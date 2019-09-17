ضبط طبيب وسائق بحوزتهما 1200 قرص مخدر بأسوان

تحرير:عوض سليم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

صورة أرشيفية

تمكنت قوة من الكمين الأمني بمنطقة كورنيش النيل الجديد شمال مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط طبيب مقيم بمدينة أسوان وسائق أثناء محاولتهما تخطى الكمين الأمنى عبر سيارة يمتلكها الطبيب. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ومستحضرات ومواد تخدير محظور تداولها، شملت 1200 قرص مخدر وعدد كبير من عبوات مستحضر المورفين المحظورة، وتم التحفظ على المضبوطات والطبيب والسائق قيد التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان، تلقى إخطارًا من اللواء حمدى هاشم مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة تأمين منطقة كورنيش النيل الجديد شمال أسوان، من الاشتباه فى سيارة ملاكي يملكها طبيب أثناء محاولة قائدها تخطى الكمين، وباستيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على عدد 12 علبة بداخلها 1200 قرص مخدرة