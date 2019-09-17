انتخابات تونس: جولة ثانية بين قيس سعيد ونبيل القروي

تحرير:محمد فتحي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

قالت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين، مضيفه في مؤتمر صحفي لها مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك جولة ثانية بين كلا من قيس سعيد ونبيل القروي. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

ولم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية 45% من الناخبين، وسط عزوف كبير من فئة الشباب، ويرى العديد من المراقبين ووسائل الإعلام أن نسبة المشاركة المتمثلة في 45% عند إغلاق مكاتب التصويت مقابل 63% المسجلة في عام 2014، تعكس قلة اهتمام أو بالأحرى امتعاض التونسيين من السياسة. وانطلقت عملية التصويت