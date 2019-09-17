حسام الدين فاروق يصدر «الجميلات لا يستيقظن مبكرًا»

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

حسام الدين فاروق

أصدرت مؤسسة عابر الثقافية المجموعة القصصية (الجميلات لا يستيقظن مبكرًا)، للقاص والروائى حسام الدين فاورق عبد الهادى، وتضم المجموعة 14 قصة قصيرة و23 قصة قصيرة جدا معنونة بـ(قصاصات الحياة)، وكُتبت بين عامي 1999 و2012. ويقدم الكاتب من خلال مجموعته رؤيته لفكرة (الأشياء التي تأتى متأخرة)، و(الأشياء التي لا نستوعبها إلا بعد مرور الزمن) من خلال القصص التالية: الجميلات لا يستيقظن مبكرًا، مشهد واحد طويل، مَن غولي؟!!، أميرة بلاد الجليد، أهمية أن تكون واقعيا، الحمبوكلى، عاشق ومعشوق، وسالت دمعتان، كنا سبعة، إفراغ، خلاص، وردة الخلود، وارتخــونــا، كدبة بيضا، وقصاصات الحياة (23 قصة قصيرة جدا).

(الجميلات لا يستيقظن مبكرًا) هو الكاتب الرابع لفاروق بعد الرواية القصيرة (يوم يصلح للرحيل)، الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2013، المجموعة القصصية (بائع الحنين) الصادرة عن روافد للنشر والتوزيع عام 2014، والمجموعة القصصية (منكوشة) الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2017. حسام الدين فاورق