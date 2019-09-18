كيف تحافظ على جسمك وتقوي مناعتك؟

يحتوي عصير الليمون على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، كما يعمل الزنجبيل على تنشيط إنزيم يريح الشعب الهوائية، فعليك تناول عصير الليمون باستمرار

تحرير:إسراء سليمان ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

عصائر طازجة

الجهاز المناعي من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، ويجب تناول عصائر غذائية محددة من أجل زيادة فاعلية الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والفيروسات والبكتيريا؛ على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الخضراوات الورقية والبروتين، كما يمكنك تناول مجموعة من العناصر الغنية، للمساعدة في التعزيز من صحة الجهاز المناعي؛ فعلى سبيل المثال تناول عصير الفواكه والبطيخ والزنجبيل عند الشعور بصداع شديد. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".

لكل نوع من أنواع الطعام قوة خاصة به، أي يحتوي على عناصر غذائية مهمة تفيد الجسم بشكل كبير، ولكن الأمراض والعدوى وبعض الحالات المرضية الأخرى تهاجم أجسامنا، وعلى الرغم من أن أجسامنا تعمل بفاعلية كبيرة لأجل الوقاية من الأمراض، فإنك عرضة للميكروبات. اليوم حاولنا أن ننظر في العصائر المهمة التي يجب تناولها