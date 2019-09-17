رياضة

إيهاب جلال واستنساخ تجربة جمال بلماضي مع منتخب مصر

هناك عوامل يتم الاعتماد عليها عند اختيار المدير الفني لأي منتخب وتتمثل هذه الاختيارات في الأساس إلى حجم الخبرات التي يتمتع بها سواء كان لاعبًا أو مدربًا
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
منذ بدأت تتسرب المعلومات عن اقتراب إيهاب جلال من تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى خلفا للمدير الفنى المكسيكى خافيير أجيرى والأسئلة لم تتوقف عن سر اختياره، ولماذا لم تفكر اللجنة المؤقتة فى باقى المرشحين خاصة أن القائمة كانت تضم نجومًا كبارا مثل حسن شحاتة وحسام البدرى وحسام حسن، وهل هو المدير الفنى الأنسب لقيادة المنتخب فى هذه المرحلة؟ وما الجديد الذى من الممكن أن يقدمه أو يضيفه جلال على أداء نجوم المنتخب الكبار محمد صلاح وأحمد حجازى وتريزيجيه وغيرهم من اللاعبين المؤثرين؟
الإجابة عن أغلب هذه الأسئلة تتلخص فى إجابة السؤال الأول ألا وهو: ما السر وراء اختيار جلال عن باقى المدربين المرشحين، ببساطة شديدة فإن أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة ترى أن جلال هو الأنسب لقيادة المنتخب فى هذه المرحلة لأكثر من سبب أهمها أنه يتعامل بشكل جيد مع النجوم ويستطيع احتواء أزماتهم،
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لاعبو-أسوان-يدعمون-مؤمن-زكريا-على-طريقته

لاعبو أسوان يدعمون مؤمن زكريا على طريقته

دعم مجموعة من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال مران الفريق الأسواني استعدادًا لانطلاق مباراته الأولى أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز، والمقرر لها الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، باستاد أسوان الرياضي. ووضع اللاعبون عبد العزيز إمام، بدارا سيلا، إسلام سليمان، محمود نعيم أيديهم على آذانهم -وهي الحركة الشهيرة التي يحتفل بها اللاعب مؤمن زكريا مع تسجيله للأهداف- وذلك دعمًا منهم للاعب والذي يمر بأزمة نفسية حادة سيعالج منها خلال رحلة علاج بألمانيا.
أحمد حمدي

جلسة بين مسؤولي الجونة والأهلي لاستعارة أحمد حمدي

يعقد نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير فريق الكرة بنادي الجونة جلسة الآن مع مسئولي النادي الأهلي من أجل حسم استعارة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر قبل إغلاق باب القيد المحلي، بعدما تألق اللاعب في صفوف الجونة خلال الموسم الماضي بعد استعارته من النادي الأهلي هو وعدد من اللاعبين. ووافق النادي الأهلي على طلب الجونة باستعارة اللاعب من النادي الأهلي، ولا يتبقى الآن إلا وضع الرتوش الأخيرة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع اللاعب فقط، خاصة أن مسؤولي النادي الأهلي اشترطوا في وقت سابق تمديد عقده الذي سينتهي بعد موسمين وهو ما رفضه حمدي.
جمال الغندور

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
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منتخب-مصر

تعليق صادم من مرتضى منصور على مدرب الفراعنة القادم

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ملف مدرب المنتخب الوطني القادم، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وعلمت "التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة.
مصر-والكونغو (3)

تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لقيادة الفراعنة

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن ناديه لم يتلق أي شىء من اتحاد الكرة، بشأن تولي إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلق أي شىء حول رحيل جلال عن قيادة الفريق البورسعيدي. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "لم يتحدث أحد من اللجنة المؤقتة لقيادة شؤون الجبلاية، مع مجلس إدارة المصري بشأن البحث عن مدرب آخر، يكون بديلا لإيهاب جلال في حالة توليه تدريب منتخب مصر".
ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو عن تدريب المنتخب: أرفض دور الرجل الثانى

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه سيرفض منصب الرجل الثاني في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، في حالة تلقيه عرضًا رسميا، موضحًا أن ترشحه لقيادة الفراعنة شرف كبير، جاء ذلك في تصريحاته إذاعية، عبر برنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب، على إذاعة نجوم «إف إم»، قائلا: "وجود اسمي ضمن المرشحين لتدريب المنتخب شرف كبير، ننتظر الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، وسندعم الجهاز المقبل، من أجل عودة منتخب مصر مرة أخرى لسابق عهده".
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