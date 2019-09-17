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حسام الدين فاروق يصدر «الجميلات لا يستيقظن مبكرًا»

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
حسام الدين فاروق
حسام الدين فاروق
أصدرت مؤسسة عابر الثقافية المجموعة القصصية (الجميلات لا يستيقظن مبكرًا)، للقاص والروائى حسام الدين فاورق عبد الهادى، وتضم المجموعة 14 قصة قصيرة و23 قصة قصيرة جدا معنونة بـ(قصاصات الحياة)، وكُتبت بين عامي 1999 و2012. ويقدم الكاتب من خلال مجموعته رؤيته لفكرة (الأشياء التي تأتى متأخرة)، و(الأشياء التي لا نستوعبها إلا بعد مرور الزمن) من خلال القصص التالية: الجميلات لا يستيقظن مبكرًا، مشهد واحد طويل، مَن غولي؟!!، أميرة بلاد الجليد، أهمية أن تكون واقعيا، الحمبوكلى، عاشق ومعشوق، وسالت دمعتان، كنا سبعة، إفراغ، خلاص، وردة الخلود، وارتخــونــا، كدبة بيضا، وقصاصات الحياة (23 قصة قصيرة جدا).
(الجميلات لا يستيقظن مبكرًا) هو الكاتب الرابع لفاروق بعد الرواية القصيرة (يوم يصلح للرحيل)، الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2013، المجموعة القصصية (بائع الحنين) الصادرة عن روافد للنشر والتوزيع عام 2014، والمجموعة القصصية (منكوشة) الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2017. حسام الدين فاورق
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فرقة- توشكى -للفنون -الشعبية (3)

توشكى للفنون الشعبية تمثل مصر في «أفريقيا للسلام»

سافرت فرقة توشكى للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لتمثيل مصر في منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام الذي يضم النسخة الأولى من بينالى ثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري. وفي هذا الصدد قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى الأفريقى تعكس قيمة ومكانة مصر ودورها المحوري في قلب القارة السمراء، مشيرة إلى دور القوة الناعمة المصرية التي تلعب دورا رئيسياً في حوار الثقافات ولقاء الحضارات بين أبناء القارة الواحدة.
أحمد-سخسوخ

وفاة الناقد المسرحي أحمد سخسوخ إثر أزمة صحية مفاجئة

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق الناقد أحمد سخسوخ، على أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتداول الخبر عدد من أقاربه وأفراد عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقدم عدد من الكتاب والمسرحيين نعيهم للراحل، حيث كتب المخرج المسرحي مازن الغرباوي: "خبر حزين هذا الصباح بفراق د. أحمد سخسوخ، وداعا أستاذنا الفاضل، البقاء لله"، بينما كتب الفنان مفيد عاشور: "وداعا دكتور أحمد سخسوخ، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميده الأسبق، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".
معرض-الكتاب (1)

63 دار نشر مصرية تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات معرض عمان الدولى للكتاب، فى دورته التاسعة عشر، بمركز السيارات الدولى بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر الحالى إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت إشراف اتحاد الناشرين الأردنيين، والتي تحمل شعار "القراءة حياة". ويشار إلى أن عدد دور النشر المصرية المشاركة في هذه الدورة وصلت 63 دار نشر، تشارك بشكل مباشر من خلال الأجنحة، وكذلك مشاركة قطاعات النشر بوزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.
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