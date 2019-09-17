جريمة

النيابة تستعجل التحريات في واقعة «راعي الغنم والطفل»

تحرير:تهامى البندارى ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
حبس متهم- صورة أرشيفية
حبس متهم- صورة أرشيفية
استكملت نيابة مركز الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة إقدام راعي أغنام على تعذيب طفل وقتله، وإلقاء جثته أمام أحد المستشفيات، بمنطقة أبو النمرس، واستعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا خاطبت مصلحة الطب الشرعي لورود تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه، فيما ذكر المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد قتل الطفل، لكنه فارق الحياة حينما كان يؤدبه فقط، في سبيل إبلاغه بمكان اختفاء الأغنام المتغيبة عن القطيع.
أشارت تحريات المباحث الأولية إلى أن الطفل المجني عليه " أمير. أ"، 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة في جسده، وعثرت النيابة على آثار تعذيب به، وتبين أن المتهم استشاط غضبا بعد اختفاء الماعز، قام بعدها بتقييد الطفل بالحبال من يديه وقدميه، وتعدى عليه بالضرب، بواسطة عصا خشبية، حتى فارق الحياة. في وقت سابق، أفاد
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سقوط-لوحة-اعلانية-ضخمة-تغلق-مدخل-وسط-الإسكندرية (2)

سقوط لوحة إعلانية ضخمة تغلق مدخل وسط الإسكندرية

سقطت لوحة اعلانية كبيرة الحجم بمدخل الإسكندرية أمام مدخل دوران كارفور بدائرة قسم شرطة محرم بك، مساء اليوم الثلاثاء، وتسببت في غلق تام لمدخل الإسكندرية المتجه إلى كوبري محرم بك والموقف الجديد، وأصابت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام، فيما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإقليم، إخطارا من إدارة حي وسط، يفيد بوقوع حادث مروري كبير، ووجه بسرعة التعامل مع الحادث ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات اصابة أو وفيات حتى الأن.
سجن (2)

شك وحفلة تعذيب.. السجن 10 سنوات لربة منزل قتلت زوجها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن المشدد 10 سنوات للمدعوة "ر. ع. م." ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها المجني علية "ه. أ. ع.". وتعود الواقعة في القضية رقم 1631 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 34 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه به عدة طعنات بدائرة القسم.
المستشار-شعبان-الشامى

لسماع المرافعات.. تأجيل «كتائب حلوان» لـ 21 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 21 من أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بشأن اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
القبض-على-متهم

ضبط طبيب وسائق بحوزتهما 1200 قرص مخدر بأسوان

تمكنت قوة من الكمين الأمني بمنطقة كورنيش النيل الجديد شمال مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط طبيب مقيم بمدينة أسوان وسائق أثناء محاولتهما تخطى الكمين الأمنى عبر سيارة يمتلكها الطبيب. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ومستحضرات ومواد تخدير محظور تداولها، شملت 1200 قرص مخدر وعدد كبير من عبوات مستحضر المورفين المحظورة، وتم التحفظ على المضبوطات والطبيب والسائق قيد التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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منتحل-صفة-شقيقه

«طبنجة وكارنيهات» بحوزة منتحل صفة موظف حكومي

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، استدعاء الشهود والضحايا في واقعة انتحال عاطل صفة موظف حكومي بمنطقة السلام، لسماع شهاداتهم حول نشاط المتهم عقب سقوطه في قبضة رجال المباحث وبحوزته طبنجة وبطاقات شخصية مزورة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بالقبض على منتحل صفة موظف حكومي، أثناء قيادته لسيارة ملاكي، مدعيا أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية الهامة، قبل أن تأمر النيابة العامة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.
سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
جثة-فى-شقة

جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
اغتصاب

خطفوا قاصرا واغتصبوها.. إحالة 4 شباب إلى الجنايات

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الأحد، بإحالة 4 متهمين "شباب" إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بخطف فتاة قاصر واغتصابها بمدينة 6 أكتوبر أثناء عودتها إلى منزلها في ساعة متأخرة من الليل، إذ تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة المجني عليها، والذي أظهر فقد الفتاة عذريتها وأثبت الاعتداء الجنسي عليها أكثر من مرة، وبعد الانتهاء من التحقيقات كاملة أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين إلى الجنايات. ومن المقرر أن تتسلم محكمة الاستئناف أوراق القضية، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام الدائرة المختصة.
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