مخاوفه، فعلى غرار ما فعله في انتخابات الكنيست عام 2015، عندما حذر مؤيديه اليمينيين في الساعات الأخيرة من الانتخابات، بأن العرب يصوتون بكثافة، أطلق رئيس الوزراء ناقوس الخطر قبل أسابيع من انتخابات أبريل الماضي، قائلا إن جانتس "سوف يسلم أجزاء من الوطن للعرب، وأن الأحزاب العربية تريد تدمير إسرائيل".

وقبل انتخابات اليوم، أمضى نتنياهو أسابيع في محاولة تشريعية فاشلة للسماح بنشر الكاميرات في مراكز الاقتراع بالأحياء العربية، قائلا إن ذلك لمنع تزوير الانتخابات، بينما وصفها المعارضون بأنها محاولة أخرى لتخويف وقمع الناخبين.

كما زاد نتنياهو من حدة خطابه، حيث علق موقع "فيسبوك"، يوم الخميس، صفحة لرئيس الوزراء، بسبب انتهاكها قواعد خطاب الكراهية، بعد أن بعث برسالة مفادها أن السياسيين العرب في إسرائيل "يريدون تدميرنا جميعا".