كيف تحافظ على جسمك وتقوي مناعتك؟

يحتوي عصير الليمون على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، كما يعمل الزنجبيل على تنشيط إنزيم يريح الشعب الهوائية، فعليك تناول عصير الليمون باستمرار
الجهاز المناعي من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، ويجب تناول عصائر غذائية محددة من أجل زيادة فاعلية الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والفيروسات والبكتيريا؛ على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الخضراوات الورقية والبروتين، كما يمكنك تناول مجموعة من العناصر الغنية، للمساعدة في التعزيز من صحة الجهاز المناعي؛ فعلى سبيل المثال تناول عصير الفواكه والبطيخ والزنجبيل عند الشعور بصداع شديد. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
لكل نوع من أنواع الطعام قوة خاصة به، أي يحتوي على عناصر غذائية مهمة تفيد الجسم بشكل كبير، ولكن الأمراض والعدوى وبعض الحالات المرضية الأخرى تهاجم أجسامنا، وعلى الرغم من أن أجسامنا تعمل بفاعلية كبيرة لأجل الوقاية من الأمراض، فإنك عرضة للميكروبات. اليوم حاولنا أن ننظر في العصائر المهمة التي يجب تناولها
لكل نوع من أنواع الطعام قوة خاصة به، أي يحتوي على عناصر غذائية مهمة تفيد الجسم بشكل كبير، ولكن الأمراض والعدوى وبعض الحالات المرضية الأخرى تهاجم أجسامنا، وعلى الرغم من أن أجسامنا تعمل بفاعلية كبيرة لأجل الوقاية من الأمراض، فإنك عرضة للميكروبات. اليوم حاولنا أن ننظر في العصائر المهمة التي يجب تناولها للحفاظ على الصحة بشكل عام، وفي ما يلي بعض العصائر التي يمكنك تناولها للتعزيز من صحة الجهاز المناعي:
1- لترطيب الجسم
توجد أنواع مختلفة من العصائر تساعد بشكل كبير في التخلص من الصداع؛ على سبيل المثال، عصير البطيخ والزنجبيل، إضافة إلى عصير الجريب فروت، وفي فصل الصيف، خصوصا عند ممارسة التمرينات الرياضية الشاقة، يجب أن تحافظ على رطوبة جسمك قدر الإمكان من خلال تناول المشروبات الطازجة التي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة، حيث يحتوي البطيخ على 92% من الماء، وتعد هذه الكمية كافية بشكل كبير لترطيب الجسم، وإضافة إلى ذلك، يحتوي على حمض أميني يسمى L-citrulline، يحسن بشكل كبير من الدورة الدموية، التي تعمل على إصلاح تلف بعض الأعضاء الحيوية في الجسم، والزنجبيل أيضًا يعد علاجا قويا للغثيان وللمعدة التي توجد بها مشكلات صحية، كما أن عصير الجريب فروت يساعد في استعادة السكر الطبيعي في الجسم من أجل التعزيز من الطاقة.
2- لعلاج الصداع
الخضراوات الورقية تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية؛ على سبيل المثال، السبانخ غنية بالمغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وبالتالي يكون لها تأثير جيد فى استرخاء العضلات، إضافة إلى التقليل من الالتهابات والصداع، كما أن الزنجبيل فعال بشكل كبير في التقليل من البروستاجلاندين والهيستامين، وهما مركبان مسؤولان عن الالتهاب.
3- لعلاج حب الشباب
يحتوي الخيار على فيتامينات (B6 ،C ،K)، والحديد والكالسيوم والفوسفور، وجميعها تضفى توهجا على البشرة، كما أنها تمنح البشرة عدة فوائد، لا تساعد فقط في علاج حب الشباب، بل تساعد أيضًا في التخلص من الهالات السوداء، وتفاوت لون البشرة، أو تعب الوجه. وكذلك الكمثرى غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يساعد في مكافحة الالتهابات الجلدية.
4- للحفاظ على صحة العينين
تحتوي الفواكه والخضراوات ذات اللون البرتقالي على بيتا كاروتين، وهو شكل من أشكال فيتامين أ، والذي يمكن أن يساعد في تحسين صحة العين.
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5- لعلاج الربو
يحتوي عصير الليمون على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، كما يعمل الزنجبيل على تنشيط إنزيم يريح الشعب الهوائية، فعليك تناول عصير الليمون باستمرار، ويفضل أيضًا قبل الذهاب للنوم.
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6- لعلاج الإمساك
الإمساك هو مشكلة في الجهاز الهضمي، وأحد أفضل الأدوية لعلاج أي مشكلة في الجهاز الهضمي هو الألياف، والتفاح والموز كلها ثمار صالحة تحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، إضافة إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف تعزز وظيفة الأمعاء.
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