رياضة

لاعبو أسوان يدعمون مؤمن زكريا على طريقته

تحرير:عوض سليم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
لاعبو أسوان
لاعبو أسوان
دعم مجموعة من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال مران الفريق الأسواني استعدادًا لانطلاق مباراته الأولى أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز، والمقرر لها الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، باستاد أسوان الرياضي. ووضع اللاعبون عبد العزيز إمام، بدارا سيلا، إسلام سليمان، محمود نعيم أيديهم على آذانهم -وهي الحركة الشهيرة التي يحتفل بها اللاعب مؤمن زكريا مع تسجيله للأهداف- وذلك دعمًا منهم للاعب والذي يمر بأزمة نفسية حادة سيعالج منها خلال رحلة علاج بألمانيا.
يذكر أن فريق أسوان بدأ تدريباته على أرضية ملعب نادي أسوان بأطلس لاختيار القائمة النهائية، وسيواجه عصر اليوم فريق الشباب بالنادي على ملعب النادي ضمن الاستعدادات للدوري الممتاز. ونجح مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان خلال اليومين الماضيين في الحصول على توقيع اللاعب الإثيوبي الدولي
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المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".
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جلسة بين مسؤولي الجونة والأهلي لاستعارة أحمد حمدي

يعقد نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير فريق الكرة بنادي الجونة جلسة الآن مع مسئولي النادي الأهلي من أجل حسم استعارة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر قبل إغلاق باب القيد المحلي، بعدما تألق اللاعب في صفوف الجونة خلال الموسم الماضي بعد استعارته من النادي الأهلي هو وعدد من اللاعبين. ووافق النادي الأهلي على طلب الجونة باستعارة اللاعب من النادي الأهلي، ولا يتبقى الآن إلا وضع الرتوش الأخيرة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع اللاعب فقط، خاصة أن مسؤولي النادي الأهلي اشترطوا في وقت سابق تمديد عقده الذي سينتهي بعد موسمين وهو ما رفضه حمدي.
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إيهاب جلال واستنساخ تجربة جمال بلماضي مع منتخب مصر

منذ بدأت تتسرب المعلومات عن اقتراب إيهاب جلال من تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى خلفا للمدير الفنى المكسيكى خافيير أجيرى والأسئلة لم تتوقف عن سر اختياره، ولماذا لم تفكر اللجنة المؤقتة فى باقى المرشحين خاصة أن القائمة كانت تضم نجومًا كبارا مثل حسن شحاتة وحسام البدرى وحسام حسن، وهل هو المدير الفنى الأنسب لقيادة المنتخب فى هذه المرحلة؟ وما الجديد الذى من الممكن أن يقدمه أو يضيفه جلال على أداء نجوم المنتخب الكبار محمد صلاح وأحمد حجازى وتريزيجيه وغيرهم من اللاعبين المؤثرين؟
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مؤمن زكريا

بسبب مؤمن زكريا.. رسالة من رئيس إنبي إلى مجلس الأهلي

أبدى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، حزنه الشديد من الحالة النفسية والصحية التي يعاني منها مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب ظهوره التليفزيوني والحديث عن إصابته، ما نتج عنه تعاطف شديد في الكروي، مشيرًا إلى أنه يجب مساندة اللاعب من جانب مجلس إدارة الأهلي، بعدما قدمه اللاعب للقلعة الحمراء.. وكتب نجاتي عبر حسابه الشخصي ععلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة لمجلس إدارة الأهلي، طالبه فيها بضرورة التدخل لعلاج اللاعب.
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بعد ظهوره المؤثر.. كيف دعم نجوم الرياضة مؤمن زكريا؟

أعلن عدد كبير من نجوم الكرة المصرية مساندتهم لمؤlن زكرdا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب ظهوره التليفزيوني والحديث عن لغز إصابته، التي تحولت إلى الشغل الشاغل للشارع الكروي المصري، ما دفع عدد كبير من الرياضيين لإعلان دعمهم الكامل لزكريا متمنين من الله أن يتم شفاه على خير، بعدما أبدى اللاعب حزنه الشديد من التجاهل الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة والذي كان عاملاً سلبيًا على حالته النفسية، ما زاد من الغموض الذي يحيط به خاصة أنه بد أ فترة الإعداد مع الأهلي في اسبانيا وتوقع الكثيرون قيده محلياً لكن فوجئ الجميع بعدم قيده في القائمة.
مؤمن زكريا

أرقام وألقاب من مسيرة مؤمن زكريا مع الأهلي

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي موسم 2010- 2009، وخاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011- 2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي، ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012- 2011 مقابل مليون جنيه ونصف المليون، ولعب مع الفريق البترولي 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.
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مؤمن زكريا.. بين دعم شيكابالا ورسالة الخطيب

يرى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، أن إصابته الحالية نفسية أكثر من أي شيء آخر، وهي سبب الابتعاد عن المباريات الفترة الماضية. وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "إصابتي حالة نفسية من الدرجة الأولى بنسبة 60%، والتفكير أمر سيئ بعد صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة، والدتي خضعت لعملية بسبب ما يقال عني ووالدي أيضا تعرض للمرض. لفترة كنت وحيدا دون دعم أو مساندة، وسأذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج الفترة المقبلة، والتأخير في السفر نصيب لأذهب في ذلك التوقيت، فأنا راضٍ".
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