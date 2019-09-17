وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا «متعثرة»

تحرير:التحرير ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

وزير الخارجية سامح شكري وجان-إيف لودريان وزير الشؤون الخارجية الفرنسي

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة مع إثيوبيا، ولم يجر تناول القضايا الفنية في وجود وزراء الري والفنيين بالدول الثلاث وهم مصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذا الأمر يدعو إلى "الاستغراب"، موضحًا "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع استمر نحو عام و3 أشهر وأن تتناول الأطروحات القائمة وألا يكون هناك محاولة لفرض إرادة أي طرف على الطرف الآخر أو حجب أي طرح يتم الهدف منه طرح النقاش والحوار".

وتابع: "ما تم الاتفاق عليه من جولات انعقاد اللجنة الفنية العلمية الفنية المستقلة، نأمل ألا يكون هدفه المزيد من الإطار التفاوضي بدون أجل ووقت محدد يتم التوصل فيه إلى هدف ونتائج".واستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء، جان-إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بقصر التحرير التابع