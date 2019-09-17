جريمة

ضبط طبيب وسائق بحوزتهما 1200 قرص مخدر بأسوان

تحرير:عوض سليم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوة من الكمين الأمني بمنطقة كورنيش النيل الجديد شمال مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط طبيب مقيم بمدينة أسوان وسائق أثناء محاولتهما تخطى الكمين الأمنى عبر سيارة يمتلكها الطبيب. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ومستحضرات ومواد تخدير محظور تداولها، شملت 1200 قرص مخدر وعدد كبير من عبوات مستحضر المورفين المحظورة، وتم التحفظ على المضبوطات والطبيب والسائق قيد التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكان اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان، تلقى إخطارًا من اللواء حمدى هاشم مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة تأمين منطقة كورنيش النيل الجديد شمال أسوان، من الاشتباه فى سيارة ملاكي يملكها طبيب أثناء محاولة قائدها تخطى الكمين، وباستيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على عدد 12 علبة بداخلها 1200 قرص مخدرة
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ضبط مصنع «ترامادول طنطا».. والداخلية تكشف سر الخلطة

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ضبط مشرف معماري تخصص في تزوير المحررات الرسمية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط مشرف معمارى لممارسته نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير المالية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد قيام مشرف معمارى بممارسة نشاط إجرامي وتخصص فى تزوير المحررات الرسمية والحكومية.
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4 أشقاء يقتلون أخاهم «غير الشقيق» في كفر الشيخ

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بعد تنازل الأهل.. تحقيق عاجل في تحرش مدرس بطفلة

أصدر رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قرارا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة المتهم فيها مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات الموجودة بالمجاورة السادسة والثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي» داخل منزله في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر، بعدما حضرت الطفلة لتلقي الدرس عند زوجته، مدرسة هي الأخرى، فيما أمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإخلاء سبيل المتهم بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام.
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

«3 حبات يا عاطف» أسرار دقيقة ونصف أشعلت سوشيال ميديا

ظلام دامس، منطقة زراعية قطع صمتها وهدوءها المعتاد تجمع من متعاطي المخدرات يرددون عبارات عدة منها "3 حبات يا عاطف" ليجيبهم الشخص المقصود بصوت جهوري "الراجل المظبوط يقف ساكت"، ما سبق التقطته عدسة هاتف محمول تحت عنوان "دولاب عاطف" يرصد إقبال عدد من الأشخاص على شراء المواد المخدرة بمنطقة عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، دقيقة و30 ثانية هي مدة الفيديو كانت كفيلة ليستشيط مستخدمو "فيسبوك" غضبا، مطالبين بسرعة ضبط المتهم.
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المرور تضبط 10811 مخالفة و94 سائقا مسطولا خلال يوم

الانصباط المروري ولا غيره شعار مستمر لرجال الإدارة العامة للمرور، من خلال تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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الشرطة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر في العمرانية

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إحالة متهمين اثنين بحيازة 100 طربة حشيش للجنايات

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