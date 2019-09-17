محمد الشرنوبي يتعاقد على بطولة «شريط 6»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

محمد الشرنوبي

تعاقد المنتج أحمد عبدالباسط مع الفنان محمد الشرنوبي على بطولة فيلم "شريط 6" ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي. ويعقد عبدالباسط جلسات عمل مكثفه مع المخرج محمد سلامة من أجل الانتهاء من باقي تحضيرات العمل الذي تم الاستقرار على تصويره خلال الأيام المقبلة، ويجري حاليا وضع باقي الترشيحات الخاصة بالأدوار الرئيسة للعمل وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال الأيام المقبلة حيث ينتمي العمل الشبابي للرومانسي والتشويقي، فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وتأليف محمود حمدان وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت" وإخراج محمد سلامة.

الفنان محمد الشرنوبي كان قد أثار الجدل خلال الأيام الماضية وتصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، كما كشف سبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وتحدث لأول مرة عن تفاصيل عقد الاحتكار