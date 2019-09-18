«الديستونيا».. خلل عضلي يسبب الإعاقة الجسدية

خلل التوتر العضلي أو ما يطلق عليه (الديستونيا) هو اضطراب في الحركة تتقلص فيه عضلاتك بشكل لا إرادي؛ مما يسبب حركات متكررة أو إلتواءات، غالبا ما تكون العلامات المبكرة خفيفة
يمكن أن تؤثر الحالة على جزء واحد في جسمك (خلل التوتر البؤري)، أو جزأين متجاورين أو أكثر (خلل التوتر الجزئي) أو جميع أجزاء الجسم (خلل التوتر العضلي العام).. يمكن أن تتراوح التشنجات العضلية من خفيفة إلى شديدة، قد تكون مؤلمة، وقد تتداخل مع أدائك للمهام اليومية، فخلل التوتر يصيب مختلف الناس بطرق مختلفة.
لا يوجد علاج لخلل التوتر العضلي، لكن الأدوية يمكن أن تحسن الأعراض.. وتستخدم الجراحة في بعض الأحيان لتعطيل أو تنظيم الأعصاب أو مناطق معينة في المخ لدى الأشخاص المصابين بخلل التوتر الحاد.
الأعراض:
التقلصات العضلية قد تبدأ في منطقة واحدة، مثل ساقك أو رقبتك أو ذراعك وعادة ما يبدأ خلل
التوتر البؤري الذي يبدأ بعد سن 21 عامًا في الرقبة أو الذراع أو الوجه ويميل إلى البقاء
بؤريا أو جزئيًا، يحدث أثناء عملية معينة، مثل الكتابة اليدوية، تتفاقم مع الإجهاد والتعب أو القلق، تصبح أكثر وضوحا مع
الأعراض:
التقلصات العضلية قد تبدأ في منطقة واحدة، مثل ساقك أو رقبتك أو ذراعك وعادة ما يبدأ خلل
التوتر البؤري الذي يبدأ بعد سن 21 عامًا في الرقبة أو الذراع أو الوجه ويميل إلى البقاء
بؤريا أو جزئيًا، يحدث أثناء عملية معينة، مثل الكتابة اليدوية، تتفاقم مع الإجهاد والتعب أو القلق، تصبح أكثر وضوحا مع مرور الوقت.
تشمل مناطق الجسم التي يمكن أن تتأثر ما يلي:
الرقبة (خلل التوتر العنقي): تتسبب الانقباضات في تحريف رأسك
والالتفات إلى جانب واحد، أو الجذب إلى الأمام أو الخلف، مما يسبب الألم أحيانًا.
الجفون: تسبب التشنجات الوامضة السريعة أو غير
الطوعية أن تغلق عينيك (تشنج الجفن) وتجعل من الصعب عليك الرؤية، التشنجات عادة لا تكون
مؤلمة ولكنها قد تزداد عندما تكون في ضوء ساطع، تحت الضغط أو تتفاعل مع الناس.. وقد
تشعر أن عينيك جافة.
الفك أو اللسان (خلل التوتر الفموي): قد تواجه صعوبة في الكلام، وإفراز اللعاب، وصعوبة المضغ أو البلع،
كما يمكن أن يكون خلل التوتر العضلي الفكي مؤلمًا وغالبًا ما يحدث بالاقتران مع خلل
توتر عنق الرحم.
الحبال الصوتية (خلل التوتر العضلي): قد يكون لديك صوت خافت أو أقرب للهمس.
اليد والساعد: تحدث بعض أنواع
خلل التوتر العضلي فقط أثناء قيامك بنشاط متكرر ، مثل الكتابة (خلل التوتر العضلي للكاتب)
أو العزف على آلة موسيقية معينة (خلل التوتر العضلي للموسيقي).
الأسباب
السبب الدقيق لخلل التوتر غير معروف.. لكنه قد ينطوي على تغيير الخلايا
العصبية التواصل في عدة مناطق من المخ وبعضها الآخر سببه وراثي.
خلل التوتر العضلي يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض مرض أو حالة أخرى، بما
في ذلك أمراض «الشلل الرعاش، هنتنغتون، ويلسون».
إصابات في المخ، إصابة الولادة، السكتة الدماغية.
ورم في المخ أو بعض الاضطرابات التي تحدث عند بعض الأشخاص المصابين بالسرطان
(متلازمات الورم).
الحرمان من الأكسجين أو التسمم بأول أكسيد الكربون.
الالتهابات، مثل السل أو التهاب أغشية المخ.
ردود الفعل على بعض الأدوية أو التسمم بالمعادن الثقيلة.
المضاعفات
حسب نوع خلل التوتر العضلي، يمكن أن تشمل المضاعفات:
الإعاقات البدنية التي تؤثر على أدائك للأنشطة اليومية أو المهام المحددة.
صعوبة في الرؤية تؤثر على جفونك.
صعوبة في حركة الفك أو البلع أو الكلام.
الألم والتعب، بسبب تقلص عضلاتك المستمر.
الاكتئاب والقلق والانسحاب الاجتماعي.
كيفية
العلاج
بعيدًا عن ما سيصفه الطبيب من علاج لمثل هذه الحالة، أيضا قد يقترح:
العلاج الطبيعي للمساعدة في تخفيف الأعراض وتحسين الوظيفة.
علاج النطق إذا كان خلل التوتر العصبي يؤثر على صوتك.
جلسات مساج أو تدليك لتخفيف آلام العضلات.
الجراحة
إذا كانت الأعراض شديدة، فقد يوصي طبيبك بما يلي:
التحفيز الشديد للمخ:
يتم زرع الأقطاب الكهربائية جراحيا في جزء معين من المخ وتوصيلها إلى
مولد مزروع في صدرك.. يرسل المولد نبضات كهربائية إلى عقلك قد تساعد في التحكم في انقباضات
العضلات، كما يمكن ضبط الإعدادات في المولد لمعالجة حالتك المحددة.
جراحة إزالة الجلد الانتقائية: قد يكون هذا الإجراء، الذي يتضمن قطع الأعصاب التي تتحكم في تشنجات
العضلات، خيارًا لعلاج بعض أنواع خلل التوتر العضلي التي لم تتم معالجتها بنجاح باستخدام
علاجات أخرى.
غالبًا ما تكون العلامات المبكرة لخلل التوتر العضلي خفيفة، وترتبط بنشاط
معين.. راجع طبيبك إذا كنت تعاني من تقلصات العضلات اللاإرادية.