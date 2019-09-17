السجن من 3 سنوات للمؤبد على 148 متهما في «عنف سمالوط»

تحرير:محمد الزهراوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشار مصطفى عبد الواحد، والمستشار وائل شعبان حافظ، وبحضور رئيس النيابة أحمد سامى، وأمانة سر أمجد سمير، ومحمد مصطفى هارون، وعلى حسن ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 148 متهما من عناصر الإخوان بينهم 30 حضوريا، بأحكام متنوعة وصلت إلى السجن المؤبد، لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وعاقبت المحكمة، 11 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، و106 بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم، فيما عاقبت 22 متهما بالسجن 5 سنوات، ومتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وحكم على و5 متهمين بالسجن 3 سنوات في قضية أعمال عنف وشغب في مركز سمالوط، يوم 14 أغسطس 2013، حيث أدانتهم المحكمة باقتحام قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى النيابة العامة ومبنى النيابة الإدارية، وتخريب منشآت عامة وإصابة عدد من أفراد الشرطة ونهب محتويات قسم الشرطة، من أسلحة وعهد وذخائر وأحراز. وأحالت المحكمة،