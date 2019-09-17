لاعبو أسوان يدعمون مؤمن زكريا على طريقته

تحرير:عوض سليم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

لاعبو أسوان

دعم مجموعة من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال مران الفريق الأسواني استعدادًا لانطلاق مباراته الأولى أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز، والمقرر لها الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، باستاد أسوان الرياضي. ووضع اللاعبون عبد العزيز إمام، بدارا سيلا، إسلام سليمان، محمود نعيم أيديهم على آذانهم -وهي الحركة الشهيرة التي يحتفل بها اللاعب مؤمن زكريا مع تسجيله للأهداف- وذلك دعمًا منهم للاعب والذي يمر بأزمة نفسية حادة سيعالج منها خلال رحلة علاج بألمانيا.

يذكر أن فريق أسوان بدأ تدريباته على أرضية ملعب نادي أسوان بأطلس لاختيار القائمة النهائية، وسيواجه عصر اليوم فريق الشباب بالنادي على ملعب النادي ضمن الاستعدادات للدوري الممتاز. ونجح مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان خلال اليومين الماضيين في الحصول على توقيع اللاعب الإثيوبي الدولي

يذكر أن فريق أسوان بدأ تدريباته على أرضية ملعب نادي أسوان بأطلس لاختيار القائمة النهائية، وسيواجه عصر اليوم فريق الشباب بالنادي على ملعب النادي ضمن الاستعدادات للدوري الممتاز.



ونجح مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان خلال اليومين الماضيين في الحصول على توقيع اللاعب الإثيوبي الدولي أوميد أوكري في صفقة انتقال حر لمدة موسم، وخالد الشيخ لاعب المقاصة والإنتاج الحربي السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسم أيضًا.



وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وافق على طلب مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان، على تأجيل أعمال الإصلاحات المقرر إجراؤها باستاد أسوان الرياضي إلى ما بعد انتهاء الدوري العام لموسم 2019/2020، حتى لا يتأثر الفريق باللعب خارج أسوان.