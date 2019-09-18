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«الديستونيا».. خلل عضلي يسبب الإعاقة الجسدية

خلل التوتر العضلي أو ما يطلق عليه (الديستونيا) هو اضطراب في الحركة تتقلص فيه عضلاتك بشكل لا إرادي؛ مما يسبب حركات متكررة أو إلتواءات، غالبا ما تكون العلامات المبكرة خفيفة
تحرير:عمرو عبدالحافظ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
توتر العضلات- تعبيرية
توتر العضلات- تعبيرية
يمكن أن تؤثر الحالة على جزء واحد في جسمك (خلل التوتر البؤري)، أو جزأين متجاورين أو أكثر (خلل التوتر الجزئي) أو جميع أجزاء الجسم (خلل التوتر العضلي العام).. يمكن أن تتراوح التشنجات العضلية من خفيفة إلى شديدة، قد تكون مؤلمة، وقد تتداخل مع أدائك للمهام اليومية، فخلل التوتر يصيب مختلف الناس بطرق مختلفة. لا يوجد علاج لخلل التوتر العضلي، لكن الأدوية يمكن أن تحسن الأعراض.. وتستخدم الجراحة في بعض الأحيان لتعطيل أو تنظيم الأعصاب أو مناطق معينة في المخ لدى الأشخاص المصابين بخلل التوتر الحاد.
الأعراض: التقلصات العضلية قد تبدأ في منطقة واحدة، مثل ساقك أو رقبتك أو ذراعك وعادة ما يبدأ خلل التوتر البؤري الذي يبدأ بعد سن 21 عامًا في الرقبة أو الذراع أو الوجه ويميل إلى البقاء بؤريا أو جزئيًا، يحدث أثناء عملية معينة، مثل الكتابة اليدوية، تتفاقم مع الإجهاد والتعب أو القلق، تصبح أكثر وضوحا مع
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نوع نادر من الأنفلونزا

تهديد جديد.. أنفلونزا نادرة قد تقتل 80 مليون شخص

منذ قرون عديدة كانت نزلات البرد من الأمراض التي يصعب علاجها لعدم اكتشاف الطرق الصحيحة لمعالجتها، وبعد التطور واستخدام التكنولوجيا في الكشف عن الأمراض، أصبحت الأنفلونزا مثل الهواء والماء، يصاب بها ملايين من الأشخاص كل يوم، ولا تسبب الموت على الإطلاق، كل ما في الأمر هو تناوُل عقار طبي يساعدهم على التعافي، ولكن ظهر نوع من الأنفلونزا في الآونة الأخيرة لديه قدرة على قتل ما يقرب من 80 مليون شخص خلال يومين فقط. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
المشي-أثناء-النوم

«الإجهاد أو مشكلات القلب».. أسباب المشي أثناء النوم

في الغالب سمعت عن المشي أثناء النوم، كما شاهدته في الأفلام القديمة، سواء العربية أو الأجنبية وظهر في كثير من المشاهد الكوميدية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب يسمى somnambulism المسؤول عن سلوك المشي أثناء النوم. أحد الجوانب الغريبة لهذا الاضطراب هو أن الشخص قد ينسى حادث المشي بعد أن يستيقظ، وعلى الرغم من إصابة الأشخاص الأقل من 10 سنوات بهذا الاضطراب فإنه حتى البالغون قد يعانون من هذه المشكلة. قد تكون عيون الشخص مفتوحة أثناء المشي، لكن هذه المشكلة يمكن أن تكون وراثية أيضا، وغالبا ما يتضمن الاضطراب أكثر من المشي البسيط.
السهر-والنوم-متأخر (1)

«8 لا تناسب الجميع».. اعرف ساعات نومك من عمرك

من المعروف أن النوم 8 ساعات مهم يوميا، ولكن هل عدد تلك الساعات مناسب لجميع الفئات؟.. ووفقا لما قالته أخصائية النوم أوليفيا أريتزولو، فإن أسطورة النوم لـ8 ساعات لا يوجد لها مقاييس، حيث قد لا تناسب الجميع. من العشرينيات وحتى الخمسينيات في العمر، شاركت أوليفيا عدد ساعات النوم التي تحتاجها الفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه كل فرد، وذلك لأن النوم يحافظ على الصحة ويحمي من الإجهاد، ولهذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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