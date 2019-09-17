انتخابات تونس: جولة ثانية بين قيس سعيد ونبيل القروي
تحرير:محمد فتحي
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
تونس_أرشيفية
قالت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين، مضيفه في مؤتمر صحفي لها مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك جولة ثانية بين كلا من قيس سعيد ونبيل القروي.
وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية 45% من الناخبين، وسط عزوف كبير من فئة الشباب، ويرى العديد من المراقبين ووسائل الإعلام أن نسبة المشاركة المتمثلة في 45% عند إغلاق مكاتب التصويت مقابل 63% المسجلة في عام 2014، تعكس قلة اهتمام أو بالأحرى امتعاض التونسيين من السياسة.
وانطلقت عملية التصويت
ولم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية 45% من الناخبين، وسط عزوف كبير من فئة الشباب، ويرى العديد من المراقبين ووسائل الإعلام أن نسبة المشاركة المتمثلة في 45% عند إغلاق مكاتب التصويت مقابل 63% المسجلة في عام 2014، تعكس قلة اهتمام أو بالأحرى امتعاض التونسيين من السياسة.
وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد الماضي، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب.
يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4 آلاف و567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكاتب بالخارج.