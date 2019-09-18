«الديستونيا».. خلل عضلي يسبب الإعاقة الجسدية

خلل التوتر العضلي أو ما يطلق عليه (الديستونيا) هو اضطراب في الحركة تتقلص فيه عضلاتك بشكل لا إرادي؛ مما يسبب حركات متكررة أو إلتواءات، غالبا ما تكون العلامات المبكرة خفيفة

تحرير:عمرو عبدالحافظ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

توتر العضلات- تعبيرية

يمكن أن تؤثر الحالة على جزء واحد في جسمك (خلل التوتر البؤري)، أو جزأين متجاورين أو أكثر (خلل التوتر الجزئي) أو جميع أجزاء الجسم (خلل التوتر العضلي العام).. يمكن أن تتراوح التشنجات العضلية من خفيفة إلى شديدة، قد تكون مؤلمة، وقد تتداخل مع أدائك للمهام اليومية، فخلل التوتر يصيب مختلف الناس بطرق مختلفة. لا يوجد علاج لخلل التوتر العضلي، لكن الأدوية يمكن أن تحسن الأعراض.. وتستخدم الجراحة في بعض الأحيان لتعطيل أو تنظيم الأعصاب أو مناطق معينة في المخ لدى الأشخاص المصابين بخلل التوتر الحاد.

الأعراض: التقلصات العضلية قد تبدأ في منطقة واحدة، مثل ساقك أو رقبتك أو ذراعك وعادة ما يبدأ خلل التوتر البؤري الذي يبدأ بعد سن 21 عامًا في الرقبة أو الذراع أو الوجه ويميل إلى البقاء بؤريا أو جزئيًا، يحدث أثناء عملية معينة، مثل الكتابة اليدوية، تتفاقم مع الإجهاد والتعب أو القلق، تصبح أكثر وضوحا مع