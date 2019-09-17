المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

عماد النحاس

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".

وحول استعدادات المقاولون للموسم الجديد، قال محمد عادل: "وجود النحاس مع الفريق، سيضعنا على الطريق الصحيح، بعدما تمكن من اختيار صفقات مميزة، بجانب بقية العناصر بالفريق، وأصبحنا نمتلك قائمة قوية، وهناك انسجام كبير بين اللاعبين في التدريبات، والمباريات الودية، ونسعى لتحقيق بداية قوية في مسابقة الدوري الممتاز،