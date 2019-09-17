رياضة

جلسة بين مسؤولي الجونة والأهلي لاستعارة أحمد حمدي

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
أحمد حمدي
أحمد حمدي
يعقد نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير فريق الكرة بنادي الجونة جلسة الآن مع مسئولي النادي الأهلي من أجل حسم استعارة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر قبل إغلاق باب القيد المحلي، بعدما تألق اللاعب في صفوف الجونة خلال الموسم الماضي بعد استعارته من النادي الأهلي هو وعدد من اللاعبين. ووافق النادي الأهلي على طلب الجونة باستعارة اللاعب من النادي الأهلي، ولا يتبقى الآن إلا وضع الرتوش الأخيرة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع اللاعب فقط، خاصة أن مسؤولي النادي الأهلي اشترطوا في وقت سابق تمديد عقده الذي سينتهي بعد موسمين وهو ما رفضه حمدي.
وطلب مسؤولو الأهلي من نادر شوقي إقناع اللاعب من أجل إتمام الاتفاق وتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة، من أجل إفساح مكان في قائمة الفريق بعدما اضطرت لجنة التخطيط للكرة لقيد اللاعب هو وزميله حسين السيد رغم عدم الحاجة إلى جهودهم في المرحلة الحالية، خوفا من رحيل أي منهما إلى الغريم التقليدي الزمالك،
اقرأ المزيد
لاعبو-أسوان-يدعمون-مؤمن-زكريا-على-طريقته

لاعبو أسوان يدعمون مؤمن زكريا على طريقته

دعم مجموعة من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال مران الفريق الأسواني استعدادًا لانطلاق مباراته الأولى أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز، والمقرر لها الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، باستاد أسوان الرياضي. ووضع اللاعبون عبد العزيز إمام، بدارا سيلا، إسلام سليمان، محمود نعيم أيديهم على آذانهم -وهي الحركة الشهيرة التي يحتفل بها اللاعب مؤمن زكريا مع تسجيله للأهداف- وذلك دعمًا منهم للاعب والذي يمر بأزمة نفسية حادة سيعالج منها خلال رحلة علاج بألمانيا.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال واستنساخ تجربة جمال بلماضي مع منتخب مصر

منذ بدأت تتسرب المعلومات عن اقتراب إيهاب جلال من تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى خلفا للمدير الفنى المكسيكى خافيير أجيرى والأسئلة لم تتوقف عن سر اختياره، ولماذا لم تفكر اللجنة المؤقتة فى باقى المرشحين خاصة أن القائمة كانت تضم نجومًا كبارا مثل حسن شحاتة وحسام البدرى وحسام حسن، وهل هو المدير الفنى الأنسب لقيادة المنتخب فى هذه المرحلة؟ وما الجديد الذى من الممكن أن يقدمه أو يضيفه جلال على أداء نجوم المنتخب الكبار محمد صلاح وأحمد حجازى وتريزيجيه وغيرهم من اللاعبين المؤثرين؟
جمال الغندور

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجونة

شبح الرباط الصليبي يضرب لاعبي الجونة

أصبح الرباط الصليبي شبحًا يضرب لاعبي فريق الجونة بشكل مستمر، بعدما تعرض إسلام رشدي للإصابة فى مباراة الجونة والمقاصة الودية التى أقيمت السبت الماضي، ليغادر الملعب لعدم قدرته على استكمال المباراة، بعدها خضع للأشعة التي حملت صدمة قوية للجهاز الفني للفريق الساحلي، بعد ثبوت إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، لينضم رشدي إلى زملائه في الفريق الذين تعرضوا لنفس الإصابة.. البداية كانت مع إعلان نادي الجونة إصابة لاعبه الشاب محمود شبراوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في القدم اليسرى، بعد خضوعه لفحوصات طبية في الثالث من شهر أكتوبر 2018.
حسين-السيد

حسين السيد يتعرض للإصابة وربيعة يواصل التأهيل

غادر حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وأدى الأهلي مرانه، اليوم الأحد، والذي انطلق في الرابعة عصرًا على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة مطولة بهدف تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.
باسم-علي

رسميًّا.. الأهلي يعير باسم علي للجونة

انتقل باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميًّا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للمارد الأحمر، لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي. وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة للرحيل عن الأحمر من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه. ويعد باسم علي تاسع لاعب ينضم إلى صفوف الجونة قادمًا من النادي الأهلي.
حسين-السيد

الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org