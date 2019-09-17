جريمة

السجن من 3 سنوات للمؤبد على 148 متهما في «عنف سمالوط»

تحرير:محمد الزهراوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشار مصطفى عبد الواحد، والمستشار وائل شعبان حافظ، وبحضور رئيس النيابة أحمد سامى، وأمانة سر أمجد سمير، ومحمد مصطفى هارون، وعلى حسن ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 148 متهما من عناصر الإخوان بينهم 30 حضوريا، بأحكام متنوعة وصلت إلى السجن المؤبد، لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وعاقبت المحكمة، 11 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، و106 بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم، فيما عاقبت 22 متهما بالسجن 5 سنوات، ومتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
وحكم على و5 متهمين بالسجن 3 سنوات في قضية أعمال عنف وشغب في مركز سمالوط، يوم 14 أغسطس 2013، حيث أدانتهم المحكمة باقتحام قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى النيابة العامة ومبنى النيابة الإدارية، وتخريب منشآت عامة وإصابة عدد من أفراد الشرطة ونهب محتويات قسم الشرطة، من أسلحة وعهد وذخائر وأحراز. وأحالت المحكمة،
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اسعاف (3)

اختناق 14 عاملا في مصنع بالإسماعيلية بسبب تسرب غاز

أصيب 14 عاملا وعاملة بالاختناق، اليوم الثلاثاء، نتيجة تسريب غاز داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير في الإسماعيلية، وتلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد غزالى عسكر مأمور مركز أبو صوير، يفيد بورود بلاغا مفاده إصابة عددا من العمال باختناقات وإغماء، بسبب تسرب غاز من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ عدد من الحالات بتقديم الإسعافات الأولية في مكان الواقعة.
سقوط-لوحة-اعلانية-ضخمة-تغلق-مدخل-وسط-الإسكندرية (2)

سقوط لوحة إعلانية ضخمة تغلق مدخل وسط الإسكندرية

سقطت لوحة اعلانية كبيرة الحجم بمدخل الإسكندرية أمام مدخل دوران كارفور بدائرة قسم شرطة محرم بك، مساء اليوم الثلاثاء، وتسببت في غلق تام لمدخل الإسكندرية المتجه إلى كوبري محرم بك والموقف الجديد، وأصابت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام، فيما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإقليم، إخطارا من إدارة حي وسط، يفيد بوقوع حادث مروري كبير، ووجه بسرعة التعامل مع الحادث ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات اصابة أو وفيات حتى الأن.
سجن (2)

شك وحفلة تعذيب.. السجن 10 سنوات لربة منزل قتلت زوجها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن المشدد 10 سنوات للمدعوة "ر. ع. م." ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها المجني علية "ه. أ. ع.". وتعود الواقعة في القضية رقم 1631 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 34 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه به عدة طعنات بدائرة القسم.
حبس-متهمه

النيابة تستعجل التحريات في واقعة «راعي الغنم والطفل»

استكملت نيابة مركز الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة إقدام راعي أغنام على تعذيب طفل وقتله، وإلقاء جثته أمام أحد المستشفيات، بمنطقة أبو النمرس، واستعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا خاطبت مصلحة الطب الشرعي لورود تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه، فيما ذكر المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد قتل الطفل، لكنه فارق الحياة حينما كان يؤدبه فقط، في سبيل إبلاغه بمكان اختفاء الأغنام المتغيبة عن القطيع.
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محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض ربة منزل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزير، بالسجن 3 سنوات على "هـ. س" عامل؛ لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. م" ربة منزل، حال سيرها في الطريق العام. وتعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بأنه تم إلقاء القبض على عامل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
محكمة-ارشفية

10 سنوات سجنا لسارقي 100 جنيه بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 10 سنوات لكل من "م. أ. م- سائق توك توك"، و"ع. م. أ- عامل"، لاتهامهما بسرقة المجني عليه "أ. خ. ع" سائق، بالإكراه فى الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 15086 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد قيام سائق وعامل بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
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انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
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