شك وحفلة تعذيب.. السجن 10 سنوات لربة منزل قتلت زوجها

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

سجن - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن المشدد 10 سنوات للمدعوة "ر. ع. م." ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها المجني علية "ه. أ. ع.". وتعود الواقعة في القضية رقم 1631 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 34 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه به عدة طعنات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "ر. ع. م."، 35 عامًا، ربة منزل، حال قيام المجني عليه زوجها "ه. أ. ع." عامل، بتضيق عليها الخناق عليها ومنعها من الخروج من المنزل لشكه فى سلوكها، ونمنعها من استخدام الهاتف المحمول. ففرت هاربة إلى أن تمكن المجني عليه من العثور عليها