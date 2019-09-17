جلسة بين مسؤولي الجونة والأهلي لاستعارة أحمد حمدي

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

أحمد حمدي

يعقد نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير فريق الكرة بنادي الجونة جلسة الآن مع مسئولي النادي الأهلي من أجل حسم استعارة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر قبل إغلاق باب القيد المحلي، بعدما تألق اللاعب في صفوف الجونة خلال الموسم الماضي بعد استعارته من النادي الأهلي هو وعدد من اللاعبين. ووافق النادي الأهلي على طلب الجونة باستعارة اللاعب من النادي الأهلي، ولا يتبقى الآن إلا وضع الرتوش الأخيرة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع اللاعب فقط، خاصة أن مسؤولي النادي الأهلي اشترطوا في وقت سابق تمديد عقده الذي سينتهي بعد موسمين وهو ما رفضه حمدي.

وطلب مسؤولو الأهلي من نادر شوقي إقناع اللاعب من أجل إتمام الاتفاق وتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة، من أجل إفساح مكان في قائمة الفريق بعدما اضطرت لجنة التخطيط للكرة لقيد اللاعب هو وزميله حسين السيد رغم عدم الحاجة إلى جهودهم في المرحلة الحالية، خوفا من رحيل أي منهما إلى الغريم التقليدي الزمالك،

وطلب مسؤولو الأهلي من نادر شوقي إقناع اللاعب من أجل إتمام الاتفاق وتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة، من أجل إفساح مكان في قائمة الفريق بعدما اضطرت لجنة التخطيط للكرة لقيد اللاعب هو وزميله حسين السيد رغم عدم الحاجة إلى جهودهم في المرحلة الحالية، خوفا من رحيل أي منهما إلى الغريم التقليدي الزمالك، بعد الأنباء التي أثيرت عن عقد اللاعبين أكثر من جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك.

يذكر أن الجونة استعار أكثر من لاعب من النادي الأهلي أبرزهم باسم على، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، وأحمد ياسر ريان وعمرو السعداوي، وعمر رضوان حارس المرمى، كما وافق مسؤولو القلعة الحمراء على بيع الثنائي إسلام محارب وعمرو بركات للجونة وانتقالهم بشكل نهائي.

