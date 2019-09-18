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كيف تحافظ على جسمك وتقوي مناعتك؟

يحتوي عصير الليمون على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، كما يعمل الزنجبيل على تنشيط إنزيم يريح الشعب الهوائية، فعليك تناول عصير الليمون باستمرار
تحرير:إسراء سليمان ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
عصائر طازجة
عصائر طازجة
الجهاز المناعي من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، ويجب تناول عصائر غذائية محددة من أجل زيادة فاعلية الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والفيروسات والبكتيريا؛ على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الخضراوات الورقية والبروتين، كما يمكنك تناول مجموعة من العناصر الغنية، للمساعدة في التعزيز من صحة الجهاز المناعي؛ فعلى سبيل المثال تناول عصير الفواكه والبطيخ والزنجبيل عند الشعور بصداع شديد. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
لكل نوع من أنواع الطعام قوة خاصة به، أي يحتوي على عناصر غذائية مهمة تفيد الجسم بشكل كبير، ولكن الأمراض والعدوى وبعض الحالات المرضية الأخرى تهاجم أجسامنا، وعلى الرغم من أن أجسامنا تعمل بفاعلية كبيرة لأجل الوقاية من الأمراض، فإنك عرضة للميكروبات. اليوم حاولنا أن ننظر في العصائر المهمة التي يجب تناولها
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أطعمة- تسبب- التهابات

للوقاية من الالتهابات.. توقف عن تناول منتجات الألبان

الطعام بشكل عام يمنح الجسم العديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها، وينصح بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار. وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي تزيد من الالتهابات في الجسم؛ على سبيل المثال، السكريات المصنعة، فهي لا تسبب الالتهابات فقط، بل تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة، كما توجد الدهون المتحولة التي تخبئ وراءها أمراضا خطيرة، متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، ويُنصح بالتوقف عن تناول مثل هذه الأطعمة حفاظًا على الصحة، نقلًا عن "health 24".
لبان دكر

لبان الدكر علاج صحي وتجميلي.. كيف يمكن استخدامه؟

بالرغم من مذاقه المر، لكنه يحمل العديد من الفوائد والعناصر الغذائية، فعند تناولك للبان الدكر أول مرة قد لا تستطيع تناوله مرة أخرى، كما قد يسبب لك الغثيان نتيجة المرارة الناتجة عنه، ولكن عند التعرف على فوائده ومعالجته لكثير من الأمراض قد تتغير نظرتك له. لبان الدكر عبارة عن شجرة موطنها الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يستخدم كعلاج تقليدي في هذه المناطق لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ومطهر، مزيل للقلق، ومضاد للالتهاب العصبي، لذا تعرف على فوائده وطرق استخدامه حسبما ذكرها موقع Organic Facts.
السعرات-الحرارية-في-المياه

هل تحتوي المياه على أي سعرات حرارية؟

هل سمعت عن دايت الماء؟ بعض خبراء التغذية ينصحون دائمًا بتناول كوب من الماء في الصباح قبل تناول الطعام، من أجل فقدان الوزن بشكل سريع وصحي، كما إن المياه تزيد من معدلات الترطيب في الجسم، وتحافظ على إتمام الوظائف الحيوية، ويعزز من صحة البشرة، إضافة إلى إنه يؤثر على المخ والحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى، إضافة إلى ذلك، يحمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، وينظم من درجة حرارة الجسم، ولكن هل توجد سعرات حرارية في الماء؟، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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